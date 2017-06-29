 РФ снова кинула: спецслужбы "зачистили" страницу в соцсети пленного российского военнослужащего Агеева, - InformNapalm. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm.
"Социальную страницу Виктора Агеева в VK сотрудники российских спецслужб спешно переименовали в Виталия Попова, налету изменили привязки к почте и телефону. Изменили дату рождения с 13 сентября 1995 года на 13 августа 1980, удалили несколько фотографий, но не успели всего подчистить. InformNapalm используя кеш российского поисковика Яндекс удалось найти первичную информацию и сделать ее видеофиксацию. В апреле 2017 в комментариях к одной из своих фотографий в форме и с оружием в руках Агеев ответил своему товарищу на вопрос подписал ли он контракт утвердительно: "Да", - говорится в расследовании.
Но это не единственная зацепка, указывающая, что ВС РФ отказалась от действующего военнослужащего. Мать Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы также подтвердили русской службе BBC, что после срочной службы Агеев остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.
Мать Агеева Светлана опознала в документах своего сына. По ее словам, он не выходил с ней на связь с конца мая. Она рассказала, что 18 марта 2017 года он подписал контракт, по которому новым местом его службы стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России.
Поисковик Google своего кеша по Агееву, к сожалению, не сохранил, но также показывает привязку к старому имени на VKFaces (VK id295647602, архив ).
Напомним, что ВСУ захватывали российских военнослужащих в плен и ранее. 16 мая 2015 года, бойцы 3-й бригады СпН ГРУ РФ сержант Александр Александров и капитан Евгений Ерофеев попали в плен под населенным пунктом Счастье Луганской области. Минобороны РФ также отказалось признать их своими военнослужащими, но в 2016 году на них обменяли украинского депутата Надежду Савченко, приговоренную в РФ к 22 годам лишения свободы.
"Также было множество других фактов захвата в плен кадровых российских военных, подробнее об этом можно прочесть в материале: "Сколько российских кадровых военных попало в украинский плен?", - отмечают авторы материала.
24 июня 2017 в районе села Желобок Луганской области украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали диверсионную группу террористов и взяли в плен кадрового российского военнослужащего из 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктора Агеева.
Командир 93-й бригады Владислав Клочков заявил, что в ходе столкновения с диверсионной группой противника был убит командир этой группы, кадровый российский офицер Александр Щербак, в плен были взяты четыре боевика, среди которых и гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края, военнослужащий 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктор Агеев.
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"Забвение хуже измены": на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(62)
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Четко горизонт калаборантам сравняли!
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Кацап спалився.
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Ехал кацап -Витька воевать, от хохлов их Донбасс спасать,
Заодно набить свои карманы, повидать чужие страны,
Ну и тырить там добро чужое, передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины, нахаляву жрать"бэндэров" витамины...
Жизнь - халява, и в основе - слава фюреру ...уйлу - вове!!!
А когда придёт домой, то, конечно же он лапоть, но герой!!!
Лишь собрался он домой - приключился сильный геморрой.
Сел посрать после заката, - глядь! Под задницей граната!!!
Лишь подумал - "ЧУДЕСА!!!" и сразу взлетел на небеса...
В общем, увезли его в Ростов, дальше - там, где нет хохлов.
Закопали под табло: "Неопознанный москаль кацап ...уйло".
А домой письмо прислали видно- Витю волки, мол, сожрали.
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- Чем суслик отличается от пленного российского военнослужащего?
- Суслика никто не видит, а он есть. Пленного россиянина видят все, а его нет.
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Такие вещи надо максимально раскручивать и предьявлять миру в виде документов, комиксов, мультфильмов - руссо-фашизм должен быть смешон и жалок!
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