 Столкновение вкладчиков "Михайловского" с полицией произошло под АП. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Как отмечается, протестовать под АП вышли около сотни вкладчиков банка.
На месте присутствуют 4 кордона полиции. Вкладчики пытались прорваться к АП, однако правоохранители перекрыли им путь. В результате между полицией и протестующими произошли столкновения.
По словам вкладчиков, полиция задержала Александра Горбачева, руководителя группы вкладчиков "Михайловского" из Каменского.
На место происшествия прибыли три машины скорой помощи.
По состоянию на 10:30 митингующие разошлись, на месте присутствует только полиция.
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До начала Майдана,каждый желающий мог,хоть фотографироваться,хоть мороженое жрать!
Я не говорю за то,что перекрыт вход,к фасаду дома с химерами.А он является памятником архитектуры,и принадлежит городу!
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Что за подонки! Своих отцов и матерей убить готовы за 10 тысяч гривен зряплаты.
Им мать и отец Пфорошенко с Авокяном.
ГДЕ ОНИ БЕРУТСЯ? Я бы своего сына убил за такое как Тарас Бульба.
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(Уверен что за 100 гривен).
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просто все проплачено и делается по заказу ...и именно в день Конституции.вот вчера им вклады не нужны были-а сегодня срочно потребовались
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