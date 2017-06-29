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 По делу о хищении нефтепродуктов по "схеме Курченко" задержан еще один фигурант, - Сарган. ФОТО

Задержанный подбирал команду на танкеры, приобретенные беглым зиц-олигархом Курченко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Совместными мерами Одесской прокуратуры, Главного отдела по борьбе с контрабандой и организованной преступностью УСБУ в Одесской области и Нацполиции в расследовании преступной схемы миллионных сделок с нефтепродуктами Сергея Курченко совершен очередной весомый шаг. Сегодня в Киеве сотрудники СБУ и полиции задержали еще одного фигуранта дела. Согласно отведенной ему роли в преступной организации задержанный подбирал команду на танкеры, приобретенные Курченко. В дальнейшем он координировал деятельность ООО "Лагуна-Рени", морских агентов и капитанов танкеров, направленную на фиктивную перевалку нефтепродуктов через морской порт Рени", - рассказала Сарган.

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По делу о хищении нефтепродуктов по схеме Курченко задержан еще один фигурант, - Сарган 01
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велосипед поймали?.. от с%ка колесная! это ж нада, велосипед и с нефтянкой химичит...
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...набирал команду на танкеры... Вот это свидетелище
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Це ж той Курченко, якого одною рукою годують, а другою - б'ють? Він же користується повною підтримкою держави Україна. Коли електрику три роки безкоштовно в ЛНР поставляли, його підприємство Нафтопродукт захопило майно луганського обленерго ЛЕО та збирало гроші за електрику - а борги навішувались на це обленерго. Схема майже неймовірна своїм нахабством та цинічністю, та й без участі київських посадовців не обійшлось. Це тільки уявити - Курченко збирав гроші за електрику, яка діставалась йому задарма - мільярди гривень! Про це пише сам керівник ЛЕО, почитайте:
О чем лгут чиновники

https://censor.net.ua/blogs/6333/o_chem_lgut_chinovniki
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маленькую рыбу отпускали , а крупную складывали в майонезную баночку...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПо делу о хищении нефтепродуктов по "схеме Курченко" задержан еще один фигурант, - Сарган. ФОТО
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