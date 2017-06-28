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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Рекордное количество депутатов из европейских стран приняло участие в праздновании Дня Конституции в Харькове, - Светличная

На Харьковщине День Конституции ОГА отметила вместе с около 100 депутатами из стран Европы и генеральным секретарем Конгресса региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Фейсбук председатель ОГА Юлия Светличная.

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"Вместе с харьковчанами, генеральным секретарем Конгресса региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером и европейскими депутатами отмечаем День Конституции Украины!", - сообщила она.

Как сообщает сайт ОГА, гости Харьковщины приняли участие в возложении цветов к памятнику Независимости на площади Конституции.

Андреас Кифер отметил, что это большая честь для Конгресса местных и региональных властей Совета Европы провести впервые встреча Мониторингового комитета здесь, в Харькове.

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"Многие из наших членов прибыли сюда впервые в жизни и открыли для себя очень профессионально организованную встречу и большое гостеприимство. Конгресс поддерживает Украину на ее пути к построению демократии западного образца, и Конституция является очень важной в этом процессе. Принятие Конституции - это большой шаг на пути к демократии и установления прав и свобод людей", - отметил генеральный секретарь Конгресса региональных властей Совета Европы.

Он отметил, что Украина может рассчитывать на поддержку европейцев в процессе реализации реформ и развития демократического общества. Он также поблагодарил руководителя Харьковщины Юлии Светличной за гостеприимство и очень профессиональную организацию заседания Мониторингового комитета Конгресса в Харькове.

Рекордное количество депутатов из европейских стран приняло участие в праздновании Дня Конституции в Харькове, - Светличная 01

Юлия Светличная отметила, что сегодня, вместе с получением Украиной безвизового режима, граждане страны имеют возможность открывать для себя Европу.

"И мне очень приятно, что не только украинцы открывают для себя мир, но и Европа открывает для себя Украину. Новую Украину. Депутаты Конгресса местных и региональных властей Совета Европы впервые состоялся в Харьковской области. И могу сказать, что мы активно поработали вчера, рассмотрели огромный спектр вопросов", - сказала Юлия Светличная.

Рекордное количество депутатов из европейских стран приняло участие в праздновании Дня Конституции в Харькове, - Светличная 02

Как сообщалось, вчера в Харькове в заседании мониторингового комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы приняли участие около 100 участников и гостей из 31 стран Европы, а также Генеральный секретарь Конгресса Андреас Кифер. Обсуждались вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества европейского сообщества, роли местной власти в развитии страны, а также вопросы безопасности, миграции и реализации социальных программ. "Благодаря поддержке Президента Украины, мы получили право провести заседание мониторингового комитета в нашей области", - отмечала Юлия Светличная.
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Ну и что. Водки на шару попить приехали в нищую страну. Браво.
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А тебе все водка в голове кацап.
Они приехали что бы поддержать Украину и выразить с нами солидарность.
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Ну ка расскажи как пахнет и процветает твоя Параша.
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Ты, дебил, у тебя и без водки мозги усохли. Береги себя, чмо пропутинское. Вы изгои во всём мире. Запомни своё место, гниль.
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Странно, почему это нет новостей о избиении Атошников в Кировограде, у нас тут шухер, а цензор молчит...
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Дійсно, цензор заціпило про побиття селян і АТОшніків в Кіровоградській області.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРекордное количество депутатов из европейских стран приняло участие в праздновании Дня Конституции в Харькове, - Светличная
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