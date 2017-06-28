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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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 Украина отмечает 100-летие первого украинского правительства - Генерального Секретариата. ФОТО

В Украине в среду, 28 июня, исполняется 100 лет, как в 1917 году Центральная Рада создала свой исполнительный орган – Генеральный секретариат, первое правительство Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Украинского института национальной памяти.

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На Генеральный Секритариат возлагалось воплощение в жизнь главного постулата Первого универсала, принятого несколькими днями ранее: "Отныне сами будем творить нашу жизнь".

"В компетенцию Генерального секретариата передавались дела внутренние, финансовые, продовольственные, земельные, земледельческие, межнациональные и другие в пределах Украины", - говорится в сообщении.

В его первый состав вошли 8 генеральных секретарей и генеральный писарь. Средний возраст членов правительства составлял 36 лет. Самому старшему - генеральному секретарю образования Ивану Стешенко - исполнилось на то время 44 года, а младшему - генеральному писарю Павлу Христюку - 27.

Возглавил правительство известный тогда в украинской среде писатель и политик Владимир Винниченко.

Украина отмечает 100-летие первого украинского правительства - Генерального Секретариата 01

Как вспоминал Винниченко, в основе работы первого правительства было не принуждение, а моральный авторитет и доверие людей.

В течение первых месяцев Генеральный секретариат работал в здании Педагогического музея, где также проходили заседания Центральной Рады (ныне - Дом учителя на ул. Владимирской, 57).

Украина отмечает 100-летие первого украинского правительства - Генерального Секретариата 02

Осенью 1917-го правительство получило в свое распоряжение свободные помещения в отеле "Савой" на ул. Крещатик, 38. Этот дом, как и большинство застройки центральной улице Киева, был взорван НКВД в сентябре 1941-го. Теперь на этом месте находится здание Киевского городского совета (Крещатик, 36).

Украина отмечает 100-летие первого украинского правительства - Генерального Секретариата 03

С принятием Четвертого универсала Центральной Рады, которым провозглашалась независимость Украинской Народной Республики, Генеральный секретариат изменил название на Совет народных министров.

Украина отмечает 100-летие первого украинского правительства - Генерального Секретариата 04

Напомним, также сегодня Украина празднует День Конституции.

Украина отмечает 100-летие первого украинского правительства - Генерального Секретариата 05

Украина отмечает 100-летие первого украинского правительства - Генерального Секретариата 06

