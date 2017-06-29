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Все про:армия РФ (6595) плен (1808)

 Ложь Минобороны РФ: спецслужбы "зачистили" страницу в соцсети пленного российского военнослужащего Агеева, - InformNapalm. ФОТО+ВИДЕО

Министерство обороны РФ в среду, 28 июня, заявило, что российский оккупант Виктор Агеев, захваченный в плен украинскими бойцами, якобы был уволен в 2016 году и не является кадровым военнослужащим. Тем не менее странная активность в социальном профиле пленного контрактника и попытки замести следы привлекли внимание украинских волонтеров-расследователей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

"Социальную страницу Виктора Агеева в VK сотрудники российских спецслужб спешно переименовали в Виталия Попова, налету изменили привязки к почте и телефону. Изменили дату рождения с 13 сентября 1995 года на 13 августа 1980, удалили несколько фотографий, но не успели всего подчистить. InformNapalm используя кеш российского поисковика Яндекс удалось найти первичную информацию и сделать ее видеофиксацию. В апреле 2017 в комментариях к одной из своих фотографий в форме и с оружием в руках Агеев ответил своему товарищу на вопрос подписал ли он контракт утвердительно: "Да", - говорится в расследовании.

Ложь Минобороны РФ: спецслужбы зачистили страницу в соцсети пленного российского военнослужащего Агеева, - InformNapalm 01


Читайте также: Захваченный в плен на Луганщине россиянин Агеев в прошлом году "уволился в запас", - Минобороны РФ




Но это не единственная зацепка, указывающая, что ВС РФ отказалась от действующего военнослужащего. Мать Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы также подтвердили русской службе BBC, что после срочной службы Агеев остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

Мать Агеева Светлана опознала в документах своего сына. По ее словам, он не выходил с ней на связь с конца мая. Она рассказала, что 18 марта 2017 года он подписал контракт, по которому новым местом его службы стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Война прекратится тогда, когда россияне откажутся убивать соседей "за Путина", - экс-депутат Госдумы РФ Гудков о пленном Агееве. ФОТО

Поисковик Google своего кеша по Агееву, к сожалению, не сохранил, но также показывает привязку к старому имени на VKFaces (VK id295647602, архив ).

Ложь Минобороны РФ: спецслужбы зачистили страницу в соцсети пленного российского военнослужащего Агеева, - InformNapalm 02

Ложь Минобороны РФ: спецслужбы зачистили страницу в соцсети пленного российского военнослужащего Агеева, - InformNapalm 03


Напомним, что ВСУ захватывали российских военнослужащих в плен и ранее. 16 мая 2015 года, бойцы 3-й бригады СпН ГРУ РФ сержант Александр Александров и капитан Евгений Ерофеев попали в плен под населенным пунктом Счастье Луганской области. Минобороны РФ также отказалось признать их своими военнослужащими, но в 2016 году на них обменяли украинского депутата Надежду Савченко, приговоренную в РФ к 22 годам лишения свободы.

"Также было множество других фактов захвата в плен кадровых российских военных, подробнее об этом можно прочесть в материале: "Сколько российских кадровых военных попало в украинский плен?", - отмечают авторы материала.

24 июня 2017 в районе села Желобок Луганской области украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали диверсионную группу террористов и взяли в плен кадрового российского военнослужащего из 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктора Агеева.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российский разведчик-контрактник Агеев взят в плен на Луганщине - Би-Би-Си

