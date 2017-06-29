 Экономическое сотрудничество в регионе Черного моря стало заложником российской агрессии, - Пристайко на заседании ОЧЭС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании стран-членов ОЧЭС, сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter."Экономическое сотрудничество в регионе Черного моря стало заложником российской агрессии", - сказал он.

Пристайко, возглавляющий украинскую делегацию на заседании, подчеркнул, что председательство Украины в ОЧЭС будет проходить под лозунгом: "К миру, стабильности и процветанию".Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на юбилейном саммите Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле заявил, что общая цель стран региона заключается в обеспечении мира, стабильности и процветания в чувствительном Черноморском регионе.