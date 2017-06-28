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 Общество
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Все про:граната (622) Львов (3558) мусор (433)

 Во львовском мусоре нашли 5 гранат. ФОТО

На одной из мусорных площадок во Львове во время перегрузки мусора на машину обнаружили пять боевых гранат.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета, об этом заявил директор КП "Львовспецкоммунтранс" Тарас Стефанишин.

По его информации, инцидент произошел на улице Алмазной, 21. "При погрузке мусора водитель обнаружил предметы, похожие на гранаты. Он сразу приостановил погрузку мусора с контейнерных площадок в машину, вызвал полицию", - рассказал чиновник.

"Если это реальные боевые гранаты, то зона поражения может быть до 200 м ", - добавил Стефанишин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Донецкой области закопал 5 гранат на огороде, а одну носил в кармане. ФОТО

Во львовском мусоре нашли 5 гранат 01

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ты не устал от того, что все ваши ватные "предсказания" по поводу украины никогда не сбываются, а иногда даже наоборот?))
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они еще с 60х годов ждут что загнивающая Омерига вот-вот развалится, совсем чуток осталось))
ты думаешь он устанет от того, что они вангуют каждый год про Украину?
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Во кондитер разбушевался, уже гранаты в мусор подкидывает.
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ну да, учитывая что в кацапии в конфетах рошен уже был наркотик
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но положил его туда не петя. хозяин из кремля не велел
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что пишет методичка?
Садовой плохой мэр, "патамуша" гранат много или гранат мало?
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Садовий - золотий дядько, якому поганий Петя підкинув гранати. Так піде?
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вопрос был риторический. Не надо все так воспринимать буквально, мне фиолетово на ваши шоколодные методички, как и на ваше мнение!
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Бляха, як тіко ткнеш паличкою у Садового, так одразу за порохобота тримають. Хоч би хто цукерку дав...
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я думаю только сами жители міста Лева, могут решать плохой он мер или нет
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Львовскому мусору надо аккаунт в твиттере завести.
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От Садовой негодяй Хорошо хоть ядрену бимбу не подложил. А что за граната такая с расбросом на 200 м?
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Ф1, или в народе лимонка. Оборонительная ручная граната, применяется из окопа, или из-за бронетранспортера, или укрытия. Дальность разлета осколков 200м.
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Це вже серйозний злочин, обшук у Садового вже був?, або поки ще в іншому смітті копаються, шукають телеграму з кремля на ім'я Садового.
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Гранаты судя по состоянию с времен 2-й мировой...., но Садового привлечь конечно не помешает...
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Это поговорка, не воспринимай буквально!
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и вообще мусор сортировать надо, стекло, бумагу, гранаты отдельно.
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Для гранат нужны бронированные мусорные бачки, а они дорого стоят!
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Только я один вижу
- граната без чеки: 1шт.
- картофель: 2шт
- киви: 1шт
Итого: 4шт

Где пятая граната? Или там нужно найти среди мусора заморский фрукт: гранат?)
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а я вижу пиво "Старе Місто".. очень даже ничего пивасик...
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Но почему в заголовке 5 гранат если их 4? 5ю продали или съели?
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Три картошины и хрень похожая на гранату ржавую.
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кранаты видимо еще с первой мировой, что аж оболочка вся сгнила...
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А че мусор при погрузке всегда сначала из контейнера вываливают на землю чтобы проще было заметить гранаты? Да и интересно гранаты вместе рядышком лежат, прям так из контейнера вместе и выпали? Кстати там еще лежит несколько бутылок пустых в которые можно налить коктейль молотова, можно еще Садовому пришить замах на смещение проституционного строя...
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то не новина
як другі совєти прийшли, то всяко у Львові бувало
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Бандеровцы Львова настолько суровы что даже мусорят гранатами!
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Депутаты Сомопомощи прекратили голодовку на Банковой, потому что самопроголодались
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Цензор.НЕТФотоОбществоВо львовском мусоре нашли 5 гранат. ФОТО
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