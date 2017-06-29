 В сети появились фото уничтоженных под Желобком российских боевиков и кадрового офицера армии РФ Щербака. ФОТО 18+

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщество Груз-200 в Фейсбук, в сети появились фотографии убитых в зоне АТО российских наемников.
В публикации содержатся фотографии, которые не рекомендованы к просмотру людям с неустойчивой психикой.
Напомним, 23 июня подразделения 1-го батальона в ходе поисковых действий ликвидировали в районе села Желобок разведывательный патруль из состава "4-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса" оккупационных российских войск. Согласно российским информационным сводкам, противник подтверждает 23 июня уничтожение троих наемников в этом районе с позывными Кок, Фан и Кавказ (заявленное настоящее имя - Шульга Николай).
При схватке с украинскими военнослужащими был уничтожен кадровый российский офицер капитан Александр Щербак (предположительно на фото он с открытым лицом в тельняшке).
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