 На Бориспольской трассе под Киевом в результате ДТП загорелся легковой автомобиль: не менее 5 пострадавших. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает интернет-портал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
"Там, после столкновения автомобилей загорелся автомобиль Daewoo. К сожалению, избежать пострадавших не удалось. Предварительно, их не меньше 5 человек", - сказано в сообщении.
Подробностей ДТП, а также информации о пострадавших портал не приводит.
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