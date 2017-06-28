 Вандалы облили краской памятники героям АТО в Тростянце на Сумщине. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Everyday.sumy.
Полиция открыла уголовное производство по статье "Надругательство над могилой".
"Злоумышленники облили краской три памятника участникам АТО, установленные на тростянецком кладбище. В полиции данное происшествие квалифицировали как "Надругательство над могилой" и уже открыли уголовное производство", - говорится в сообщении.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Тростянецкого отделения полиции сегодня в 08:35.
"Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы информация подтвердилась. Дерзкие злоумышленники облили желтой краской три памятника на кладбище, расположенном на ул. Памяти. Сейчас полиция принимает меры по розыску неизвестных и очень рассчитывает на помощь общественности", - отметили в полиции.
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Может было бы меньше желающих такое творить.
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Это раскол в головах россосиян или моральное вырождение?
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Тех которые любят барыгу.
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А у меня мало, 60 всего.
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сам себя несколько раз сдал, захочет - не стоит жалеть времени ГФС, найдут за не уплату налогов...
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самое главное девиз - "я стараюсь батя" и смерть всем баранам...
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То ли Гадя сама себя пытается убедить, что ее забросали яйцами провокаторы, то ли внучка Шарикова нам пытается медведчуковскую туфту прогнать?..
Сегодня многие АТОшники все больше похожи на ЧМОшников (абр. человек, мешающий обществу). Такое мнение в эфире телеканала кремлевской марионетки и украинофоба Мураева NewsOne высказала народный депутат, избранный по списку "Батькивщины" Надежда Савченко, комментируя свою дешевую поездку в Николаев, во время которой ее забросали яйцами николаевцы и участники АТО с криками "чемодан-вокзал-россия-днр!".
видео здесь.
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