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Все про:вклады (187) Киев (17510) Михайловский (11)

 Столкновение вкладчиков "Михайловского" с полицией произошло под АП. ФОТО

В центре Киева под Администрацией президента произошли столкновения между полицией и вкладчиками банка "Михайловский", которые проводят акцию протеста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

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Как отмечается, протестовать под АП вышли около сотни вкладчиков банка.

Столкновение вкладчиков Михайловского с полицией произошло под АП 01

На месте присутствуют 4 кордона полиции. Вкладчики пытались прорваться к АП, однако правоохранители перекрыли им путь. В результате между полицией и протестующими произошли столкновения.

По словам вкладчиков, полиция задержала Александра Горбачева, руководителя группы вкладчиков "Михайловского" из Каменского.

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На место происшествия прибыли три машины скорой помощи.

По состоянию на 10:30 митингующие разошлись, на месте присутствует только полиция.
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Порошенко з Аваковим діють в кращих традиціях Януковича і Захарченко. Почали бити вкладників, а Поліщука ніхто не б'є, він як жирував при Януковичу, так продовжує і жирувати при Порошенко.
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История повторяется.Реинкарнация овоща в наихудшем варианте думает за мусорами отсидется.
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Ну правильно: один раз не туда всунул или не успел вытянуть - и мучайся теперь всю жизнь...
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Живы! Некоторые вон даже ДыНыРы, под чутким руководством МММ, сотворили...
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Не забудьте в пенсійні фонди покласти гроші, там надійніше....
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Так А.П,не охраняли даже при овоще.
До начала Майдана,каждый желающий мог,хоть фотографироваться,хоть мороженое жрать!
Я не говорю за то,что перекрыт вход,к фасаду дома с химерами.А он является памятником архитектуры,и принадлежит городу!
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А куда эти полицаи бежать будут? Эти дебилы хоть чуть-чуть соображают и помнят судьбу своих "папередников" с этих бройлеров "беркутов".
Что за подонки! Своих отцов и матерей убить готовы за 10 тысяч гривен зряплаты.
Им мать и отец Пфорошенко с Авокяном.
ГДЕ ОНИ БЕРУТСЯ? Я бы своего сына убил за такое как Тарас Бульба.
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Они потом будут бить москалей в Москве на их протестах.
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Разве что так. Если у дебилов руки с оппы поросли, то только так пусть зарабатывают.
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а зачем им бежать?от сотни проплаченных бомжей?или ты думаешь,что те у кого больше 200 000 зависло в банке сами к ап попрут?
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Гиг! Не зли меня. Если ты не проплаченный бомж, зачем за офшорного голосовал?
(Уверен что за 100 гривен).

