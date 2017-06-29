 Экономическое сотрудничество в регионе Черного моря стало заложником российской агрессии, - Пристайко на заседании ОЧЭС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании стран-членов ОЧЭС, сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.
"Экономическое сотрудничество в регионе Черного моря стало заложником российской агрессии", - сказал он.
Пристайко, возглавляющий украинскую делегацию на заседании, подчеркнул, что председательство Украины в ОЧЭС будет проходить под лозунгом: "К миру, стабильности и процветанию".
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на юбилейном саммите Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле заявил, что общая цель стран региона заключается в обеспечении мира, стабильности и процветания в чувствительном Черноморском регионе.
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Почитайте новость по ссылке. После таких заявлений спросить бы кое-кого (его, как тогдашнего министра, а особенно тогдашнего президента) почему Украина принимала на себя ответственность за сбитый лайнер. С хера ли просьбы путяры выполнять было ??? Даже если он тогда очень стратегическим партнёром был. А ведь иракские Кольчуги плюсанулись к Гонгадзе и плюсанулись к этому сбитому лайнеру из Израиля и в результате Кучма стал нерукопожатным, а Украина изгоем, попавшим в руки путяре. И только революция через 3 года позволила избежать худшего сценария.
Об этой теме надо громко теперь кричать на всех уровнях.
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