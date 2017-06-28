 Украина отмечает 100-летие первого украинского правительства - Генерального Секретариата. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Украинского института национальной памяти.
На Генеральный Секритариат возлагалось воплощение в жизнь главного постулата Первого универсала, принятого несколькими днями ранее: "Отныне сами будем творить нашу жизнь".
"В компетенцию Генерального секретариата передавались дела внутренние, финансовые, продовольственные, земельные, земледельческие, межнациональные и другие в пределах Украины", - говорится в сообщении.
В его первый состав вошли 8 генеральных секретарей и генеральный писарь. Средний возраст членов правительства составлял 36 лет. Самому старшему - генеральному секретарю образования Ивану Стешенко - исполнилось на то время 44 года, а младшему - генеральному писарю Павлу Христюку - 27.
Возглавил правительство известный тогда в украинской среде писатель и политик Владимир Винниченко.
Как вспоминал Винниченко, в основе работы первого правительства было не принуждение, а моральный авторитет и доверие людей.
В течение первых месяцев Генеральный секретариат работал в здании Педагогического музея, где также проходили заседания Центральной Рады (ныне - Дом учителя на ул. Владимирской, 57).
Осенью 1917-го правительство получило в свое распоряжение свободные помещения в отеле "Савой" на ул. Крещатик, 38. Этот дом, как и большинство застройки центральной улице Киева, был взорван НКВД в сентябре 1941-го. Теперь на этом месте находится здание Киевского городского совета (Крещатик, 36).
С принятием Четвертого универсала Центральной Рады, которым провозглашалась независимость Украинской Народной Республики, Генеральный секретариат изменил название на Совет народных министров.День Конституции.
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Но не надо уже так это ничтожество "демонизировать". Когда надо смотреть, А КТО МЫ ГРАБЛЕУДАРЯЕМЫЕ!
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хайфовскиевинницкие. Не то шо сейчас при стремительно летящих реФФормах
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Майдан гуно, АТО гуно, добробаты это не так. Все не так! Теперь наверно сепарам
автономию под профекторатом ХУЙЛА? Видно все к этому идет!
А про Крым вообще речи нет!!
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есть свое мнение. Я даже, когда толпа зевает (это тоже стадный инстинкт) зажимаю рот ладонью.
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Неужели мьі настолько глупьі ,что нас ничего не учит?
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Сейчас модно винить во всем масонов, и они как инопланетяне, ими всех пугают ,но их никто никогда не видел.
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Сміятись тут необов'язково.
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