99
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Гыга изучай историю Спердолят соевые Побегут и герои -- менты Так было всегда Когда Муссолини повесили Практически все мусора покинули Рим Покинут и Киев будь уверен
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Винен в цьому в першу чергу Національний банк, який взагалі не виконує функції держави по захисту прав споживачів в банківській сфері, це стосується як вкладчиків, так і тих, хто беруть споживчі кредити, які банки обдурюють, користуючись безграмотністю населення. Поки Національний банк буде дупою стояти до споживачів - доти довіри до банківської сфери не буде в Україні.
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Глава Нацбанка это квота президента, по конституции. Именно Порошенко через свою ставленницу Гонтареву, обесценил гривну и обокрал вкладчиков.
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Гривну обвалив суперпатріот Клопомойський. На міжбанку ми бачили лиш наслідки його бурхливої діяльності. Вас не дивує, що девальвація змінилася на поступову ревальвацію, майже відразу після націоналізації Приватбанку?
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Читать надо что подписываешь. А если ты не понимаешь суть договора - зачем тогда подписывать? На самом деле эти вкладчики отдали свои деньги непонятно каким левым фирмам, а не банку. А теперь хотят что бы им из бюджета их вернули. Т.е. вернули те люди, которые не такие жадные и глупые
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Все вы блин умные! Когда гол как сокол, то поиздеваться над людьми с средними достатками (заработаными) можно. А суки "удавы" почему-то от этого не пострадали!
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Всі все знали та розуміли. Я теж, свого часу хотів трохи грошенят туби покласти, мені теж запропонували такий договір і сказали, що договір цей спосіб мінімізувати оподаткування і завдяки цьому % будуть не 23, як тоді були у Приватбанку. а 28. Я не поклав, мені це здалося підозрілим. За угодою виходило, що це я сам комусь гроші позичив, а банк лиш посередник, який ні за що не відповідає.
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"Нарід у нас тупий, але святий. Його йо..ть, а він цього не замічає" Почему эти лохи требует деньги под АП? Другого места нет?
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С таким же успехом эти митингующие могут поиграть в напёрстки на базаре, а потом идти митинговать с требованием вернуть им деньги.
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поддерживаю товарища ,думали и рыбку сьесть ,и на №уй сесть
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Порошенко себя окружил своими людьми - Луценко, Грицак, Аваков и хрен вы увидите покращення. Может пора Януковича звать обратно?
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а должен был?окружить хуйловскими людьми?так их и так навалом,без приглашения
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Порошенко = Янукович = украинофобское воровское дерьмо
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Дед, есть неточность. сАбаков точно не чел пэци. Пэця сАбакова временно терпит ради калолиции, но не переносит на дух
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а чо вкладчики к ап поперлись?где то кто то в мире видел,чтбы вклады не у банков требовали?кроме того, нацбанк независимый орган,и логичнее было бы у него и требовать...или название Банковая улица смущает?
просто все проплачено и делается по заказу ...и именно в день Конституции.вот вчера им вклады не нужны были-а сегодня срочно потребовались
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Та не вкладники це! Це групи проплачених бомжів та алкашів. Бачив я ці "акції" пару разів, якщо такі фрукти мали у банку вклади понад 200000, то Україна, мабуть найбагатша країна світу!
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Каждій день все больше протестов народ уже просто на взводе от такого беспредела а по СМИ только вирус и все такое больше нечего обсуждать сосут инфу что спустили сверху " реформаторі не слова о протестах та же диктатура в шоколадной обертке и с каждім днем все циничнее
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Вася, для того и зачищаются банки-аферисты, чтобы оставить меньше ловушек для дураков, на которых как известно не нужен нож.
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Нет ну так тоже нельзя, кто то как лох проигрался в лохотрон и требует чтобы ему деньги вернуло государство, за счёт всех граждан Украины. Нужно головой думать а не жопой когда видишь слишком высокие проценты не нужно туда свои деньги нести слишком рискованно.
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я не одобряю их избиения, можете закидать меня тапками но вкладчики сами виноваты, как можно принести деньги в банковскую установу, застройщикам, кредитным спилкам да мало ли кому не прощупав все, не взвесив, не оценив риски? ах для вас новость что все эти банки сами брали кредиты под низкий процент перепродавали под более высокие, учавствовали в мутных схемах еще и у вас брали под процент? эта такая видоизмененная пирамида, мне вас искренне жаль, вас кинули я понимаю, вы хотите теперь чтоб вам возместили из бюджета?
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...тим часом рюкзаков як і завжди займається рейдерством втягнувши ще і нац.гвардійців у свою брудну справу...ВЕТЕРАНІВ АТО, ЯКІ ЗАХИЩАЛИ СЕЛЯН ВІД РЕЙДЕРІВ, ПОБИЛИ ПОЛІЦІЯ ТА НАЦГВАРДІЯ...
Столкновение вкладчиков "Михайловского" с полицией произошло под АП - Цензор.НЕТ 2694
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Перед введением администрации (банкротством ) коммунальные предприятия Киева вывели свои деньги из банка Михайловского в другие банки, что и стало причиной обвала. Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия)) Сегодня пострадали не только вкладчики,пресуют и должников, которые не знают кому платить по кредитам...Им звонит какая то компания Фагора и без каких либо документов требует платить им, так как они,типа выкупили кредитный портфель, но доказательств не дают, при этом в суд не подают, а угрожают коллекторами и обычными коллекторскими штучками
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Неужели ахенты кремля? ))) а вот не дай бог как на майдане то полодили бы этих вкладныков не задумываяс
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтолкновение вкладчиков "Михайловского" с полицией произошло под АП. ФОТО
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