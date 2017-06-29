 По делу о хищении нефтепродуктов по "схеме Курченко" задержан еще один фигурант, - Сарган. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Совместными мерами Одесской прокуратуры, Главного отдела по борьбе с контрабандой и организованной преступностью УСБУ в Одесской области и Нацполиции в расследовании преступной схемы миллионных сделок с нефтепродуктами Сергея Курченко совершен очередной весомый шаг. Сегодня в Киеве сотрудники СБУ и полиции задержали еще одного фигуранта дела. Согласно отведенной ему роли в преступной организации задержанный подбирал команду на танкеры, приобретенные Курченко. В дальнейшем он координировал деятельность ООО "Лагуна-Рени", морских агентов и капитанов танкеров, направленную на фиктивную перевалку нефтепродуктов через морской порт Рени", - рассказала Сарган.
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О чем лгут чиновники
https://censor.net.ua/blogs/6333/o_chem_lgut_chinovniki
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