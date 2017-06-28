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 "Война прекратится тогда, когда россияне откажутся убивать соседей "за Путина", - экс-депутат Госдумы РФ Гудков о пленном Агееве. ФОТО

В Россию потоком идет анонимный "груз 200", и со времен псковских десантников ничего не изменилось.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.

"О пленном российском солдате (Агееве - ред.) нужно прочитать вот этот украинский пост. Текст страшный, но не страшнее идущей войны. "Уничтожение российской разведгруппы под Пришибом глазами противника: капитану Щербаку и его напарнику перерезали горло, боец 22-й бригады спецназ ВС РФ Виктор Агеев взят в плен". Так что не нужно повторять за федеральными СМИ ложь о "СМИ, которые написали про взятого в плен..." Двое россиян были зарезаны убиты на войне, а еще один - взят в плен", - отмечает Гудков.

"Каждое утро ленты агентств полнятся информацией о ночных боях. Трупы-трупы-трупы. Просто в этот раз история из-за пленника вышла громкой. В Россию потоком идет анонимный "груз 200", и со времен псковских десантников ничего не изменилось. Но россияне сами продолжают ехать убивать - и умирать. Они знают о войне с Украиной. Они готовы на это, их родители потом растерянно говорят "мы что-то подозревали, но ведь он молчал, мало ли - Ростовская область". Для этих родителей компромисс с совестью оборачивается трупами детей. Сколько им заплатят за них, выгодная ли сделка? Прекратить войну должен не Путин, который ее развязал. Война прекратится только тогда, когда родители не пустят "в Ростовскую область" детей, а сами "дети" откажутся убивать соседей "за Путина, за Харченко". Иначе мы так и будем в фоновом режиме читать о боях, а раз в год ужасаться тому, что при зарезанных шахтерах и трактористах найдены российские военные билеты", - констатирует экс-депутат Госдумы РФ.

"И к слову о пленном и российской армии, в которую родители отдают своих детей. Вот он, слева на фото "ВКонтакте" (отсюда).

Война прекратится тогда, когда россияне откажутся убивать соседей за Путина, - экс-депутат Госдумы РФ Гудков о пленном Агееве 01

На фото видно, как плененный украинскими бойцами оккупант Агеев ранее издевался над сослуживцами в российской армии

Кстати, сейчас как раз идет призыв - повод задуматься", - отмечает Гудков.

Война прекратится тогда, когда россияне откажутся убивать соседей за Путина, - экс-депутат Госдумы РФ Гудков о пленном Агееве 02


Агеев подписал контракт и поехал убивать украинцев на Донбасс

Война прекратится тогда, когда россияне откажутся убивать соседей за Путина, - экс-депутат Госдумы РФ Гудков о пленном Агееве 03


Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что российский разведчик-контрактник Агеев взят в плен на Луганщине.
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пытается выяснить, кто такой этот "путин"! надо было сразу писать - "хуйло" - тогда всем стало бы сразу понятно фсё
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Війна припиниться коли почнуть масово знищувати російських найманців артилерією, Градами та ракетами! Коли кількість знищеного путінського м'яса піде на десятки та сотні тисяч, на мільйони! Друга світова війна показала що російський народ це бидло, яке можна знищувати мільйонами і він буде мовчати! Тому путінські наймити мають закінчуватись негайно, щоб їх постійно не вистачало, а для цього не може бути жодних припинень вогню!
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Ти при своєму розумі? У Вітчизняну мільйонами гинули на фронтах у боротьбі з фашизмом і українці.
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Ты уже за теракты и диверсии пропагандировал пару дней назад. Вчера все узнали, как это происходит. Давай накроем градами даунецк, чтобы нас накрыли до польской границы. Ты кто-провокатор или просто недоумок?
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Российскую оппозицию нужно поддерживать,фильмы снимать про коррупцию в РФ,расшатывать там ситуацию,а не яйца чухать
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русских по пустыне надо теперь водить не 40 лет, а гораздо больше. Они оболванены путинско-гебелевской пропагандой в три поколения.
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Кацапоидам с головой хватит и 40 лет. Во-первых они долго не живут и черту 40 лет мало кто перешагнет. Во-вторых они плодятся с малых лет и за 40 лет пройдет 3-4 поколения кацапоидов обыкновенных. И в третьих у кацапоидов короткая память и уже второе поколения забудет отчего погибло первое...
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Война прекратится тогда, когда мы закопаем последнего кацапа в наш родючий чорнозем
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принёс заметку про вашего мальчика
не прислушался,шо нехай шастать в Украине…"Война прекратится тогда, когда россияне откажутся убивать соседей "за Путина", - экс-депутат Госдумы РФ Гудков о пленном Агееве - Цензор.НЕТ 9880
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Раз такое они сами пишут, значит действительно в плен попали кацапы.. Подобная суета была и с Александровым и как его там вторым..))
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Лукавит Гудков. Истинный россиянин всегда готов убивать украинца, и Путин тут ни при чем. Он что, на аркане их тащит?
Это просто обычный имперский фашизм, величие и Русский Мир. Они этого даже не замечают. Как в книгах Пикуля, а он писал до Вовы задолго. А немецкий пангерманизм он здорово описал.
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хуйло их на аркане не тянет.он туда армию кацапскую послал.И оружие кацапское присунул. а этот сброд через военкоматы собирает по всему кацапстану и организованно в Украину подыхать отправляет.
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Вот именно, что сброд. Ху_ло таким образом производит очистку срасии от алкаше-наркоманов-уголовников и прочей нечисти.
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Російському робітнику чи селянину по суті ваш російський фашизм до дупи - він так само вкалує на російських олігархів, як і українські селяни та робітники на своїх. Це олігархи, незалежно від національностей, стравлюють народи. Не потрібно російський олігархат, який керує Росією, ототожнювати з простими селянами і робітниками. А втокмачити в голови свого народу про його історичну місію можна в кожній державі, застосовуючи пропагандистську машину, це, зокрема, зробив Гітлер в буржуазній Німеччині в минулому столітті.
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Этот депутат ту россию только из окна своего персонального автомобиля видел. Че это "русские" откажутся за деньги (вообще карманные по меркам депутата) ехать кого о там убивать и быть убитыми? С какого перепуга? десятки миллионов без всяких перспектив. Или воровать или убивать. Как жрать не станет - пойдут убивать за краюху хлеба плюс 40 фунтов муки детям в месяц как при Троцком.
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Убивать, что дышать, и не важно за кого, хоть за пузырь боярышника. Это уже на генном уровне. Завершается полный распад недонации.
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Депутан болван. Сегодня эти скоты прутся убивать за пукена, завтра попрутся за подвального. Причина в ином - в генетической имперскости и позыве убивать и грабить. Эти генные мутации возможно прервать лишь путем прерывания рождаемости этих мразей....
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Это не нация. У русских нет своего национального образования. Вы что-то слышали о русской национальной республике? И не услышите - нет таких. Есть Татарская, Башкирская, Чеченская и прочие республики. А у русских есть только империя с завоеванным населением, где они составляют её клей - служивый народ.

Русский - это не национальность, это социальное сословие. Можно ли называть национальностью воровское сообщество? Наличия языка, на котором они говорят, наличия блатной культуры недостаточно. Можно ли называть национальностью римских легионеров? Чувства единой общности и психологии завоевателя недостаточно. Можно ли называть национальностью янычар? Многолетних традиций, обычаев, образа жизни недостаточно.

Любой националист предан, в первую очередь, своей нации, и только как следствие этого - государю и державе, если те обеспечивают ее безопасность. Русские же, будучи не этносом, а служивыми, янычарами, преданы государю и державе, даже если те терзают и уничтожают подвластный им народ.

Русский - это не субъект, не имя существительное. Это объект, имя прилагательное. Прилагательное к земле. К хозяину этой земли. К государству. К самодержцу этого государства. Субъект - личность, он имеет собственную волю и свободу ее реализации. Объект - несвободное существо, исполняющее волю хозяина.

Задача русских - не делать цветущей свою землю, не делать жизнь народа счастливее. Их задача - подыхать, но захватывать новые пространства и ресурсы для своего хозяина. Уничтожать цветущие края, но овладевать ними. Они гордятся своими трофеями (у нас с хозяином так много земли!), они гордятся его силой (у нас с хозяином такая плётка!), они гордятся его богатством (у нас с хозяином такой большой дворец!). Хотя ничего "ихнего" там нет, а сами они - лишь бесправные говорящие псы на цепи хозяина. Расходный материал. Порох, восторженно превращающийся в прах.

Рабы по статусу и холуи по призванию, русские готовы переносить любые унижения, тяготы и невзгоды, класть своих детей на алтарь завоеваний. И сами готовы покоиться в безымянных могилах на чужбине. Лишь бы хозяину было хорошо, лишь бы он прирастал новыми землями и новыми рабами. И сами не живём по-людски, и другим не позволим!

Поскольку русские - не этнос, у них нет своих этнических корней. В процессе экспансии империи в русских вписывали всех, кто попал в её цепкие лапы, кто в каком-то поколении отрёкся от своего этноса. Первыми русскими стали не особо сопротивлявшиеся эрзя, весь, мурома, мокша и иже с ними угро-фины. Хотя настоящая империя русских началась с подчинения Украины.