Командир 93-й бригады Владислав Клочков заявил, что в ходе столкновения с диверсионной группой противника был убит командир этой группы, кадровый российский офицер Александр Щербак, в плен были взяты четыре боевика, среди которых и гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края, военнослужащий 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктор Агеев.
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Еще Сталин внедрил практику признания своих пленных = предателями. Но под это была подведена некая теория, которая в глазах совков создавала хоть видимость логики, а теперь все намного проще. Никаких теорий никто не собирается разрабатывать. Российская армия просто отказывается от своих военных, которых сама посылает на войну. При этом, сами военные - окончательно выдрессированное стадо. Их не смущает то, что в некоторых случаях изымаются военные документы и меняются имена и фамилии. Они все равно идут воевать, уже наверняка понимая, что родина лишилаих статуса военнослужащего и сделала наемников. Они понимают, что в этот самый момент она, родина, отнимает у них все конвенционные права военнопленных и даже само право на жизнь. Уничтожение наемника нигде и никогда не будет считаться военным преступлением. В отличие от официального военного, такого деятеля можно взять в плен, выбить из него все, что нужно и шлепнуть у ближайшей канавы. Он - бесправное, ходячее мясо, пусть и в камуфляже «пиксель».
Но еще более подлые фокусы, выкидываются в отношение кадровых военных, которые имеют военные билеты или офицерские удостоверения военнослужащего ВС РФ. Они считают, что пребывают в рядах своих ВС и выполняют приказ, пусть и очень дурно пахнущий. Но в их сознании имеется представление о том, что в случае плена, с ними будут обращаться как с конвенционным военным. А это значит - минус пытки, минус казнь, плюс медицинская помощь, питание и пристойное содержание, с возможностью обращения к своему командованию или родственникам. Но тут подлость проявляется уже в полной мере.
В очередной раз был пленен российский военнослужащий Виктор Агеев. Это не первый и не последний пленный, который сразу заявляет о своей принадлежности к ВС РФ. Но его командование делает то, чего не делали даже самые подлые предшественники нынешней России. Его увольняют задним числом, и он переходит в разряд наемника уже в плену. Его родина не только бросила, она его прокляла и забыла. Она как бы сказала нашим военным: выведите его во двор и пристрелите мерзавца, нам он уже не нужен.
Таким образом, ВС РФ стоило бы переименовать в мясокомбинат или скотобойню, ибо это было бы более точное и близкое по смыслу определение.
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Украина как партнер потеряна для России. Киев будет выстраивать отношения с западными структурами, говорится в докладе который составил для Президента РФ Центр стратегических разработок (ЦСР).

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Нужно распечатать отсюда фото и пораздавать матерям детей, которые отпускают служить сыновей в "ростовскую область".
В сети появились фото уничтоженных под Желобком российских боевиков и кадрового офицера армии РФ Щербака. ФОТО 18+
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ВК под колпаком у ФСБ. Правильно сделали, что заблокировали эту парашу у нас.
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Сериал "Ихтамнет" будет продолжаться до окончания каденции пэти
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АТО будет длиться часы, не помнишь разве?
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АТО уже б давно закончилось, если бы не прямое вмешательство России в августе 2014 года, не помнишь разве?
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т.е. пэтя, как главнокомандующий ниучемневиноват?)))
вы, соевые, совсем чокнутые)))
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Глянь на синоптике, или не умеешь?))
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Откуда ему знать о погоде в Голландии ? Пишет под Нидерландским прокси из глубины мокшанских болот. Не знает товарИСЧ что Гаагский трибунал будет судить не только х@ла, но и его приспешников. Пусть вспомнит Нюрнберг. Там судили и казнили гитлеровских пропагандонов наравне с другими военными преступниками. Тоже ждёт соловьёва,киселёва и прочую подпутинско фашистскую мразь. Не говоря уж о таких мелких шавкошакалах.
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По твоему Петя виноват ,что русские войска вторглись в Украину?Судя по твоей логике.
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Судя по твоей логике пэтя не виноват, что гибнут наши пацаны благодаря пэтиным пэрэмыррям?
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ЕС требует, чтобы гибли наши ребята???
Охренеть у вас пэтелюбов логика!!!
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А что ты предлагаешь,нарушить минские соглашение и попасть под санкции?Легко сидеть за компом и разсуждать?Дахера розвилось диванных экспертов,пора на фронт призывать готовые генералы уже.
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А наш президент предугадать такое развитие не мог? Даже разрешение от 01.01.14 г. совета педерации на ввод войск в Украину, его не натолкнуло на эту мысль? Ах, да, он же до сих пор думает, что "Эта война не в интересах Путина" (с)
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Предугадать что у Хуйла в голове даже американцы не смогли.Не в интересах путина,потому что под санкциями,что тут не понятно.?
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еще до вмешательства шоколадный член неделю жевал сопли ,не давая ВСУ войти в Луганск где было от силы 300 орков ,а потом,когда кацапские танки доехали туда,то по-уродски приказал отойти. и при этом даже запретили уничтожать кацапскую колонну которая чесала с направления поселка Пионерский
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Несешь всякую необдуманую ересь.
АТО бы за неделю закончилось,но ты навереое не в курсе что на територию Украины вторглись русские войска?или память отшибло?
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Так тогда почему АТО, а не ВОЙНА? мозги шоколадом заплыли?
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Гірших за поголівя кацапів нікого не має в світі !!!!!!!!!!!!!!
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Лжет хунта, лжет. Мама этого якобы Попова -Агеева уже рассказала что у нее не было никогда никакого сына.
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ну что ж это по раисски - своих сдают всегда и везде

