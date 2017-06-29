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 Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5838) Киевская область (1591)

 На Бориспольской трассе под Киевом в результате ДТП загорелся легковой автомобиль: не менее 5 пострадавших. ФОТОрепортаж

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в четверг утром на Бориспольской трассе под Киевом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает интернет-портал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Там, после столкновения автомобилей загорелся автомобиль Daewoo. К сожалению, избежать пострадавших не удалось. Предварительно, их не меньше 5 человек", - сказано в сообщении.

На Бориспольской трассе под Киевом в результате ДТП загорелся легковой автомобиль: не менее 5 пострадавших 01

Подробностей ДТП, а также информации о пострадавших портал не приводит.

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На Бориспольской трассе под Киевом в результате ДТП загорелся легковой автомобиль: не менее 5 пострадавших 02

На Бориспольской трассе под Киевом в результате ДТП загорелся легковой автомобиль: не менее 5 пострадавших 03
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как то у меня на глазах в движении у старого москвича порвался бензопровод и загорелся, было видно под машиной висит трубка и из неё бенз течёт и горит...
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как то у меня на глазах при гонке загорелась банка с водкой...
было видно под дистиллятором висит трубка с горящим капающим спиртом мимо банки...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНа Бориспольской трассе под Киевом в результате ДТП загорелся легковой автомобиль: не менее 5 пострадавших. ФОТОрепортаж
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