 В Минобороны РФ назвали удобной целью новый британский авианосец "Королева Елизавета": "Куда ему до "Адмирала Кузнецова". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы.
Ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон восхитился красотой корабля, особенно по сравнению "со старым, обветшалым "Адмиралом Кузнецовым".
Официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что "Адмирал Кузнецов" - боевой корабль, оснащённый зенитным, противолодочным и противокорабельным ракетным вооружением, а британский авианосец способен лишь выпускать самолёты, находясь в плотном окружении боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок. Конашенков посоветовал англичанам не демонстрировать красоту своего авианосца ближе нескольких сотен миль от "дальнего родственника".
"Конечно! Как можно сравнивать нашего великолепного "Адмирала Кузнецова" с каким-то британским корытом!", - иронизирует известный российский журналист Андрей Мальгин, и публикует фото двух военных кораблей для сравнения.
"Адмирал Кузнецов"
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российский крейсер "Адмирал Кузнецов" высмеяли в Интернете: "Подари дрова", "Авианосец курильщика", "Плавающая экологическая катастрофа". ФОТОрепортаж
Авианосец "Королева Елизавета"
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В Британии 50 лет назад делали аппараты, аналогов которым НЕ МОГУТ создать в РАшке и сейчас. Вот, например:
http://testdrive.com.ua/stranicy-istorii-jaguar-e-type-gracioznyj-i-bystryj-196142/
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ТА КАНЕШНА !
"Адмирал Кузнецов" ТО СТРАШНАЯ БОЕВАЯ ЕДИНИЦА !!!
- ПОСЛЕ КАМАНДЫ "ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД" ВЫЛЕТАЕТЬ СТОКО КОПОТИ, ШО УСЕ
ПРОТИВНИКИ - БОМБАРДИРЫ ТАК НАЧИНАЮТЬ ЧИХАТЬ, ШО НЕ МОГУТЬ ПРИЦЕЛИЦЦА...
а киты выбрасываюцца на берег...
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Расейское говно после от бортов отчищать очень дорого!
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