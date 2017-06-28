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 Автомобиль с сотрудниками СБУ взорвали в Донецкой области: один погибший, трое ранены. ФОТО (обновлено)

В Константиновском районе Донецкой области во вторник был взорван автомобиль с сотрудниками СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Взрыв произошел в машине, где находились четверо сотрудников СБУ. Один из них погиб, трое получили ранения.

Как сообщили источники, взрыв произошел около 19.00 27 июня в Константиновском районе в селе Ильиновка.

Установлено, что взрыв легкового автомобиля "Опель Вектра" произошел вблизи пруда, на стоянке.


Автомобиль с сотрудниками СБУ взорвали в Донецкой области: один погибший, трое ранены 01

Пострадавших на карете скорой медицинской помощи доставили в хирургическое отделение Константиновской городской больницы № 5, а около 22.00 часов они были направлены в город Днепр.

На месте происшествия работали сотрудники взрыво-технической лаборатории города Краматорска, прокуратуры, СБУ, оперативно-следственная группа Национальной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются. Предполагаемая причина: взрыв неустановленной взрывчатки внутри автомобиля.

Дело расследует военная прокуратура.

Смотрите также: Взрыв автомобиля "Мерседес" в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

Напомним, 27 июня 2017 примерно в 08 час. 10 мин. в Киеве по ул. Механизаторов (перед перекрестком с ул. Соломенской) неустановленными лицами совершен террористический акт путем подрыва взрывного устройства, которое было заложено (по имеющейся информации) в салоне автомобиля марки "Mercedes-Benz", регистрационный № АА 6609 АВ.

В результате взрыва погиб офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Шаповал Максим Михайлович.
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Если СБУшников взрывают значит это не то СБУ которое нам надо.
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ещё пару взрывои и СБУ засцит из квартиры вылазить без охраны.
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А ЛДНР еще торговые партнеры или как .А может пора эту контору как террористов оформить официально через ООН ! Пока сынка кого нибудь из радских депутатов не поджарят ничего небудет
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Можно, конечно, срочно перекрыть восточную границу, ввести визовый режим и приступить к постройке ракето-снарядонепробиваемой железобетонной стены высотой 10 м. А можно просто ввести строжайшую дисциплинарную и уголовную ответственность за проведение открытой пьяной "расслабухи" на водоёмах и в другим местах отдыха и ночлега. (Неужели с расслабляющимися офицерами нет возможности отправить в качестве водителя на служебном транспорте старослужащего - убеждённого трезвенника?) Окружить усиленной ротой или двумя ротами тот самый населённый пункт, где против СБУушников провели очередной успешный диверсионный акт, и каждого жителя, а также гостя села очень подробно проверить на детекторе лжи. И, главное, сделать всё быстро, спокойно, деловито, без заламывания рук и истошных криков о кремлёвском заговоре. (Какой главком, такие и подчинённые! Просто поразительный дилетантизм...)
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Начнём с того, что до Чучмы СБУ был интелектуальной Конторой сбора и анализа информации, прогноза вероятных угроз и планирования их предотвращения. Чучма выгнал 60% личного состава и заменил их мусорами и вояками. Что ты сегодня от них хочешь? Твои предложения относятся к ввшникам, это не функции СБУ. Та и врядли террор и запугивание что либо дадут, если в руководстве полно крыс.
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Среди ОФИЦЕРОВ СБУ очень много ПАТРИОТОВ Украины!
И ИХ КРОВЬ СМЕШАЛАСЬ с КРОВЬЮ ВСУ!
Про Потери ВСУ - МЫ ЗНАЕМ ИЗ НОВОСТЕЙ.
Про Потери СБУ, как и про их ПОБЕДЫ - МЫ УЗНАЕМ ЧЕРЕЗ ........лет.
А вот про "чистку" СБУ?
Как и про переименование в СБ ( как в УПА).
Пора бы задуматься.
Или создать СБ как службу внутренней безопасности СБУ.
ватники кстати очень боялись именно СБ, которая уничтожала ватных агентов в рядах ОУН.
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Вчера кричали "Россия ответит"?! Вот она сегодня и ответила. Провал за провалом. Вас подрывают на своей же территории. Зрада чи Перемога?
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Ну, раз Порошенко заявил о успешном завершении 116 реформ то, это однозначно его победа.
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наступає гостра фаза розплати за трирічну брехню під назвою «АТО». Ця розплата три роки відбувалася життями наших солдат, тому що не було введено плану оборони країни, який мали б ввести, відповідно до закону про оборону. главкома потібно судити за бездіяльність та порушення Конституції.
у главкома як виявилось агресор це тортівельний партнер на крові.
Ст. 19 закону про боротьбу з тероризмом говорить: якщо в результаті теракту постраждав наш громадянин, то держава Україна повністю компенсує йому збитки. З'явилися люди, які подають до суду про стягнення компенсації за завдані збитки з держави Україна. Хоча абсолютно очевидно, що винна держава-агресор - Російська Федерація. Якщо 2 мільйони громадян України, які постраждали (сім'ї загиблих, поранені, покалічені, вимушені переселенці і так далі), подадуть до суду і коректно буде пораховано суму збитків, то загальна сума претензій складе 100 мільярдів доларів.Укрраїні а не Росіі як агресору.
Захопленні території Донбасу треба визнавати окупованими, на державному рівні визнавати факт російської агресії. Коли Порошенко зайшов до свого кабінету, то на нього чекало підготовлених два проекти указів про введення воєнного стану. Три роки не виконував обов'язки президента, порушував Конституцію, закони. Чому зараз прокинулися? Це глибока суспільно-політична криза в країні, величезний вузол проблем, які створені бездіяльністю влади. І двозначність оцінювання дій наших військових на Донбасі. Якщо це АТО, то на яких умовах армія брала участь? З цієї точки зору намагаються оцінювати дії кожного командира і солдата. А вони виконували свій обов'язок і наказ. Питання: на що опиралися ті, хто віддавав наказ? Що свого часу не було правильно оцінено ситуацію, не було ухвалено рішення про евакуацію із зони загрози стратегічних підприємств: Луганський патронний, «Топаз», який випускав «Кольчуги». Патроний завод
2,5 роки наше керівництво проводить політику демілітаризації суспільства, зниження патріотизму в суспільстві, щоб у якийсь момент сказати: самі не хочете воювати, захищати свою країну - давайте ухвалимо якийсь закон, який реінтегрує в тій чи в іншій мірі окуповані території, що змусить людей уже остаточно змиритися з цією війною, з цією втратою.(С)
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ви пишете: наше керівництво - це яке "наше", чиє "наше"??
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Пока страной будут править неУкраинцы, для которых страна - нажива
Победы над врагом и коррупцией
Не будет...
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Если уже такая тенденция, что подрывают машины, так передвигайтесь на городском транспорте и поодиночку.
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ЗЫ: во первых экономия для Конторы, а во вторых добавит здоровья.
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Контрразведка вообще не работает в Украине. Президент- поц вечно какой то бред рассказывает в который никто уже давно не верит.
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Петя, создавай, наконец, спецслужбы, а то и тебя подорвут.
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Его не льзя, кто же будет тогда экономику подрывать?
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Четыре военных в одной машине и не заметили что им подложили взрывчатку?
Все идиоты на этой ветке в это поверили или нет?
А я так думаю что это неосторожное обращение со взрывчаткой, они сами её везли куда нужно
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтомобиль с сотрудниками СБУ взорвали в Донецкой области: один погибший, трое ранены. ФОТО (обновлено)
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