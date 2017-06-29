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 Во время выполнения боевого задания на Донбассе погибла 23-летняя военнослужащая Надежда Морозова. ФОТО

26 июня 2017, во время выполнения боевого задания, героически погибла 23-летняя Надежда Морозова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Окнянской РГА.

"Жительница поселка Окны, Надежда Морозова в зоне проведения АТО мужественно и отважно защищала нашу Родину от террористов. Во время вражеского обстрела получила ранения, несовместимые с жизнью. Ей было всего 23...

Во время выполнения боевого задания на Донбассе погибла 23-летняя военнослужащая Надежда Морозова 01

Без матери остался несовершеннолетний сынишка, без любимой дочери - родители.

Память о настоящем воине и подруге, порядочном и отзывчивом человеке, который до конца своей жизни выполняла свой долг, навеки останется в наших сердцах. Надежда Морозова навсегда будет в нашей памяти образцом порядочности и честности, нежности и чуткости к людям.

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Мы склоняем головы в трауре и выражаем искреннее соболезнование близким и родным героини, который отдал свою жизнь за мир и независимость Украины.

Светлая память о Надежде навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и травмы в ходе АТО 28 июня.
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