EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Политика Украины, Экономика, Фоторепортаж
  606  3
Материалы по теме:
Все про:ОЧЭС (11) Пристайко (51)

 Экономическое сотрудничество в регионе Черного моря стало заложником российской агрессии, - Пристайко на заседании ОЧЭС. ФОТО

С сегодняшнего дня Украина будет председательствовать в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании стран-членов ОЧЭС, сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.

"Экономическое сотрудничество в регионе Черного моря стало заложником российской агрессии", - сказал он.

Экономическое сотрудничество в регионе Черного моря стало заложником российской агрессии, - Пристайко на заседании ОЧЭС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведев: "Если Украина хочет развивать экономические отношения, то мы к этому готовы"

Пристайко, возглавляющий украинскую делегацию на заседании, подчеркнул, что председательство Украины в ОЧЭС будет проходить под лозунгом: "К миру, стабильности и процветанию".

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на юбилейном саммите Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле заявил, что общая цель стран региона заключается в обеспечении мира, стабильности и процветания в чувствительном Черноморском регионе.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За ограничение в проливе из за моста не забудьте помянуть.А то габариты только для касабов подходят.Осадка не более 8 м, .высота от действующей ватерлинии 33м. ширина не более 31 м.,а длинна не более 160 метров.Мариуполю и Бердянску ,ну в смысле портам ,наступит медленный кирдык.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://www.obozrevatel.com/crime/46805-sbityij-ukrainoj-v-2001-godu-rossijskij-tu-154-byil-vzorvan-iznutri-general.htm

Почитайте новость по ссылке. После таких заявлений спросить бы кое-кого (его, как тогдашнего министра, а особенно тогдашнего президента) почему Украина принимала на себя ответственность за сбитый лайнер. С хера ли просьбы путяры выполнять было ??? Даже если он тогда очень стратегическим партнёром был. А ведь иракские Кольчуги плюсанулись к Гонгадзе и плюсанулись к этому сбитому лайнеру из Израиля и в результате Кучма стал нерукопожатным, а Украина изгоем, попавшим в руки путяре. И только революция через 3 года позволила избежать худшего сценария.

Об этой теме надо громко теперь кричать на всех уровнях.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЭкономическое сотрудничество в регионе Черного моря стало заложником российской агрессии, - Пристайко на заседании ОЧЭС. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти