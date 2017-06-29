 Возле прифронтового Крымского открыли понтонную переправу через Северский Донец, - ОГА. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской ОВГА.
Вчера, 28 июня, заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко принял участие в торжественном открытии понтонного моста через реку Северский Донец вблизи прифронтового села Крымское.
"Поздравив общину из окрестных сел и наших воинов, Юрий Клименко отметил: "Этот мост, смонтированный военнослужащими, станет "дорогой жизни "для жителей Крымского. Теперь каждый желающий сможет беспрепятственно посетить районный центр и другие населенные пункты области для решения неотложных вопросов"", - сказано в сообщении.
Также от имени председателя Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза он вручил областные награды военнослужащим, принимавшим участие в монтаже моста.
Кроме того, Клименко поблагодарил жителей прифронтового села за понимание и сотрудничество и пожелал мира их домам.
После торжественного перерезания красной ленты по мосту проехала колонна автомобилей жителей села Крымское.
Фото: пресс-служба Луганской ОВГА
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