 Украина отмечает 100-летие первого украинского правительства - Генерального Секретариата. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Украинского института национальной памяти.

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На Генеральный Секритариат возлагалось воплощение в жизнь главного постулата Первого универсала, принятого несколькими днями ранее: "Отныне сами будем творить нашу жизнь".



"В компетенцию Генерального секретариата передавались дела внутренние, финансовые, продовольственные, земельные, земледельческие, межнациональные и другие в пределах Украины", - говорится в сообщении.

В его первый состав вошли 8 генеральных секретарей и генеральный писарь. Средний возраст членов правительства составлял 36 лет. Самому старшему - генеральному секретарю образования Ивану Стешенко - исполнилось на то время 44 года, а младшему - генеральному писарю Павлу Христюку - 27.

Возглавил правительство известный тогда в украинской среде писатель и политик Владимир Винниченко.

Как вспоминал Винниченко, в основе работы первого правительства было не принуждение, а моральный авторитет и доверие людей.

В течение первых месяцев Генеральный секретариат работал в здании Педагогического музея, где также проходили заседания Центральной Рады (ныне - Дом учителя на ул. Владимирской, 57).

Осенью 1917-го правительство получило в свое распоряжение свободные помещения в отеле "Савой" на ул. Крещатик, 38. Этот дом, как и большинство застройки центральной улице Киева, был взорван НКВД в сентябре 1941-го. Теперь на этом месте находится здание Киевского городского совета (Крещатик, 36).

С принятием Четвертого универсала Центральной Рады, которым провозглашалась независимость Украинской Народной Республики, Генеральный секретариат изменил название на Совет народных министров.