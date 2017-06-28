 Погибшим от взрыва на Донбассе сотрудником СБУ является полковник Возный, - пресс-служба. ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Предварительная версия причины гибели - подрыв автомобиля.
Как отмечается, еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести. Следствие ведет Военная прокуратура.
В ведомстве отметили, что Возный стал двадцать третьим сотрудником СБУ, который отдал свою жизнь, защищая Родину.
Напомним, как сообщили источники, взрыв произошел около 19.00 27 июня в Константиновском районе в селе Иллиновка.
Установлено, что взрыв легкового автомобиля "Опель Вектра" произошел вблизи пруда, на стоянке.
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Так что не умничай про фронт (которого, кстати, нет официально).
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Скажите еще, что это дело чести расследовать теракт)))))))))))) LoL! я с вашей чести.
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И нафига мне твоя РФ?
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Да, забегался я...
Сам ты откуда?
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Или просто там, кроме кротов,предателей,крышевателей, остальные идиоты?
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