вспомним того же Зорге... что тут нового?
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Комитет солдатских матерей заявил, что более подлой власти, как эта, по отношению к попавшим в плен военнослужащим, в России ещё не было.Ложь Минобороны РФ: спецслужбы "зачистили" страницу в соцсети пленного российского военнослужащего Агеева, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5012
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ничего что речь идет про российский комитет?
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Вот так Роися своих не бросает. Чуть подправили доки и он уже никто и звать никак.
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Россияне-контрактники! Для того, чтобы МО РФ не говорило потом, что вы не их подчинённые, отправляйте сканы своих контрактов в СБУ заранее!
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Так если он в плену покажите видео с ним и пусть на видео скажет или он по контракту.
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Песни песнями, старые, новые, только двое твоих землячков пойдут на корм червячков. А тебе все песни.
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Нет их, ну х.й с ним.
На кол или на органы.
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ихние сайты и чаты почитать - ржака такая - что петросяна не нада
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я всегда всем говорил, что национальность не может быть именем прилагательным!
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Не привыкли еще ? Надеюсь списки ботов мы выкупим после развала ресурсии .
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Даже надобности не будет. В Роисе их свои же будут на ремни резать в обмен на продталоны и место в очереди за маслом.
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"Бабы ещё нарожают" как ляпнул Жуков, солдат не жалеть, в рашке ничего не меняется, человеческий ресурс это пыль. Если в рашке уже воскресили Дзержинского, основателя ЧК и НКВД, присвоив снова его фамилию военным частям, то путлера несёт в тиранию.
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и где ты видел что бы от него отказались? Как это делают в паРаше
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А куда делась новость с видосом о взорванном опорняке на светлодарке с посиланням на ФБ Мысягина? Ладно понимаю...))
Четко горизонт калаборантам сравняли!

https://m.facebook.com/profile.php?v=timeline&lst=100013526533803%3A100000828276750%3A1498723072&id=100000828276750&refid=17
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нужно полагать, редактора уже зачистили, и страницу вырезали.
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Ах этот тормознутый Яша. И тут свинью кремлю подложил.
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Дело даже не в спецслужбах РФ. Возьмите посадите етого ублюдка на пожизненное как террориста и покажите ето по ТВ. Пускай его сослуживцы посмотрят что ихней власти на них наплевать и они просто уголовники а не какие то воины. Вспомните как Поросенок отпустил двоих разейских ГРУшников. А ведь на Рашке тогда был переполох среди военных и почти назревали бунты. И тогда Пеця таки выручил Хуйла и отпустил тех ублюдков.
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)(уйло путлин сказал ехать Витьке воевать...
Ехал кацап -Витька воевать, от хохлов их Донбасс спасать,
Заодно набить свои карманы, повидать чужие страны,
Ну и тырить там добро чужое, передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины, нахаляву жрать"бэндэров" витамины...
Жизнь - халява, и в основе - слава фюреру ...уйлу - вове!!!
А когда придёт домой, то, конечно же он лапоть, но герой!!!
Лишь собрался он домой - приключился сильный геморрой.
Сел посрать после заката, - глядь! Под задницей граната!!!
Лишь подумал - "ЧУДЕСА!!!" и сразу взлетел на небеса...
В общем, увезли его в Ростов, дальше - там, где нет хохлов.
Закопали под табло: "Неопознанный москаль кацап ...уйло".
А домой письмо прислали видно- Витю волки, мол, сожрали.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЛожь Минобороны РФ: спецслужбы "зачистили" страницу в соцсети пленного российского военнослужащего Агеева, - InformNapalm. ФОТО+ВИДЕО
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