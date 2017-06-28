 "Война прекратится тогда, когда россияне откажутся убивать соседей "за Путина", - экс-депутат Госдумы РФ Гудков о пленном Агееве. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.
"О пленном российском солдате (Агееве - ред.) нужно прочитать вот этот украинский пост. Текст страшный, но не страшнее идущей войны. "Уничтожение российской разведгруппы под Пришибом глазами противника: капитану Щербаку и его напарнику перерезали горло, боец 22-й бригады спецназ ВС РФ Виктор Агеев взят в плен". Так что не нужно повторять за федеральными СМИ ложь о "СМИ, которые написали про взятого в плен..." Двое россиян были зарезаны убиты на войне, а еще один - взят в плен", - отмечает Гудков.
"Каждое утро ленты агентств полнятся информацией о ночных боях. Трупы-трупы-трупы. Просто в этот раз история из-за пленника вышла громкой. В Россию потоком идет анонимный "груз 200", и со времен псковских десантников ничего не изменилось. Но россияне сами продолжают ехать убивать - и умирать. Они знают о войне с Украиной. Они готовы на это, их родители потом растерянно говорят "мы что-то подозревали, но ведь он молчал, мало ли - Ростовская область". Для этих родителей компромисс с совестью оборачивается трупами детей. Сколько им заплатят за них, выгодная ли сделка? Прекратить войну должен не Путин, который ее развязал. Война прекратится только тогда, когда родители не пустят "в Ростовскую область" детей, а сами "дети" откажутся убивать соседей "за Путина, за Харченко". Иначе мы так и будем в фоновом режиме читать о боях, а раз в год ужасаться тому, что при зарезанных шахтерах и трактористах найдены российские военные билеты", - констатирует экс-депутат Госдумы РФ.
"И к слову о пленном и российской армии, в которую родители отдают своих детей. Вот он, слева на фото "ВКонтакте" (отсюда).
Кстати, сейчас как раз идет призыв - повод задуматься", - отмечает Гудков.
Агеев подписал контракт и поехал убивать украинцев на Донбасс
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Франц, ну это же прекрасно! "Выбор народа"
итого 153%
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не прислушался,шо нехай шастать в Украине…
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Это просто обычный имперский фашизм, величие и Русский Мир. Они этого даже не замечают. Как в книгах Пикуля, а он писал до Вовы задолго. А немецкий пангерманизм он здорово описал.
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Русский - это не национальность, это социальное сословие. Можно ли называть национальностью воровское сообщество? Наличия языка, на котором они говорят, наличия блатной культуры недостаточно. Можно ли называть национальностью римских легионеров? Чувства единой общности и психологии завоевателя недостаточно. Можно ли называть национальностью янычар? Многолетних традиций, обычаев, образа жизни недостаточно.
Любой националист предан, в первую очередь, своей нации, и только как следствие этого - государю и державе, если те обеспечивают ее безопасность. Русские же, будучи не этносом, а служивыми, янычарами, преданы государю и державе, даже если те терзают и уничтожают подвластный им народ.
Русский - это не субъект, не имя существительное. Это объект, имя прилагательное. Прилагательное к земле. К хозяину этой земли. К государству. К самодержцу этого государства. Субъект - личность, он имеет собственную волю и свободу ее реализации. Объект - несвободное существо, исполняющее волю хозяина.
Задача русских - не делать цветущей свою землю, не делать жизнь народа счастливее. Их задача - подыхать, но захватывать новые пространства и ресурсы для своего хозяина. Уничтожать цветущие края, но овладевать ними. Они гордятся своими трофеями (у нас с хозяином так много земли!), они гордятся его силой (у нас с хозяином такая плётка!), они гордятся его богатством (у нас с хозяином такой большой дворец!). Хотя ничего "ихнего" там нет, а сами они - лишь бесправные говорящие псы на цепи хозяина. Расходный материал. Порох, восторженно превращающийся в прах.
Рабы по статусу и холуи по призванию, русские готовы переносить любые унижения, тяготы и невзгоды, класть своих детей на алтарь завоеваний. И сами готовы покоиться в безымянных могилах на чужбине. Лишь бы хозяину было хорошо, лишь бы он прирастал новыми землями и новыми рабами. И сами не живём по-людски, и другим не позволим!
Поскольку русские - не этнос, у них нет своих этнических корней. В процессе экспансии империи в русских вписывали всех, кто попал в её цепкие лапы, кто в каком-то поколении отрёкся от своего этноса. Первыми русскими стали не особо сопротивлявшиеся эрзя, весь, мурома, мокша и иже с ними угро-фины. Хотя настоящая империя русских началась с подчинения Украины.
Формирование империи требует ощущения единства всех её подданых. С задачей единства веры справлялись ещё древние князья, а затем и государи, огнём и мечом подавлявшие инаковерие. Сложнее оказалось справиться с голосом крови, с этнической унификацией. Ощущение своей инаковости, ощущение чуждости господствующего квазиэтноса представляло главную опасность как государству, так и костяку его структуры - русским. И русские подсознательно, до генетического уровня ощущают эту угрозу.
Поэтому искоренение любого национального духа всегда являлось для русских вопросом выживания их эксплуататорского строя. В ход шло всё - подкуп, насмешки, переиначивание имён и фамилий, запрет печати на национальных языках, смертельно опасное обвинение в национализме, фальсификация истории. Что не доделывал русский штык, доделывали русский поп, русский учитель и русский чиновник.
Среди каждого народа, попадавшего под власть империи, всегда находятся холуи, желающие добровольно отказаться от своего этноса и стать служивыми ради личных выгод либо под влиянием пропаганды. Не желающие становиться холуями вызывают у русских чувство непонимания и негодования, вызывают ощущение дерзкого вызова, а активно противящиеся обвиняются в предательстве.
"Как это, они не хотят становиться русскими!
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https://www.youtube.com/watch?v=K3QYmCWg2hg
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Но когда заходит речь о якобы тысячах убитых российских военных - почему-то тысячи родственников нигде не появляются, а СМИ аргументируют это тем, что они запуганы и боятся рассказывать, хотя по сравнению со случаем выше им то уж точно нечего терять.
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А на реплику "отказались брать" сразу возражу: родственники одного пленного отказались брать, а родственники тысяч убитых согласились - уже звучит неправдоподобно.
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