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Спираль истории.В 1917 г. в Киеве была провозглашена УНР Большевики после неудачи захвата власти в Киеве уехали в Харьков.В начале 1918г. большевики подняли восстание в Киеве, также закончившееся неудачей.По просьбе пророссийской части Украины , начавшей войну с проукраинской частью Украины, армия Москвы оккупировала Киев . УНР обратилась за помощью к Европе. В Украину были введены германские войска.В 1918г. состоялся переворот Скоропадского.Переворот удался т.к. было много недовольных правительством УНР. Через несколько месяцев УНР во главе с Петлюрой была восстановлена . Восстановление УНР удалось т.к. было много недовольных правительством Скоропадского. Москва создала своё правительство Украины, войска которого начали наступление на Украину.Петлюра воевал одновременно с Скоропадским, белыми, красными. Под их ударами армия УНР отступила в Польшу . УНР стала УССР.
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100 років тому уряд інтелектуалів просрав Україну, тому що не зрозумів головної загрози і не зміг їй протидіяти, не зміг об'єднатись з поляками задля протидії комуняцькій росії! В результаті було знищено і Польщу й Україну. Сьогодні нам потрібно не повторити помилки минулого і об'єднатись з союзниками задля протидії путінському бидлу!
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Игор! Польщу не зныщили. Польща стала на ноги при Пилсудском. Если хочешь что-то сказать, посмотри историю. Путин хуйло, временное недоразумение истории.
Но не надо уже так это ничтожество "демонизировать". Когда надо смотреть, А КТО МЫ ГРАБЛЕУДАРЯЕМЫЕ!
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Стешенко, Христюк, Винниченко...Фамилии какие-то не хайфовские винницкие. Не то шо сейчас при стремительно летящих реФФормах
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Во блин! Комментов ноль. Зачем об этом писать, когда 54% уже не помнят, что 4 года назад было. Помнят Чавокуня был, помнят министра экономики Азирова Порошенка?
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откуда ты знаешь ,кто чего помнит,а чего нет?
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а зачем напечатанная методичка - там ты буковки не вычеркнешь...
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По тупым коментариям. Первое время после Майдана помню! Когда с крысиной норы боялись ригошоколады вылезти. А теперь блин свобода.
Майдан гуно, АТО гуно, добробаты это не так. Все не так! Теперь наверно сепарам
автономию под профекторатом ХУЙЛА? Видно все к этому идет!
А про Крым вообще речи нет!!
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поменьше читай ватных сми и меньше шарься то тем аккаунтам,где громко кричат,что они единственные и неповторимые патриоты.потому что защита державы-это каждодневный целенаправленный труд...а не редут в чистом поле или на жд вдали от боевых действий...
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Гиг! В отличии от тебя, я не поддаюсь массовым психозам. У меня (если ты заметил)
есть свое мнение. Я даже, когда толпа зевает (это тоже стадный инстинкт) зажимаю рот ладонью.
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Действительно,уж какое бьіло проукраинское правительство , а доверились сладким речам кацапни и потеряли Украину.
Неужели мьі настолько глупьі ,что нас ничего не учит?
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Они не были глупы. Они были социки. И не российский план выполняли, а масонский.
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не знала что масонские и кремлевские планьі совпадают.
Сейчас модно винить во всем масонов, и они как инопланетяне, ими всех пугают ,но их никто никогда не видел.
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Я видела. Ну и что? Ті их видишь каждій день по отне раз - вся верхушка - масоны.
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Тоді слід називати російську мову масонською. Особливо матюки.
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Бездарное было правительство, вместе с импотентом Грушевским (потом он доживал в СССР и был удостоен наград).... Погрязли в дрязгах и склоках... Петлюра только что то стоил...
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Эти масоны-социки-Винниченки-Грушевские лишили Украину армии, и тем самым отправили ее в российский ад.
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При Януковиче я тоже думал, что в случае агрессии, Украину будут защищать от Орды, дети с Крут.
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УНР стала УССР . Далі продовжити - УССР стала рейхскомісаріатом третього рейху.
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Оно всё так и будет потому что взять к примеру Мариуполь(жданов),так там мариупольцев местная власть держит за быдло,телевидение там всё про российское,украинский флаг мариупольцы боятся даже повесить у себя на балконе,на предприятиях "Метинвеста" рабочим объясняют что Таёжном Союзе им будет лучше чем гнилом ЕС. Там даже на предприятиях не НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ. По экологии вообще непонятно , я когда был Мариуполе,то подумал что хожу между цехами металлургического комбината,а мимо ходят мамы с колясками и радуются ребёнку, и жизни КАКОЙ ТО ФИЛЬМ УЖАСОВ.
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Украинская власть работает по старой московско ордынской методике.не понимая одно, что Украина не московская тёмная Орда, которая управляет своими колониями,Территориально Россия это тридцать территорий Украины вместе с Крымом,так Украина более прозрачна для контроля украинского народа своей власти.Пора власти изменяться.а то третий Майдан будет кровавивший.
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Потом может и колонии московской Орды проснуться и будут у себя делать "Украину"
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Анекдот: 100 років тому в Україні найсмішнішим вважався жарт "...... а то Ленін нападе...... ".
Сміятись тут необов'язково.
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100 лет от первого правительства, а грабли все те-же. И так по кругу.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраина отмечает 100-летие первого украинского правительства - Генерального Секретариата. ФОТО
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