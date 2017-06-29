 Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой вступит в силу 1 августа, - посол Шевченко. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, спешу сообщить: свободная торговля между Украиной и Канадой начнется 1 августа! Канада сделала свой подарок нам ко дню Конституции: мы получили правительственную ноту о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу Соглашения о свободной торговле. У нас двойственное ощущение: финиш и старт - два в одном. Это исторический момент, который подытоживает колоссальный пласт работы наших дипломатов и политиков. Но это и начало гораздо более значимого этапа: время наполнять это Соглашение жизнью - контрактами, рабочими местами и инвестициями. Напомню, что Соглашение с 1 августа отменит 98% тарифов на украинские товары, которые будут продаваться в Канаду. Для канадских товаров сразу отменяется 72% тарифов, а в течение 7 лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%. Соглашение также взаимно открывает рынки государственных закупок. Отдельные разделы Соглашения защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность. Я хочу, чтобы эту новость услышали украинцы, которые занимаются бизнесом и ищут новые рынки. Мы знаем, что нам есть что предложить потребителю за рубежом. На канадском направлении теперь есть все условия - торговать, приумножать совместно достаток и делать наши обе страны успешными. Приветствую всех причастных и вообще - всех нас!", - рассказал Шевченко.
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