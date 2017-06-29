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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар" прошли на отлично: бронированная цель типа танк была успешно поражена, - КБ "Луч". ФОТОрепортаж

КБ "Луч" провело успешные испытания нового ракетного комплекса "Корсар".

Об этом говорится в сообщении на странице КБ "Луч" в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На одном из военных полигонов состоялись испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар", которые проходили в интересах Вооруженных сил Украины. Ракетный комплекс "Корсар", производства КБ "Луч", успешно поразил бронированную цель типа танк, на расстоянии более 2000 метров, в условиях сильного бокового ветра. Все поражения произошли в верхний бронированный лист цели, что гарантирует полное уничтожение боевой машины. Результатом испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар" стала оценка - "отлично", - сказано в сообщении.

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Испытания новейшего переносного ракетного комплекса Корсар прошли на отлично: бронированная цель типа танк была успешно поражена, - КБ Луч 01Испытания новейшего переносного ракетного комплекса Корсар прошли на отлично: бронированная цель типа танк была успешно поражена, - КБ Луч 02Испытания новейшего переносного ракетного комплекса Корсар прошли на отлично: бронированная цель типа танк была успешно поражена, - КБ Луч 03Испытания новейшего переносного ракетного комплекса Корсар прошли на отлично: бронированная цель типа танк была успешно поражена, - КБ Луч 04Испытания новейшего переносного ракетного комплекса Корсар прошли на отлично: бронированная цель типа танк была успешно поражена, - КБ Луч 05Испытания новейшего переносного ракетного комплекса Корсар прошли на отлично: бронированная цель типа танк была успешно поражена, - КБ Луч 06Испытания новейшего переносного ракетного комплекса Корсар прошли на отлично: бронированная цель типа танк была успешно поражена, - КБ Луч 07Испытания новейшего переносного ракетного комплекса Корсар прошли на отлично: бронированная цель типа танк была успешно поражена, - КБ Луч 08

В бюро отметили, что КБ "Луч" воплощает масштабный проект по оснащению украинских военных современными противотанковыми ракетными комплексами "Стугна" и "Корсар".
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могли бы красными кружочками обвести более эффектные отверстия в броне. А навесная броня где на этой консервной банке Т-64 вроде ? Еще б для обстрела поставили танк второй мировой войны
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Установите моды и будут вам маркеры пробитий, сбитые гусеницы белого цвета, и зоны пробития 😀
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Димитрий CrimeaBandera про эту компьютерную задроч-игру даже не собираюсь общаться с вами
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Кумулятив обычный, вся хитрость в системе наведения. Американские комплексы бьют не в лоб, а сверху вниз, по люку, что намного лучше. Ели в лоб такое ударит и там динамка будет, не результативно будет. Хотя в задок зарядить этим и норма.
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Писец как тролляки раскудахтались в этой теме. Но не надейтесь,вам дятлам я не подам
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Фули толку сопли размазывать кацапня , за рычаги танков и на проверку ,тогда и поговорим .
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИспытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар" прошли на отлично: бронированная цель типа танк была успешно поражена, - КБ "Луч". ФОТОрепортаж
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