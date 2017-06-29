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 Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (4014) мост (396) ОГА (1388) Клименко Юрий (31)

 Возле прифронтового Крымского открыли понтонную переправу через Северский Донец, - ОГА. ФОТОрепортаж

Вблизи прифронтового Крымского установлен понтонный мост.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской ОВГА.

Вчера, 28 июня, заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко принял участие в торжественном открытии понтонного моста через реку Северский Донец вблизи прифронтового села Крымское.

Возле прифронтового Крымского открыли понтонную переправу через Северский Донец, - ОГА 01

"Поздравив общину из окрестных сел и наших воинов, Юрий Клименко отметил: "Этот мост, смонтированный военнослужащими, станет "дорогой жизни "для жителей Крымского. Теперь каждый желающий сможет беспрепятственно посетить районный центр и другие населенные пункты области для решения неотложных вопросов"", - сказано в сообщении.

Возле прифронтового Крымского открыли понтонную переправу через Северский Донец, - ОГА 02

Также от имени председателя Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза он вручил областные награды военнослужащим, принимавшим участие в монтаже моста.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Военные инженеры установили понтонную переправу через Северский Донец на Луганщине. ФОТОрепортаж

Возле прифронтового Крымского открыли понтонную переправу через Северский Донец, - ОГА 03

Кроме того, Клименко поблагодарил жителей прифронтового села за понимание и сотрудничество и пожелал мира их домам.

Возле прифронтового Крымского открыли понтонную переправу через Северский Донец, - ОГА 04

После торжественного перерезания красной ленты по мосту проехала колонна автомобилей жителей села Крымское.

Возле прифронтового Крымского открыли понтонную переправу через Северский Донец, - ОГА 05

Возле прифронтового Крымского открыли понтонную переправу через Северский Донец, - ОГА 02
Фото: пресс-служба Луганской ОВГА
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не груби, то торговые партнеры пэти и гроси, панимать нада
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Это что , чтобы теперь контрабанду без задержек возить, Да и чтобы бандиты сепаратисты - террористы оккупированной бандитской резервации орло, и российские фашисты оккупаеты не замочив свои ножки ( в обоссаных кацапских лаптях) без проблем пробирались на территорию свободной Украинны.
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тут троллей на зарплате больше половины, конечно зрада
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Проживание в ОРДЛО становится всё более и более привлекательным.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВозле прифронтового Крымского открыли понтонную переправу через Северский Донец, - ОГА. ФОТОрепортаж
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