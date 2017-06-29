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Все про:армия РФ (6599) плен (1808)

 РФ снова кинула: спецслужбы "зачистили" страницу в соцсети пленного российского военнослужащего Агеева, - InformNapalm. ФОТО+ВИДЕО

Министерство обороны РФ в среду, 28 июня, заявило, что российский оккупант Виктор Агеев, захваченный в плен украинскими бойцами, якобы был уволен в 2016 году и не является кадровым военнослужащим. Тем не менее странная активность в социальном профиле пленного контрактника и попытки замести следы привлекли внимание украинских волонтеров-расследователей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

"Социальную страницу Виктора Агеева в VK сотрудники российских спецслужб спешно переименовали в Виталия Попова, налету изменили привязки к почте и телефону. Изменили дату рождения с 13 сентября 1995 года на 13 августа 1980, удалили несколько фотографий, но не успели всего подчистить. InformNapalm используя кеш российского поисковика Яндекс удалось найти первичную информацию и сделать ее видеофиксацию. В апреле 2017 в комментариях к одной из своих фотографий в форме и с оружием в руках Агеев ответил своему товарищу на вопрос подписал ли он контракт утвердительно: "Да", - говорится в расследовании.

РФ снова кинула: спецслужбы зачистили страницу в соцсети пленного российского военнослужащего Агеева, - InformNapalm 01


Читайте также: Захваченный в плен на Луганщине россиянин Агеев в прошлом году "уволился в запас", - Минобороны РФ




Но это не единственная зацепка, указывающая, что ВС РФ отказалась от действующего военнослужащего. Мать Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы также подтвердили русской службе BBC, что после срочной службы Агеев остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

Мать Агеева Светлана опознала в документах своего сына. По ее словам, он не выходил с ней на связь с конца мая. Она рассказала, что 18 марта 2017 года он подписал контракт, по которому новым местом его службы стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Война прекратится тогда, когда россияне откажутся убивать соседей "за Путина", - экс-депутат Госдумы РФ Гудков о пленном Агееве. ФОТО

Поисковик Google своего кеша по Агееву, к сожалению, не сохранил, но также показывает привязку к старому имени на VKFaces (VK id295647602, архив ).

РФ снова кинула: спецслужбы зачистили страницу в соцсети пленного российского военнослужащего Агеева, - InformNapalm 02

РФ снова кинула: спецслужбы зачистили страницу в соцсети пленного российского военнослужащего Агеева, - InformNapalm 03


Напомним, что ВСУ захватывали российских военнослужащих в плен и ранее. 16 мая 2015 года, бойцы 3-й бригады СпН ГРУ РФ сержант Александр Александров и капитан Евгений Ерофеев попали в плен под населенным пунктом Счастье Луганской области. Минобороны РФ также отказалось признать их своими военнослужащими, но в 2016 году на них обменяли украинского депутата Надежду Савченко, приговоренную в РФ к 22 годам лишения свободы.

"Также было множество других фактов захвата в плен кадровых российских военных, подробнее об этом можно прочесть в материале: "Сколько российских кадровых военных попало в украинский плен?", - отмечают авторы материала.

24 июня 2017 в районе села Желобок Луганской области украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали диверсионную группу террористов и взяли в плен кадрового российского военнослужащего из 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктора Агеева.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российский разведчик-контрактник Агеев взят в плен на Луганщине - Би-Би-Си

Командир 93-й бригады Владислав Клочков заявил, что в ходе столкновения с диверсионной группой противника был убит командир этой группы, кадровый российский офицер Александр Щербак, в плен были взяты четыре боевика, среди которых и гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края, военнослужащий 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктор Агеев.
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такое впечатление что в ресурсии в боты берут детишек - у них как у брежнева - ясли и академия
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"Бабы ещё нарожают" как ляпнул Жуков, солдат не жалеть, в рашке ничего не меняется, человеческий ресурс это пыль. Если в рашке уже воскресили Дзержинского, основателя ЧК и НКВД, присвоив снова его фамилию военным частям, то путлера несёт в тиранию.
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и где ты видел что бы от него отказались? Как это делают в паРаше
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А куда делась новость с видосом о взорванном опорняке на светлодарке с посиланням на ФБ Мысягина? Ладно понимаю...))
Четко горизонт калаборантам сравняли!

https://m.facebook.com/profile.php?v=timeline&lst=100013526533803%3A100000828276750%3A1498723072&id=100000828276750&refid=17
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нужно полагать, редактора уже зачистили, и страницу вырезали.
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Ах этот тормознутый Яша. И тут свинью кремлю подложил.
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Дело даже не в спецслужбах РФ. Возьмите посадите етого ублюдка на пожизненное как террориста и покажите ето по ТВ. Пускай его сослуживцы посмотрят что ихней власти на них наплевать и они просто уголовники а не какие то воины. Вспомните как Поросенок отпустил двоих разейских ГРУшников. А ведь на Рашке тогда был переполох среди военных и почти назревали бунты. И тогда Пеця таки выручил Хуйла и отпустил тех ублюдков.
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)(уйло путлин сказал ехать Витьке воевать...
Ехал кацап -Витька воевать, от хохлов их Донбасс спасать,
Заодно набить свои карманы, повидать чужие страны,
Ну и тырить там добро чужое, передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины, нахаляву жрать"бэндэров" витамины...
Жизнь - халява, и в основе - слава фюреру ...уйлу - вове!!!
А когда придёт домой, то, конечно же он лапоть, но герой!!!
Лишь собрался он домой - приключился сильный геморрой.
Сел посрать после заката, - глядь! Под задницей граната!!!
Лишь подумал - "ЧУДЕСА!!!" и сразу взлетел на небеса...
В общем, увезли его в Ростов, дальше - там, где нет хохлов.
Закопали под табло: "Неопознанный москаль кацап ...уйло".
А домой письмо прислали видно- Витю волки, мол, сожрали.
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Вообще неудивительно, что кацапье отказывается от своих и подставляет! А это наша верхушка должна использовать,как только хуйло и ко заикнется про *кацапский мир* и тыкать носом!
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они не идиоты, им просто по большому счет похрен... ну сказали, убрать - убрать, ну сказали - подчистить, ну почистили... а сами занимаются другими делами, воруют, крышуют, денежку на Запад шлют, вкладывая в банки тамошние... А это? Ну такое...
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Этот спит просто. Ночью телека насмотрелся вот и вздремнул.
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Ну так если его нет ....то пусть и не будет...прикопать в посадке козломордого
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А какие проблемы?? Если раньше были сотрудники - "внештатные",, то почему сейчас в Раше не могут быть убийцы - " внекадровые"?????
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очередной ихтамнет который чуть не стал какяратом
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Вопрос армянского радио Пескову:
- Чем суслик отличается от пленного российского военнослужащего?
- Суслика никто не видит, а он есть. Пленного россиянина видят все, а его нет.
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Как сам агеев отнесся к своей родине-уродине, отказавшейся от него в 6 секунд?
Такие вещи надо максимально раскручивать и предьявлять миру в виде документов, комиксов, мультфильмов - руссо-фашизм должен быть смешон и жалок!
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LieNews уже предали: "Русофобские фашисты подло напали на мирных забудившися грибников".
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Этих тоже зачистили, но не на России в соцсетях, а в Украине на поле боя
РФ снова кинула: спецслужбы "зачистили" страницу в соцсети пленного российского военнослужащего Агеева, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7134
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРФ снова кинула: спецслужбы "зачистили" страницу в соцсети пленного российского военнослужащего Агеева, - InformNapalm. ФОТО+ВИДЕО
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