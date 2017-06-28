 "Забвение хуже измены": на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Мероприятие прошло под лозунгом "Нескорені. Незабуті. В полоні".
Во время акции возле стелы Независимости в небо запустили желто-голубые шарики, как символ единства, поддержки и осуществления самого большого желания - возвращения родных и близких домой.
"Вот уже долгое время (а это уже более 2-х лет) мы боремся за освобождение наших родных, которые удерживаются на оккупированных территориях Украины (Донбасс, Крым). Неоднократно мы - украинцы и неравнодушные люди выходили на акцию "Stop Putin", все время мы напоминаем всему миру о вооруженной агрессии против Украины, где ежедневно гибнут люди, дети. Эта гибридная война является нарушением международного права. И именно сегодня в важный для Украины день, день принятия главного закона - Конституции, мы здесь чтобы еще раз подчеркнуть, что в 21 веке, в современном мире происходит прямое нарушение прав человека, преступления против человечности и военные преступления. Мы уже неоднократно обращались с просьбой о помощи к международным партнерам, ЕС, Европарламенту, ОБСЕ об освобождении всех пленных, о полном прекращении боевых действий, освобождении незаконно оккупированных территорий, но до сих пор нас еще никто не услышал", - говорится в совместном заявлении активистов.
"Пропавших без вести воинов АТО забыло государство", - говорится на плакате.
В акции также принял участие Владимир Жемчугов, который также пережил испытания у террористов в плену на Донбассе.
"Этой акцией вместе с теми, кто прошел ад плена, мы хотим сегодня сказать сыновьям, мужьям, братьям, которые до сих пор находятся там: "Вы обязательно вернетесь! Мы все вместе ждем Вас здесь, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы уже наконец встретиться с Вами!", - отмечают родственники украинских заложников.
Во время акции родственники также зачитали письма, которые получают от украинских заложников боевиков.
Фото и видео: Олег Богачук
1514 28
Материалы по теме: Украинские заложники в РФ
МИД выразил протест в связи с продлением ареста украинскому политзаключенному в РФ Сущенко(2)
Суд в Москве продлил арест Сущенко еще на три месяца, - Фейгин(4)
128 украинских заложников находятся на оккупированных территориях и более 40 - в тюрьмах РФ, - Порошенко(12)
Чалый: Комплексное давление США на Россию поможет освободить украинских политзаключенных(17)
Что предлагает законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса(0)
НСЖУ призывает ОБСЕ помочь в организации публичных отчетов властей по расследованию преступлений против журналистов в Украине(4)
Украинскому политзаключенному Сущенко назначена психолого-психиатрическая экспертиза, - Фейгин(7)
Ответить
Ответить
Ответить
на мальдивы рванут - до осени не достанешь.... у нас же только война, ничего добру и денюшкам наворованным отпиздиционеров не грозит!....
где там Гадя?... улыбаетцо ли, не плачет ли?....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
кудись поділися. Доречі, недавно хтось ,з постійних на "цензорі", згадував про них , а мало того , ця людина робить добру справу --він їх шукає .
Ответить
Ответить
**
Сегодня вам, не меньше и не больше,
Расскажут все про пряники и плеть.
Какой Майдан плохой, какой хороший
И как вам с удовольствием терпеть.
Расскажут, как убийцей восхищаться,
Как выбирать конфетку из дерьма
И клянчить в долг у всех организаций,
Ведь нищим - что свобода, что тюрьма.
И что вы, в самом деле, как бараны!
Вам сладкий Президент от Бога дан!
Да, кстати, он не ходит на Майданы.
А вы чего поперлись на Майдан?...
(полностью стихотворение Плохой Майдан )
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И да, журналистов Лайф Ньюса (с ПЗРК в багажнике) Турчинов отдал Кадырову просто так, просто так отдали при Пете армавирских спецназовцев (которые по данным Информнапалма воюют на Донбассе).
Ответить
Ответить
Ответить
В достойной стране рядом с ними стояли бы тысячи.
А Украина смирилась с игом воров-неУкраинцев.
Кстати, вчера нью-каратели из нацгвардии искалечили фронтовиков АТО под Кропивницким.
В достойной стране это стало бы началом конца власти.
А Украина молчит.
И вы думаете победить???
Ответить
Ответить