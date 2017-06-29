 Испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар" прошли на отлично: бронированная цель типа танк была успешно поражена, - КБ "Луч". ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении на странице КБ "Луч" в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"На одном из военных полигонов состоялись испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар", которые проходили в интересах Вооруженных сил Украины. Ракетный комплекс "Корсар", производства КБ "Луч", успешно поразил бронированную цель типа танк, на расстоянии более 2000 метров, в условиях сильного бокового ветра. Все поражения произошли в верхний бронированный лист цели, что гарантирует полное уничтожение боевой машины. Результатом испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар" стала оценка - "отлично", - сказано в сообщении.
В бюро отметили, что КБ "Луч" воплощает масштабный проект по оснащению украинских военных современными противотанковыми ракетными комплексами "Стугна" и "Корсар".
11209 108
Материалы по теме: Оборона
Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых "сухпайков": "Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки". ФОТО(79)
Форсирование водной преграды отработали танкисты и военные инженеры на совместных учениях в Донецкой области. ВИДЕО(33)
Минобороны почти завершило призыв офицеров запаса, - Полторак(8)
Минобороны усилит военную группировку в Бессарабии, - Полторак. ВИДЕО(85)
О завышенных на порядок требованиях к военному телевидению(0)
Мы не исключаем, что в будущем предоставим Украине летальное оборонительное оружие, - представитель Пентагона(136)
Украинские военнослужащие участвуют в крупнейших военных маневрах НАТО и союзников альянса в Европе Combined Resolve VIII. ВИДЕО(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить