 Пассажиры блокировали пункты пограничного контроля в аэропорту "Борисполь". Это не связано с кибератакой, - замгендиректора "Борисполя" Дыхне. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель генерального директора "МА Борисполь" Евгений Дыхне в Фейсбуке.
"Сегодня в аэропорту вновь тяжелый день. Пассажиры рейса авиакомпании "Азур", которые должны были вылетать на Анталию, заблокировали пункты пограничного контроля. Их поведение связано с тем, что авиакомпания по техническим причинам отложила время вылета (по предварительным данным, до 17:00). Самолет должен был отправляться в 03:00. Часть пассажиров расселили в гостинице аэропорта", - написал он.
По его словам, пункты пограничного контроля удалось разблокировать и восстановить работу в течение часа. При этом Дыхне добавил, что сбой в работе аэропорта связан не с кибератакой, а с сезонным увеличением количества чартерных перевозок авиакомпаниями.
"Хочу отметить, что данные события не связаны со сбоем в работе систем аэропорта из-за спам-атак. Ситуация связана с сезонным увеличением количества чартерных перевозок авиакомпаниями и вылетом наших граждан на отдых. За минувшие сутки в аэропорту было обслужено 39 060 пассажиров. Приносим свои извинения за неудобства!" - подчеркнул Дыхне.
Кроме этого, он отметил, что в аэропорту пассажиров просят быть максимально толерантными и терпимыми, поскольку задержки рейсов происходят не по вине служб аэропорта "Борисполь".
Ранее об огромных очередях в Борисполе сообщали пассажиры. Так, Зураб Аласания сообщил, что очередь начинается под открытым небом.
Война.
Раненым не хватает лекарств.
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В спам, чмо рузькэ
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Топчитесь там в Украине, лохи и рабы.
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Сидишь на жёппе? Вот и сиди.
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а виновата злочынна влада,и трэба на 100500 майдан.
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Это еще и состояние порядка в стране, с которой вы едете.
Если там бардак, то все остальное декларации о благих намерениях.
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Помогайте раненым, рагулье, а не щастайте по миру, туповатые хитрованы.
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Сейчас один из их самолетов сразу после вылета подал сигнал SOS, летает над Домодедово, сбрасывает топливо и готовится к аварийной посадке.....
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