 "Забвение хуже измены": на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ Мероприятие прошло под лозунгом "Нескорені. Незабуті. В полоні".Во время акции возле стелы Независимости в небо запустили желто-голубые шарики, как символ единства, поддержки и осуществления самого большого желания - возвращения родных и близких домой."Вот уже долгое время (а это уже более 2-х лет) мы боремся за освобождение наших родных, которые удерживаются на оккупированных территориях Украины (Донбасс, Крым). Неоднократно мы - украинцы и неравнодушные люди выходили на акцию "Stop Putin", все время мы напоминаем всему миру о вооруженной агрессии против Украины, где ежедневно гибнут люди, дети. Эта гибридная война является нарушением международного права. И именно сегодня в важный для Украины день, день принятия главного закона - Конституции, мы здесь чтобы еще раз подчеркнуть, что в 21 веке, в современном мире происходит прямое нарушение прав человека, преступления против человечности и военные преступления. Мы уже неоднократно обращались с просьбой о помощи к международным партнерам, ЕС, Европарламенту, ОБСЕ об освобождении всех пленных, о полном прекращении боевых действий, освобождении незаконно оккупированных территорий, но до сих пор нас еще никто не услышал", - говорится в совместном заявлении активистов.

О 19 десантниках 80-й бригады уже более 1000 дней нет никакой информации, - говорится на плакате.

Родственники украинцев, которые находятся в заложниках у оккупантов, пришли на Майдан с их фотографиями

В акции также принял участие Владимир Жемчугов, который также пережил испытания у террористов в плену на Донбассе."Этой акцией вместе с теми, кто прошел ад плена, мы хотим сегодня сказать сыновьям, мужьям, братьям, которые до сих пор находятся там: "Вы обязательно вернетесь! Мы все вместе ждем Вас здесь, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы уже наконец встретиться с Вами!", - отмечают родственники украинских заложников.Во время акции родственники также зачитали письма, которые получают от украинских заложников боевиков.