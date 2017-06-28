 Рекордное количество депутатов из европейских стран приняло участие в праздновании Дня Конституции в Харькове, - Светличная

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщила на своей странице в Фейсбук председатель ОГА Юлия Светличная "Вместе с харьковчанами, генеральным секретарем Конгресса региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером и европейскими депутатами отмечаем День Конституции Украины!", - сообщила она.Как сообщает сайт ОГА, гости Харьковщины приняли участие в возложении цветов к памятнику Независимости на площади Конституции.Андреас Кифер отметил, что это большая честь для Конгресса местных и региональных властей Совета Европы провести впервые встреча Мониторингового комитета здесь, в Харькове."Многие из наших членов прибыли сюда впервые в жизни и открыли для себя очень профессионально организованную встречу и большое гостеприимство. Конгресс поддерживает Украину на ее пути к построению демократии западного образца, и Конституция является очень важной в этом процессе. Принятие Конституции - это большой шаг на пути к демократии и установления прав и свобод людей", - отметил генеральный секретарь Конгресса региональных властей Совета Европы.Он отметил, что Украина может рассчитывать на поддержку европейцев в процессе реализации реформ и развития демократического общества. Он также поблагодарил руководителя Харьковщины Юлии Светличной за гостеприимство и очень профессиональную организацию заседания Мониторингового комитета Конгресса в Харькове.

Юлия Светличная отметила, что сегодня, вместе с получением Украиной безвизового режима, граждане страны имеют возможность открывать для себя Европу."И мне очень приятно, что не только украинцы открывают для себя мир, но и Европа открывает для себя Украину. Новую Украину. Депутаты Конгресса местных и региональных властей Совета Европы впервые состоялся в Харьковской области. И могу сказать, что мы активно поработали вчера, рассмотрели огромный спектр вопросов", - сказала Юлия Светличная.

Как сообщалось, вчера в Харькове в заседании мониторингового комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы приняли участие около 100 участников и гостей из 31 стран Европы, а также Генеральный секретарь Конгресса Андреас Кифер. Обсуждались вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества европейского сообщества, роли местной власти в развитии страны, а также вопросы безопасности, миграции и реализации социальных программ. "Благодаря поддержке Президента Украины, мы получили право провести заседание мониторингового комитета в нашей области", - отмечала Юлия Светличная.