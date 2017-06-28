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 Происшествия, Общество
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Все про:аэропорт (1243) Борисполь (480)

 Пассажиры блокировали пункты пограничного контроля в аэропорту "Борисполь". Это не связано с кибератакой, - замгендиректора "Борисполя" Дыхне. ФОТО

Сегодня, 28 июня, в аэропорту "Борисполь" пассажиры блокировали пункты пограничного контроля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель генерального директора "МА Борисполь" Евгений Дыхне в Фейсбуке.

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"Сегодня в аэропорту вновь тяжелый день. Пассажиры рейса авиакомпании "Азур", которые должны были вылетать на Анталию, заблокировали пункты пограничного контроля. Их поведение связано с тем, что авиакомпания по техническим причинам отложила время вылета (по предварительным данным, до 17:00). Самолет должен был отправляться в 03:00. Часть пассажиров расселили в гостинице аэропорта", - написал он.

По его словам, пункты пограничного контроля удалось разблокировать и восстановить работу в течение часа. При этом Дыхне добавил, что сбой в работе аэропорта связан не с кибератакой, а с сезонным увеличением количества чартерных перевозок авиакомпаниями.

"Хочу отметить, что данные события не связаны со сбоем в работе систем аэропорта из-за спам-атак. Ситуация связана с сезонным увеличением количества чартерных перевозок авиакомпаниями и вылетом наших граждан на отдых. За минувшие сутки в аэропорту было обслужено 39 060 пассажиров. Приносим свои извинения за неудобства!" - подчеркнул Дыхне.

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Кроме этого, он отметил, что в аэропорту пассажиров просят быть максимально толерантными и терпимыми, поскольку задержки рейсов происходят не по вине служб аэропорта "Борисполь".

Ранее об огромных очередях в Борисполе сообщали пассажиры. Так, Зураб Аласания сообщил, что очередь начинается под открытым небом.

Пассажиры блокировали пункты пограничного контроля в аэропорту Борисполь. Это не связано с кибератакой, - замгендиректора Борисполя Дыхне 01

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Нещасные обедневшие украинцы прут в Анталию.
Война.
Раненым не хватает лекарств.
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а тебе рузькэ мозгов не хватает.

В спам, чмо рузькэ
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Полегчало? Ну лети в Анталию, пока я, чмо ирузьке мир, отправляю деньги по Вестерну на лечение украинских раненых.
Топчитесь там в Украине, лохи и рабы.
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Чтоб тебя лечили и не вылечили, ТП.
Сидишь на жёппе? Вот и сиди.
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Я ж и говорю - чтоб тебя лечили и не вылечили. Все твое - тебе в пазуху. Носи, ТП.
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вот такие вот блокировки...за майно редутчиками,за гроши под ап,за невылет в анталью в аэропорту...
а виновата злочынна влада,и трэба на 100500 майдан.
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так это комплекс и называется...бардак!!!! Вы посмотрите... Досмотр на безопасность перед погранконтролем в Борисполе!!!! Толпы людей...А из 12 терминалов... а это 24 пункта досмотра работает только половина!!! Руководство тупо экономит на персонале. То же и авиакомпания... Хватает чартеры... а имеет два-три самолёта..которые расписаны по минутам... Обыкновенная поломка...а замены нет... Вот и страдают пассажиры. Пока сделают.... А если серьёзная поломка с заменой двигателя например...то я могу только соболезновать пассажирам.... И компенсации не будет ибо компания из шкуры вылезет...но докажет..что это не ёе вина...
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я ещё легко отделался. рейс с Майорки только на 4 часа задержали
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Нужно раз-другой разблокировать 3.14здюлями и все блокировки закончатся.
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alks - правильно!! - отмудохать пассажиров, а багаж раздеребанить (это для бойцов Авакяна раз плюнуть...), на это и заточенны... . Барышь может быть не меньше чем от рейдарства... Богатенькие буратины - в Анталию собрались.... Бгг...
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Можно и так! Я имел радость попасть на дорогу, которую блокировали такие утырки. 3 часа торчал, потом 250 км накатал пока объехал. И знаешь, самое большое желание было разогнать КАМАЗ и всех их нах передавить! Не нравится идите блокируйте власть, пидеризента и тд. Почему должны страдать невинные люди?
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Да фигня фсе енто. Он МО эрэф сообщило, что задержанный в Украинегпадлаемн россии с алтая уволен с армии еще в мае 2016г. Вот и сдали спецназовца. Он воюет в Украине с мая 2016г.
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Безвизовый режим, это уважаемые, не только пересечение границы на границе .
Это еще и состояние порядка в стране, с которой вы едете.
Если там бардак, то все остальное декларации о благих намерениях.
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Жадность турфирм , люди заплатили уже за этот день как за полный , а тут в лучшем случае только на ужин попадут , к тому же минус один день отдыха , такие финты частая вещь .
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Будет неплохо, когда все эти рагули не выедут за пределы Украины.
Помогайте раненым, рагулье, а не щастайте по миру, туповатые хитрованы.
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AzurAir - российская чартерная авиакомпания, которая базируется в московском аэропорту Домодедово, она входит в состав холдинга Anex Tourism Group

Сейчас один из их самолетов сразу после вылета подал сигнал SOS, летает над Домодедово, сбрасывает топливо и готовится к аварийной посадке.....
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Депутаты чартерами летят на отдых за украденные у нас деньги, а мы как всегда терпим и ждем, ждем и терпим.
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Пока нет премирования за количество пропущенного пассажиропотока (свыше нормы), то задницы погранцов останутся такими же малоподвижными и незаинтересованными в работе.
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Хм, я вчера легко отделалась! А если серьёзно, то бардак в Борисполе ещё тот, вези шо хочешь
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Часто літаючи, хочу відмітити, що по прольоту нарікань на Бориспіль нема: прикордонний контроль швидкий, багаж теж завжди швидко на конвейер діставляли (хоча, прильоти завжди були рано вранці, можливо, вдень затримки бувають). А ось при відльотах так, бувають проблеми- багато черг: багаж здати- черга, потім черга щоб пройти на догляд безпеки, черга при самому догляді, черга при паспортному контролі. Вже й біометричні паспорти є- чому техніка для їх зчитування не працює? Або автоматична самореєстрація і здача багажу, як в EasyJet?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПассажиры блокировали пункты пограничного контроля в аэропорту "Борисполь". Это не связано с кибератакой, - замгендиректора "Борисполя" Дыхне. ФОТО
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