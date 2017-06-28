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Все про:боеприпасы (1195) Николаевская область (803) ГСЧС (1117)

 119 боеприпасов обнаружены на Николаевщине. ФОТОрепортаж

В Николаевской области уничтожены 119 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, часть боеприпасов нашел мужчина во время поиска металлолома на открытой местности в селе Шевченково (Новобугский район). Пиротехники обследовали 600 кв. м территории и дополнительно обнаружили взрывоопасные предметы разных калибров.

Все боеприпасы (102 гранаты М-14, противотанковая мина ТМи-42, артиллерийский снаряд калибра 150 мм, 3 артснаряда калибра 85 мм, 3 артснаряда калибра 50 мм и 9 снарядов калибра 37 мм) уничтожены путем контролируемого подрыва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне АТО найдены боеприпасы российского производства. ФОТОрепортаж

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(Фото Главного управления ГСЧС в Николаевской области)
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Стільки років пройшло...
А сьогоденні "іграшки" ми теж не скоро утилізуємо.
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