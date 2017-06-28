 119 боеприпасов обнаружены на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, часть боеприпасов нашел мужчина во время поиска металлолома на открытой местности в селе Шевченково (Новобугский район). Пиротехники обследовали 600 кв. м территории и дополнительно обнаружили взрывоопасные предметы разных калибров.
Все боеприпасы (102 гранаты М-14, противотанковая мина ТМи-42, артиллерийский снаряд калибра 150 мм, 3 артснаряда калибра 85 мм, 3 артснаряда калибра 50 мм и 9 снарядов калибра 37 мм) уничтожены путем контролируемого подрыва.
(Фото Главного управления ГСЧС в Николаевской области)
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А сьогоденні "іграшки" ми теж не скоро утилізуємо.
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