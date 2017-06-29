 Налоговики на Львовщине разоблачили уклонившихся от уплаты более миллиона гривен налогов руководителей компании. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании путем сокрытия реальной прибыли занизили объект налогообложения. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на прибыль в размере более миллиона гривен.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято почти 500 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте, пять банковских карточек, черновые записи, печати и штампы, компьютерная техника и финансово - хозяйственные документы.
Также была обнаружена партия кресел, которые были незаконно ввезены на территорию Украины мелкими партиями.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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