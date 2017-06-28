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Все про:СБУ (14517) смерть (5015) Донбасс (15211)

 Погибшим от взрыва на Донбассе сотрудником СБУ является полковник Возный, - пресс-служба. ФОТО

В Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник СБУ полковник Юрий Возный.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Погибшим от взрыва на Донбассе сотрудником СБУ является полковник Возный, - пресс-служба 01

Предварительная версия причины гибели - подрыв автомобиля.

Читайте также: Автомобиль с сотрудниками СБУ взорвали в Донецкой области: один погибший, трое ранены ФОТО. (обновлено)

Как отмечается, еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести. Следствие ведет Военная прокуратура.

В ведомстве отметили, что Возный стал двадцать третьим сотрудником СБУ, который отдал свою жизнь, защищая Родину.

Напомним, как сообщили источники, взрыв произошел около 19.00 27 июня в Константиновском районе в селе Иллиновка.

Установлено, что взрыв легкового автомобиля "Опель Вектра" произошел вблизи пруда, на стоянке.
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Выдайте вы инструкцию сотрудникам, не бросать машины без присмотра
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Может ты и на фронте солдатам рекомендаций-инструкций понадаешь заодно
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Я в своё время удивился, когда боевой офицер из Афгана мне сказал, что почти все потери происходят вследствие невыполнения тех или иных инструкций - начиная с устава.
Так что не умничай про фронт (которого, кстати, нет официально).
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Свои же зачищают. Взрывы внутри происходили
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Твои конечно из Пскова,козлина подмонгольская
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После каждого теракта в Украине ВВС Украины должны бомбить базы терористов в ДНР,как поступает Израиль
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В Израиле есть армия, вооружение, премьер-министр и народ
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Значит нужно выбирать на выборах тех,кто готов уничтожать террористов
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Нужно думать об Украине,а не жилых кварталах сепаров,с базами террористов,которые воюют с Украиной или там твои родственники служат?
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Достаточно?Ты наверное не заметил,что каждый день в Украине взрывают высших офицеров спецслужб
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Да, их разносить в клочья и объяснять за что.
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тебя бомбит
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Тебе чеченский йух у тебя во рту мешает говорить?
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Кацапы занимаются своей любимой террористической деятельностью. СБУ обязана дать ответку.
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что там творится в СБУ, понять сложно. Быстрее всего внутренняя борьба между агентами ФСБ и патриотами. Счёт в чью пользу мы не знаем, это будет видно по результатам.
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Странная тенденция, одни полковники гибнут, в Мариуполе, в Киеве и тут.
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какая то чистка или очень много агентов затисалося в ряды силовиков
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ему бы ещё граждан Украины бить и бить под руководством мудаков Сабакова и Грицака... Сколько ещё "каенов",замков,тысяч гектаров можно было накрасть... ай-яй-яй...
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А где взрывчатку закладывали? Возле конторы СБУ или на территории конторы СБУ?
Скажите еще, что это дело чести расследовать теракт)))))))))))) LoL! я с вашей чести.
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Та ты шо... И в одиночный пикет из-за этого вышел?
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Где я, и где одиночный пикет?
И нафига мне твоя РФ?
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Она и на фиг никому не нужна-это точно. Только в Канаде сейчас ночь-или нет?
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Географию надо было в школе лучше учить. Солнце встает на востоке. Утро сейчас в Канаде.
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возможно ,ответка за взрыв в Киеве, ???
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какая ответка? Вот к примеру когда собачку блохи кусают она что в "ответку" должна сама себя сожрать? Таи и терродамбасня, с ней нужно поступать попроще - за каждого нашего погибшего минимум 10 дамбасян, не важно с оружием или без, сильно или нет они скакали и визжали хуйло ввиди. Тут простая математика.
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Вообще-тотполковник СБУ долджен не допустить взрыв чужого автомобиля,...а тут свой...
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Нужно понять ,что в Украине полно российских ДРГ ,которые совершают теракты во всех городах Украины,страна уже должна жить,как Израиль в состоянии войны ,запоминать ,кто из политиков против введения виз с РФ,кто из СБУ приставил к Вороненкову дохлого охранника,кто переживает за сепаров из Крыма и ДНР и требовать отставки этих уродов
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Знову невідомі агенти кремля? Може у себе їх пошукайте?
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А давайте опять перемирие с террористами заключим...
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В Америке если где то застрелят копа,преступник это сделавший,чувствует обречённость и ужас.Потому,что вся полиция поднимется и не успокоятся,пока не достанут убийцу.Что бы доказать ,что копов убивать нельзя.А если дойдёт до тюрьмы,то там точно порешат.Интересно наши СБУ-шники,способны отомстить за товарищей?
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Савченко взяла хорошую сумму у Путина,через Медведчук,ей пох что говорить,все оплачено
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Она еще не заявляла, по поводу неконституционности запрета колорадских лент?
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Интересно, а биопаспорта как-то помогут отслеживать не желательных элементов из Рашки или лучше визы?
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лучше бирку в ухо или ноздрю русне с ее порядковым номером, можно с биометрическим чипом. Других документов монголоидам не полагается.
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Геращенки, Аваковы, Матиосы, еще на предидущем убийстве не пропиарились по полной программе, а тут опять взрыв...
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Путин, взбешенный последними неудачами дал отмашку на резкое усиление террористической войны. Надо понимать, что российские спецслужбы подчиняются напрямую Путину и любой свой шаг особенно в зарубежных операциях они делают только по его поручению.
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Алё СБУ?... шо нельзя машины проверять на наличие всякой х-ни... и оборудовать камерами со всех сторон?
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Может наши т.н. спецслужбы так играют в русскую рулетку? Принципиально под машины не смотрят, особенно со стороны водителя?
Или просто там, кроме кротов,предателей,крышевателей, остальные идиоты?
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Наш глава СБУ Грицак, к сожалению, может только трупы украинцев на своей территории собирать... сука коррупционная!!! И я даю 100% что он по итогам своей работы и полного провала за эти три последних дня, в отставку добровольно не подаст...(((
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПогибшим от взрыва на Донбассе сотрудником СБУ является полковник Возный, - пресс-служба. ФОТО
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