Формирование империи требует ощущения единства всех её подданых. С задачей единства веры справлялись ещё древние князья, а затем и государи, огнём и мечом подавлявшие инаковерие. Сложнее оказалось справиться с голосом крови, с этнической унификацией. Ощущение своей инаковости, ощущение чуждости господствующего квазиэтноса представляло главную опасность как государству, так и костяку его структуры - русским. И русские подсознательно, до генетического уровня ощущают эту угрозу.

Поэтому искоренение любого национального духа всегда являлось для русских вопросом выживания их эксплуататорского строя. В ход шло всё - подкуп, насмешки, переиначивание имён и фамилий, запрет печати на национальных языках, смертельно опасное обвинение в национализме, фальсификация истории. Что не доделывал русский штык, доделывали русский поп, русский учитель и русский чиновник.

Среди каждого народа, попадавшего под власть империи, всегда находятся холуи, желающие добровольно отказаться от своего этноса и стать служивыми ради личных выгод либо под влиянием пропаганды. Не желающие становиться холуями вызывают у русских чувство непонимания и негодования, вызывают ощущение дерзкого вызова, а активно противящиеся обвиняются в предательстве.

"Как это, они не хотят становиться русскими!
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Когда наша власть порвёт все связи с Россией? Сколько ещё будет этого лецимерства , что народ в Росии хорошей , а только Путин плохой ? Вед именно народ едет убивать украинцев , сам без приказа Путина ! Вед именно народ в Росии нечего не делает что бы остановить эту войну!
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Я мешкаю в Харківській області! Куп"янськ!Це 60 кілометрів від мордоруЯ сам росіянин і жінка в мене росіянка,але українець!Я вивчив українську мову і мені не потрібна оця російска ганеба.
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война с рашистом прекратится тогда,когда расея будет расчленненой на части...от замены одного куйла на другого рашиста желающиего грабить соседей и убивать-война не прекратится...
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И вы абсолютно правы. Ведь рашка, просто ради самосохранения этого мутанта, просто вынуждена плодить бесноватые и человеконенавистнические идеологии.
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Были т.н. могучие протесты в параше. Протестовали против всего чего можно. Но, ни одна сука не протестнула и даже не упомянула войну в Украине, спижженый крым... Это для быдла просто в порядке вещей, как и для ходорковскго, навального и этого... депутана
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Одного не пойму, поймали россиянина - и тут же нашлись его мать и родственники, которые рассказали журналистам и службе би-би-си его биографию, дали информацию о воинской службе и подписании контракта в марте 2017 года.
Но когда заходит речь о якобы тысячах убитых российских военных - почему-то тысячи родственников нигде не появляются, а СМИ аргументируют это тем, что они запуганы и боятся рассказывать, хотя по сравнению со случаем выше им то уж точно нечего терять.
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Для того чтобы понять что кацапы ЛАЙНО, достаточно и одного прецедента!!!!
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То есть тысячам денег дали чтоб те молчали, а паре человек зажлобили?
А на реплику "отказались брать" сразу возражу: родственники одного пленного отказались брать, а родственники тысяч убитых согласились - уже звучит неправдоподобно.
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Дело получило огласку в этом случае, потому смысла в молчании родственников на этот раз никакого нет.
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Ты срань запоребриковавя не недоверчивый, а хуйлососущий
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Я руский, але теж ненавиджу мордовців-путіністів.Щоб в тебе не було питань,то я вивчив українску мову!
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Війна рашки з Україною закінчиться тоді коли здохне останій москаль, ітак вже понад півтисячі років воюєм з північною ордою
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На фото видно, как плененный украинскими бойцами оккупант Агеев ранее издевался над сослуживцами в российской армии - на фото я бачу на головах пацанів 18-літніх "ДМБ", що говорить не про полонених українців, а скоріше за все про банальну дідовщину в армії.Источник:https://censor.net.ua/p445738

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Вещая песня -хотят ли сруцькие войны? Хотят. Всегда. Получите. Будете множить 200 на число со многими нулями. Наслаждайтесь паскуды
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ХЕРНЯ! Они злобные твари и ненависть, злоба, зависть и тщеславие у них в крови. Убивают не за "царя" (то лишь присказка такая "за .... " не важно что и кого), а потому что нравится и хочется. Хуйло из "русских" ещё самый "немец"!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Война прекратится тогда, когда россияне откажутся убивать соседей "за Путина", - экс-депутат Госдумы РФ Гудков о пленном Агееве. ФОТО
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