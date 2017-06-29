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 В Одесской области при передаче 30 тыс. грн взятки задержаны директор лесного хозяйства и сотрудники Госаудит службы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Одесской области сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции и прокуратуры при передаче взятки в размере 30 тысяч гривен задержали директора государственного лесного хозяйства, а также финансового инспектора и аудитора Государственной аудиторской службы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была раскрыта схема расхищения должностными лицами лесного хозяйства лесной продукции на сумму более 1,2 миллиона гривен. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

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"В рамках его расследования были установлены должностные лица Южного офиса Госаудит службы, которые потребовали от директора указанного лесного хозяйства 30 тысяч гривен взятки за неотражение в акте проверки выявленных нарушений. В отношении указанных лиц было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 - принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом и ч. 1 ст. 369 - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу Уголовного кодекса", - рассказала Калиновская.

Она отметила, что все трое злоумышленников были задержаны на горячем при передаче директором лесного хозяйства 30 тысяч гривен взятки.

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В Одесской области при передаче 30 тыс. грн взятки задержаны директор лесного хозяйства и сотрудники Госаудит службы, - Нацполиция 01

В Одесской области при передаче 30 тыс. грн взятки задержаны директор лесного хозяйства и сотрудники Госаудит службы, - Нацполиция 02В Одесской области при передаче 30 тыс. грн взятки задержаны директор лесного хозяйства и сотрудники Госаудит службы, - Нацполиция 03В Одесской области при передаче 30 тыс. грн взятки задержаны директор лесного хозяйства и сотрудники Госаудит службы, - Нацполиция 04
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В Одесской области при передаче 30 тыс. грн взятки задержаны директор лесного хозяйства и сотрудники Госаудит службы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

ОТ У САРЫ ИСААКОВНЫ СЛОЖИЛОСЯ ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ШО ОТО АНТИКОРУПЦИВОННОЕ БЮРО НАРОЧНО ДАЁТЬ УЗЯТКИ ТЕМ, КОМУ ИХ НИКАДА НЕ ДАВАЛИ И ОТЕ НИЩИЕ ЛИСНИКИ И ИХ ДИРЕКТОРА ПРОСТО ОТКЛЮЧАЮТЬСЯ ПРИ ВИДЕ ВЗЯТКИ... ВПАДАЮТЬ В КОМУ И ИМ СРАЗУ РАСПИХИВАЮТЬ МЕЧЕНЫЕ УЗЯТКИ ПА КАРМАНАМ...




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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Одесской области при передаче 30 тыс. грн взятки задержаны директор лесного хозяйства и сотрудники Госаудит службы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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