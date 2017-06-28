 Автомобиль с сотрудниками СБУ взорвали в Донецкой области: один погибший, трое ранены. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Взрыв произошел в машине, где находились четверо сотрудников СБУ. Один из них погиб, трое получили ранения.
Как сообщили источники, взрыв произошел около 19.00 27 июня в Константиновском районе в селе Ильиновка.
Установлено, что взрыв легкового автомобиля "Опель Вектра" произошел вблизи пруда, на стоянке.
Пострадавших на карете скорой медицинской помощи доставили в хирургическое отделение Константиновской городской больницы № 5, а около 22.00 часов они были направлены в город Днепр.
На месте происшествия работали сотрудники взрыво-технической лаборатории города Краматорска, прокуратуры, СБУ, оперативно-следственная группа Национальной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются. Предполагаемая причина: взрыв неустановленной взрывчатки внутри автомобиля.
Дело расследует военная прокуратура.
Напомним, 27 июня 2017 примерно в 08 час. 10 мин. в Киеве по ул. Механизаторов (перед перекрестком с ул. Соломенской) неустановленными лицами совершен террористический акт путем подрыва взрывного устройства, которое было заложено (по имеющейся информации) в салоне автомобиля марки "Mercedes-Benz", регистрационный № АА 6609 АВ.
В результате взрыва погиб офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Шаповал Максим Михайлович.
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И ИХ КРОВЬ СМЕШАЛАСЬ с КРОВЬЮ ВСУ!
Про Потери ВСУ - МЫ ЗНАЕМ ИЗ НОВОСТЕЙ.
Про Потери СБУ, как и про их ПОБЕДЫ - МЫ УЗНАЕМ ЧЕРЕЗ ........лет.
А вот про "чистку" СБУ?
Как и про переименование в СБ ( как в УПА).
Пора бы задуматься.
Или создать СБ как службу внутренней безопасности СБУ.
ватники кстати очень боялись именно СБ, которая уничтожала ватных агентов в рядах ОУН.
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у главкома як виявилось агресор це тортівельний партнер на крові.
Ст. 19 закону про боротьбу з тероризмом говорить: якщо в результаті теракту постраждав наш громадянин, то держава Україна повністю компенсує йому збитки. З'явилися люди, які подають до суду про стягнення компенсації за завдані збитки з держави Україна. Хоча абсолютно очевидно, що винна держава-агресор - Російська Федерація. Якщо 2 мільйони громадян України, які постраждали (сім'ї загиблих, поранені, покалічені, вимушені переселенці і так далі), подадуть до суду і коректно буде пораховано суму збитків, то загальна сума претензій складе 100 мільярдів доларів.Укрраїні а не Росіі як агресору.
Захопленні території Донбасу треба визнавати окупованими, на державному рівні визнавати факт російської агресії. Коли Порошенко зайшов до свого кабінету, то на нього чекало підготовлених два проекти указів про введення воєнного стану. Три роки не виконував обов'язки президента, порушував Конституцію, закони. Чому зараз прокинулися? Це глибока суспільно-політична криза в країні, величезний вузол проблем, які створені бездіяльністю влади. І двозначність оцінювання дій наших військових на Донбасі. Якщо це АТО, то на яких умовах армія брала участь? З цієї точки зору намагаються оцінювати дії кожного командира і солдата. А вони виконували свій обов'язок і наказ. Питання: на що опиралися ті, хто віддавав наказ? Що свого часу не було правильно оцінено ситуацію, не було ухвалено рішення про евакуацію із зони загрози стратегічних підприємств: Луганський патронний, «Топаз», який випускав «Кольчуги». Патроний завод
2,5 роки наше керівництво проводить політику демілітаризації суспільства, зниження патріотизму в суспільстві, щоб у якийсь момент сказати: самі не хочете воювати, захищати свою країну - давайте ухвалимо якийсь закон, який реінтегрує в тій чи в іншій мірі окуповані території, що змусить людей уже остаточно змиритися з цією війною, з цією втратою.(С)
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Победы над врагом и коррупцией
Не будет...
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Все идиоты на этой ветке в это поверили или нет?
А я так думаю что это неосторожное обращение со взрывчаткой, они сами её везли куда нужно
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