 Во львовском мусоре нашли 5 гранат. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета, об этом заявил директор КП "Львовспецкоммунтранс" Тарас Стефанишин.
По его информации, инцидент произошел на улице Алмазной, 21. "При погрузке мусора водитель обнаружил предметы, похожие на гранаты. Он сразу приостановил погрузку мусора с контейнерных площадок в машину, вызвал полицию", - рассказал чиновник.
"Если это реальные боевые гранаты, то зона поражения может быть до 200 м ", - добавил Стефанишин.
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ты думаешь он устанет от того, что они вангуют каждый год про Украину?
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Садовой плохой мэр, "патамуша" гранат много или гранат мало?
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- граната без чеки: 1шт.
- картофель: 2шт
- киви: 1шт
Итого: 4шт
Где пятая граната? Или там нужно найти среди мусора заморский фрукт: гранат?)
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як другі совєти прийшли, то всяко у Львові бувало
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