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Все про:армия РФ (6599) корабль (887) крейсер (36) курьез (4939)

 В Минобороны РФ назвали удобной целью новый британский авианосец "Королева Елизавета": "Куда ему до "Адмирала Кузнецова". ФОТО

В Министерстве обороны России назвали удобной морской целью новый британский авианосец "Королева Елизавета".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы.

Ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон восхитился красотой корабля, особенно по сравнению "со старым, обветшалым "Адмиралом Кузнецовым".

Официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что "Адмирал Кузнецов" - боевой корабль, оснащённый зенитным, противолодочным и противокорабельным ракетным вооружением, а британский авианосец способен лишь выпускать самолёты, находясь в плотном окружении боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок. Конашенков посоветовал англичанам не демонстрировать красоту своего авианосца ближе нескольких сотен миль от "дальнего родственника".

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"Конечно! Как можно сравнивать нашего великолепного "Адмирала Кузнецова" с каким-то британским корытом!", - иронизирует известный российский журналист Андрей Мальгин, и публикует фото двух военных кораблей для сравнения.


В Минобороны РФ назвали удобной целью новый британский авианосец Королева Елизавета: Куда ему до Адмирала Кузнецова 01
"Адмирал Кузнецов"

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российский крейсер "Адмирал Кузнецов" высмеяли в Интернете: "Подари дрова", "Авианосец курильщика", "Плавающая экологическая катастрофа". ФОТОрепортаж


В Минобороны РФ назвали удобной целью новый британский авианосец Королева Елизавета: Куда ему до Адмирала Кузнецова 02
Авианосец "Королева Елизавета"

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Ну да, ну да, давайте сравним технический уровень Британии (страны, придумавшей индустриальную революцию) и Рашки.

В Британии 50 лет назад делали аппараты, аналогов которым НЕ МОГУТ создать в РАшке и сейчас. Вот, например:

http://testdrive.com.ua/stranicy-istorii-jaguar-e-type-gracioznyj-i-bystryj-196142/
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Эй, кацапьё! На умирала кузнецова не промахнитесь!

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Обескуражили, старый авианосец и модернизированные палубные самолеты, против нового авианосца и нового поколения американских палубных самолетов. Они так поднимают дух солдат, забивая ложной и тупой информацией.
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Касабы конечно твари еще те, но как умеют настроение поднять...
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Згоден, З вашими півнями з гівна ніхто тягатися не зможе..
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ну да, кузя ж нє імєєт аналохов в міре, більше жоден авіаносець в світі так жостко не димить))))
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Просто у бритів стільки диму навіть по всій Британії немае!
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Енто у них главная противоракетно-противосамолетная защита. Называется - "тотальная дымовая завеса"
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В Минобороны РФ назвали удобной целью новый британский авианосец "Королева Елизавета": "Куда ему до "Адмирала Кузнецова". ФОТО

ТА КАНЕШНА !
"Адмирал Кузнецов" ТО СТРАШНАЯ БОЕВАЯ ЕДИНИЦА !!!
- ПОСЛЕ КАМАНДЫ "ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД" ВЫЛЕТАЕТЬ СТОКО КОПОТИ, ШО УСЕ
ПРОТИВНИКИ - БОМБАРДИРЫ ТАК НАЧИНАЮТЬ ЧИХАТЬ, ШО НЕ МОГУТЬ ПРИЦЕЛИЦЦА...
а киты выбрасываюцца на берег... В Минобороны РФ назвали удобной целью новый британский авианосец "Королева Елизавета": "Куда ему до "Адмирала Кузнецова" - Цензор.НЕТ 4896

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после команды "полный вперёд" Кузя начинает бросаться кирпичами, которыми котлы обложены.
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да, это так, - у них технология вмазывания котла в печку для варки бражки
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Как то смахивает на зпгнанную крысу высер эксперДа
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Чё стоим? Капитан же дал команду "Полный вперёд"!

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Да,англичанам к "кузе" лучше на подплывать!
Расейское говно после от бортов отчищать очень дорого!
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Наиболее приемлемые цели для "Кузи" - это голубое небо, глубокий океан и бескрайний космос. В более мелкие объекты он попасть не сможет))
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А у Мишки-то, говорят, рак мозга на последней стадии - последние деньки вроде доживает... Даже в Еврогейском (по его словам) Союзе не смогли помочь...
В Минобороны РФ назвали удобной целью новый британский авианосец "Королева Елизавета": "Куда ему до "Адмирала Кузнецова" - Цензор.НЕТ 2309
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Вяличие прямо зашкаливает, то кузина мать во времена Хрущёва, то аморал кузя во времена путинга. Прям весь мир держат в страхе.
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да ну наах!!!! Он имел в виду пожарные машины!!! куда там британцам до кузи!
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На "британце" нет даже пожарных машин, как на "Кузе", не говоря уже о лесопилке...
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Как вообще можно сравнивать крейсер и авианосец?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ Минобороны РФ назвали удобной целью новый британский авианосец "Королева Елизавета": "Куда ему до "Адмирала Кузнецова". ФОТО
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