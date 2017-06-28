 "Война прекратится тогда, когда россияне откажутся убивать соседей "за Путина", - экс-депутат Госдумы РФ Гудков о пленном Агееве. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом пишет в Facebook экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков."О пленном российском солдатенужно прочитать вот этот украинский пост . Текст страшный, но не страшнее идущей войны. "Уничтожение российской разведгруппы под Пришибом глазами противника: капитану Щербаку и его напарнику перерезали горло, боец 22-й бригады спецназ ВС РФ Виктор Агеев взят в плен". Так что не нужно повторять за федеральными СМИ ложь о "СМИ, которые написали про взятого в плен..." Двое россиян были зарезаны убиты на войне, а еще один - взят в плен", - отмечает Гудков."Каждое утро ленты агентств полнятся информацией о ночных боях. Трупы-трупы-трупы. Просто в этот раз история из-за пленника вышла громкой. В Россию потоком идет анонимный "груз 200", и со времен псковских десантников ничего не изменилось. Но россияне сами продолжают ехать убивать - и умирать. Они знают о войне с Украиной. Они готовы на это, их родители потом растерянно говорят "мы что-то подозревали, но ведь он молчал, мало ли - Ростовская область". Для этих родителей компромисс с совестью оборачивается трупами детей. Сколько им заплатят за них, выгодная ли сделка? Прекратить войну должен не Путин, который ее развязал. Война прекратится только тогда, когда родители не пустят "в Ростовскую область" детей, а сами "дети" откажутся убивать соседей "за Путина, за Харченко". Иначе мы так и будем в фоновом режиме читать о боях, а раз в год ужасаться тому, что при зарезанных шахтерах и трактористах найдены российские военные билеты", - констатирует экс-депутат Госдумы РФ."И к слову о пленном и российской армии, в которую родители отдают своих детей. Вот он, слева на фото "ВКонтакте" ( отсюда ).

Кстати, сейчас как раз идет призыв - повод задуматься", - отмечает Гудков.