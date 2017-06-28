 Пассажиры блокировали пункты пограничного контроля в аэропорту "Борисполь". Это не связано с кибератакой, - замгендиректора "Борисполя" Дыхне. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель генерального директора "МА Борисполь" Евгений Дыхне в Фейсбуке.



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"Сегодня в аэропорту вновь тяжелый день. Пассажиры рейса авиакомпании "Азур", которые должны были вылетать на Анталию, заблокировали пункты пограничного контроля. Их поведение связано с тем, что авиакомпания по техническим причинам отложила время вылета (по предварительным данным, до 17:00). Самолет должен был отправляться в 03:00. Часть пассажиров расселили в гостинице аэропорта", - написал он.

По его словам, пункты пограничного контроля удалось разблокировать и восстановить работу в течение часа. При этом Дыхне добавил, что сбой в работе аэропорта связан не с кибератакой, а с сезонным увеличением количества чартерных перевозок авиакомпаниями.

"Хочу отметить, что данные события не связаны со сбоем в работе систем аэропорта из-за спам-атак. Ситуация связана с сезонным увеличением количества чартерных перевозок авиакомпаниями и вылетом наших граждан на отдых. За минувшие сутки в аэропорту было обслужено 39 060 пассажиров. Приносим свои извинения за неудобства!" - подчеркнул Дыхне.



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Кроме этого, он отметил, что в аэропорту пассажиров просят быть максимально толерантными и терпимыми, поскольку задержки рейсов происходят не по вине служб аэропорта "Борисполь".

Ранее об огромных очередях в Борисполе сообщали пассажиры. Так, Зураб Аласания сообщил, что очередь начинается под открытым небом.