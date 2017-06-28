 Рекордное количество депутатов из европейских стран приняло участие в праздновании Дня Конституции в Харькове, - Светличная

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Фейсбук председатель ОГА Юлия Светличная.
"Вместе с харьковчанами, генеральным секретарем Конгресса региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером и европейскими депутатами отмечаем День Конституции Украины!", - сообщила она.
Как сообщает сайт ОГА, гости Харьковщины приняли участие в возложении цветов к памятнику Независимости на площади Конституции.
Андреас Кифер отметил, что это большая честь для Конгресса местных и региональных властей Совета Европы провести впервые встреча Мониторингового комитета здесь, в Харькове.
"Многие из наших членов прибыли сюда впервые в жизни и открыли для себя очень профессионально организованную встречу и большое гостеприимство. Конгресс поддерживает Украину на ее пути к построению демократии западного образца, и Конституция является очень важной в этом процессе. Принятие Конституции - это большой шаг на пути к демократии и установления прав и свобод людей", - отметил генеральный секретарь Конгресса региональных властей Совета Европы.
Он отметил, что Украина может рассчитывать на поддержку европейцев в процессе реализации реформ и развития демократического общества. Он также поблагодарил руководителя Харьковщины Юлии Светличной за гостеприимство и очень профессиональную организацию заседания Мониторингового комитета Конгресса в Харькове.
"И мне очень приятно, что не только украинцы открывают для себя мир, но и Европа открывает для себя Украину. Новую Украину. Депутаты Конгресса местных и региональных властей Совета Европы впервые состоялся в Харьковской области. И могу сказать, что мы активно поработали вчера, рассмотрели огромный спектр вопросов", - сказала Юлия Светличная.
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Они приехали что бы поддержать Украину и выразить с нами солидарность.
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