 Ложь Минобороны РФ: спецслужбы "зачистили" страницу в соцсети пленного российского военнослужащего Агеева, - InformNapalm. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm.
"Социальную страницу Виктора Агеева в VK сотрудники российских спецслужб спешно переименовали в Виталия Попова, налету изменили привязки к почте и телефону. Изменили дату рождения с 13 сентября 1995 года на 13 августа 1980, удалили несколько фотографий, но не успели всего подчистить. InformNapalm используя кеш российского поисковика Яндекс удалось найти первичную информацию и сделать ее видеофиксацию. В апреле 2017 в комментариях к одной из своих фотографий в форме и с оружием в руках Агеев ответил своему товарищу на вопрос подписал ли он контракт утвердительно: "Да", - говорится в расследовании.
Но это не единственная зацепка, указывающая, что ВС РФ отказалась от действующего военнослужащего. Мать Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы также подтвердили русской службе BBC, что после срочной службы Агеев остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.
Мать Агеева Светлана опознала в документах своего сына. По ее словам, он не выходил с ней на связь с конца мая. Она рассказала, что 18 марта 2017 года он подписал контракт, по которому новым местом его службы стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России.
Поисковик Google своего кеша по Агееву, к сожалению, не сохранил, но также показывает привязку к старому имени на VKFaces (VK id295647602, архив ).
Напомним, что ВСУ захватывали российских военнослужащих в плен и ранее. 16 мая 2015 года, бойцы 3-й бригады СпН ГРУ РФ сержант Александр Александров и капитан Евгений Ерофеев попали в плен под населенным пунктом Счастье Луганской области. Минобороны РФ также отказалось признать их своими военнослужащими, но в 2016 году на них обменяли украинского депутата Надежду Савченко, приговоренную в РФ к 22 годам лишения свободы.
"Также было множество других фактов захвата в плен кадровых российских военных, подробнее об этом можно прочесть в материале: "Сколько российских кадровых военных попало в украинский плен?", - отмечают авторы материала.
24 июня 2017 в районе села Желобок Луганской области украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали диверсионную группу террористов и взяли в плен кадрового российского военнослужащего из 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктора Агеева.
Командир 93-й бригады Владислав Клочков заявил, что в ходе столкновения с диверсионной группой противника был убит командир этой группы, кадровый российский офицер Александр Щербак, в плен были взяты четыре боевика, среди которых и гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края, военнослужащий 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктор Агеев.
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"Война прекратится тогда, когда россияне откажутся убивать соседей "за Путина", - экс-депутат Госдумы РФ Гудков о пленном Агееве. ФОТО(102)
Российский разведчик-контрактник Агеев взят в плен на Луганщине - Би-Би-Си(188)
У боевиков задержанной под Желобком ДРГ изъята российская винтовка 1994 года выпуска, - комбриг Клочков. ФОТОрепортаж(70)
18 июня на Донбассе задержали группу российских военных медиков, - замкомандующего АТО Розмазнин(215)
Фатальная ошибка России(0)
"Готовы к самому широкому компромиссу", - Ирина Геращенко на встрече с родственниками заложников боевиков. ФОТОрепортаж(19)
Обмен заложников - это болезненный вопрос для всех, но тут есть возможность достичь реального успеха, - Пристайко(4)
Но еще более подлые фокусы, выкидываются в отношение кадровых военных, которые имеют военные билеты или офицерские удостоверения военнослужащего ВС РФ. Они считают, что пребывают в рядах своих ВС и выполняют приказ, пусть и очень дурно пахнущий. Но в их сознании имеется представление о том, что в случае плена, с ними будут обращаться как с конвенционным военным. А это значит - минус пытки, минус казнь, плюс медицинская помощь, питание и пристойное содержание, с возможностью обращения к своему командованию или родственникам. Но тут подлость проявляется уже в полной мере.
В очередной раз был пленен российский военнослужащий Виктор Агеев. Это не первый и не последний пленный, который сразу заявляет о своей принадлежности к ВС РФ. Но его командование делает то, чего не делали даже самые подлые предшественники нынешней России. Его увольняют задним числом, и он переходит в разряд наемника уже в плену. Его родина не только бросила, она его прокляла и забыла. Она как бы сказала нашим военным: выведите его во двор и пристрелите мерзавца, нам он уже не нужен.
Таким образом, ВС РФ стоило бы переименовать в мясокомбинат или скотобойню, ибо это было бы более точное и близкое по смыслу определение.
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Украина как партнер потеряна для России. Киев будет выстраивать отношения с западными структурами, говорится в докладе который составил для Президента РФ Центр стратегических разработок (ЦСР).
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В сети появились фото уничтоженных под Желобком российских боевиков и кадрового офицера армии РФ Щербака. ФОТО 18+
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вы, соевые, совсем чокнутые)))
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Охренеть у вас пэтелюбов логика!!!
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АТО бы за неделю закончилось,но ты навереое не в курсе что на територию Украины вторглись русские войска?или память отшибло?
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вспомним того же Зорге... что тут нового?
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На кол или на органы.
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Четко горизонт калаборантам сравняли!
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Ехал кацап -Витька воевать, от хохлов их Донбасс спасать,
Заодно набить свои карманы, повидать чужие страны,
Ну и тырить там добро чужое, передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины, нахаляву жрать"бэндэров" витамины...
Жизнь - халява, и в основе - слава фюреру ...уйлу - вове!!!
А когда придёт домой, то, конечно же он лапоть, но герой!!!
Лишь собрался он домой - приключился сильный геморрой.
Сел посрать после заката, - глядь! Под задницей граната!!!
Лишь подумал - "ЧУДЕСА!!!" и сразу взлетел на небеса...
В общем, увезли его в Ростов, дальше - там, где нет хохлов.
Закопали под табло: "Неопознанный москаль кацап ...уйло".
А домой письмо прислали видно- Витю волки, мол, сожрали.
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