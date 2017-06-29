 В Одесской области при передаче 30 тыс. грн взятки задержаны директор лесного хозяйства и сотрудники Госаудит службы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была раскрыта схема расхищения должностными лицами лесного хозяйства лесной продукции на сумму более 1,2 миллиона гривен. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
"В рамках его расследования были установлены должностные лица Южного офиса Госаудит службы, которые потребовали от директора указанного лесного хозяйства 30 тысяч гривен взятки за неотражение в акте проверки выявленных нарушений. В отношении указанных лиц было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 - принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом и ч. 1 ст. 369 - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу Уголовного кодекса", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что все трое злоумышленников были задержаны на горячем при передаче директором лесного хозяйства 30 тысяч гривен взятки.
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ОТ У САРЫ ИСААКОВНЫ СЛОЖИЛОСЯ ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ШО ОТО АНТИКОРУПЦИВОННОЕ БЮРО НАРОЧНО ДАЁТЬ УЗЯТКИ ТЕМ, КОМУ ИХ НИКАДА НЕ ДАВАЛИ И ОТЕ НИЩИЕ ЛИСНИКИ И ИХ ДИРЕКТОРА ПРОСТО ОТКЛЮЧАЮТЬСЯ ПРИ ВИДЕ ВЗЯТКИ... ВПАДАЮТЬ В КОМУ И ИМ СРАЗУ РАСПИХИВАЮТЬ МЕЧЕНЫЕ УЗЯТКИ ПА КАРМАНАМ...
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