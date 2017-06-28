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Все про:памятник (2167) память (870) Сумщина (616) вандализм (424)

 Вандалы облили краской памятники героям АТО в Тростянце на Сумщине. ФОТО

В Тростянце Сумской области на могилах героям АТО злоумышленники повредили памятники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Everyday.sumy.

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Полиция открыла уголовное производство по статье "Надругательство над могилой".

Вандалы облили краской памятники героям АТО в Тростянце на Сумщине 01

"Злоумышленники облили краской три памятника участникам АТО, установленные на тростянецком кладбище. В полиции данное происшествие квалифицировали как "Надругательство над могилой" и уже открыли уголовное производство", - говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Тростянецкого отделения полиции сегодня в 08:35.

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"Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы информация подтвердилась. Дерзкие злоумышленники облили желтой краской три памятника на кладбище, расположенном на ул. Памяти. Сейчас полиция принимает меры по розыску неизвестных и очень рассчитывает на помощь общественности", - отметили в полиции.
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Ivory - местные это - дети, внуки и правнуки тех отцов, дедов и прадедов.., которых завезли когда то...


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Бідні родичі, мало того, що втратили найдорожче, витратилися на встановлення пам'ятника, так тепер ще й терпіти наругу від бидла. Руки в їм повисихали, тим нелюдям, що таке зробили.
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Камеры не стояли, россияне спокойно приехали, облили краской и поехали на россию.
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поймать и оторвать руки подонкам. а что там думает или думает вообще самый главный блогер страны? Может пора свалить ему на зону?
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Это 100% заезжее быдло. Местное отребье зассыт такое сделать,ибо не жить им больше в тех краях.
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Дамбасяне расползлись по всей стране и пакостят, давайте им ещё больше биометрических паспортов и они себя в ЕС ещё проявят.
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Одно не пойму - отчего такая тупая терминология? Вандалы, дерзкие злоумышленники.... это враги, это сволочь, которую необходимо уничтожать на месте преступления или показательно вешать на лобных местах.....
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Вот если бы посадили надолго, хотя бы один раз.
Может было бы меньше желающих такое творить.
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Одного такого поймать, краской напоить и ...отпустить - мы же не варвары! Остальные, глядишь, начнут думать больше и гадить меньше.
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А пляски и танцы на самом главном кладбище россосии, где один труп до сих пор не захоронен ( даже как-то неудобно у гундяя поспрошать, что об этом в Библии говорится, бо оно её не читало) - это как, ватка?

Это раскол в головах россосиян или моральное вырождение?
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Нестеренко ты сам сепар как и твой начальник захарченко) посмотри лучше на его фамилию дятел)
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Ну, Россия просто наличием оного похвалиться не может - по поводу этого Вы не переживаете?
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Да это просто сволочи синюшные! Они за бутель самогона вонючего и мать с отцом убьют. Надо заказчиков искать! НО НЕТ КОМУ. Авакяны свою оппу охраняют.
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Да уже, валянок. УЖЕ. Вы там уж сами как-то дрочитесь в своей вЯликой россосии со своими говнороссиями - без нас. Благо места у вЯликих докуя - можно свои говнороссии строить хоть где в замкадье. Тем более там где не ткни - говнороссия получится. Петухонавозия и говносталагмития тоже, кстати, тупое вЯликоговноросское чучело.
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Ватоцефали ще довго будуть паскудити, де тільки зможуть. Але чим більше це мурло буде показувати свою сутність, тим більше людей стануть непримиренними ворогами промосковської нечисті. Жодної шкоди загиблим героям вони цими актами вандалізму не заподіють. Бо наші хлопці лежать в своїй землі і загинули, захищаючи її від орди. І пафос тут не зайвий. Слава Україні, слава ГЕРОЯМ!
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Улица Дзерджинского. Магазин ;Наша ряба;, я мимо него каждый день овец гоню.
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и похож на лицо кавказской национальности - ты так писал...)
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Так. Спокуха. Выпил я сегодня. Праздник у меня. Младшенькая в садике первое место заняла.
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да знаю, не перживай - чабан это не только ценный мех, но и несколько патриотических картинок на Цензоре...)))\продолжим стебаться над баранами...?\
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Просто тиы не понимаешь что народ уже достала эта барыжная власть во главе с Пецей.
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Телебачення недопрацьовує. Треба показувати, що принесла Росія в Абхазію, П.Осетію, Придністров'я, як живе сьогодні Росія за кільцевою дорогою Москви. А не зрозуміють - буде їм "щастя" ))
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У меня мама- осетинка. Папа Русский. В 100 раз лучше там живут.
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А на них большой спрос? Я лично не хочу баранину. Свинка рулит.
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Что бы давали прибыль нужно не менее 100 ярочек , а лучше 200. тогда уже можно самим с собою на ВЫ разговаривать.

А у меня мало, 60 всего.
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Слюшай, да! Зачем ты такой Украина живёшь? Ехай Сухум н___й, да!
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что с чабана взять...? - только петриотические картинки...
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а ещё ты мусор на пенсии - бывший участковый гонявший бабушек с сэмечками...)))
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Знал бы ты сколько на суде кричало что они у меня в рабстве было.
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да этого внештатного сексота легко вычислить по судейской системе...
сам себя несколько раз сдал, захочет - не стоит жалеть времени ГФС, найдут за не уплату налогов...
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Что б ты знал, мы только за двоэ последних суток добились ухода с сайта парочки ваших.
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это просто класс - случайно там не НикомуНеНужного...?
самое главное девиз - "я стараюсь батя" и смерть всем баранам...
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У Луцьку є ресторан того самого футболіста Толіка.


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Русские даже мертвых украинских солдат боятся
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Очередной "висяк"? Другого от нынешней власти и её представителей не стоит и ожидать... Вот потому если активисты - Патриоты Украины сами найдут и уничтожат скрытого врага (тот, кто это сделал, однозначно враг, - друг такого не сделает никогда), то винить в этом их не стоит... Наоборот! Люди сделают благое дело, укрепив тем самым обороноспособность Государства. А то сегодня эти "неизвестные вандалы" над памятниками погибшим Героям надругаются, а завтра они казармы и технику в 58-й омпбр или 27-й ореабр взорвут... А это и нах@й не надо! Ну а "правоохранители"... У них сейчас другие, "более важные", задачи, - защищать "элитных" от гнева Народа за их "рехвормы"!!!
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Выродки трусливые! С памятниками воюют...
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На промосковском канале Савченко назвала АТОшников ЧМОшниками. Кто-то удивлен? Вандалы облили краской памятники героям АТО в Тростянце на Сумщине - Цензор.НЕТ 6763June 28th, 1:43
То ли Гадя сама себя пытается убедить, что ее забросали яйцами провокаторы, то ли внучка Шарикова нам пытается медведчуковскую туфту прогнать?..



Сегодня многие АТОшники все больше похожи на ЧМОшников (абр. человек, мешающий обществу). Такое мнение в эфире телеканала кремлевской марионетки и украинофоба Мураева NewsOne высказала народный депутат, избранный по списку "Батькивщины" Надежда Савченко, комментируя свою дешевую поездку в Николаев, во время которой ее забросали яйцами николаевцы и участники АТО с криками "чемодан-вокзал-россия-днр!".

видео здесь.

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тростянчане обязательно найдут этих говнюков и накажут
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ну так нікого не наказують,хоча б одного підвісили за кокі?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВандалы облили краской памятники героям АТО в Тростянце на Сумщине. ФОТО
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