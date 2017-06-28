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 "Забвение хуже измены": на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В центре Киева на Майдане Независимости прошла акция родственников украинцев, которые стали заложниками оккупантов на Донбассе и пропавших без вести под названием "Забвение хуже измены".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Мероприятие прошло под лозунгом "Нескорені. Незабуті. В полоні".

Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 01Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 02Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 03Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 04


Во время акции возле стелы Независимости в небо запустили желто-голубые шарики, как символ единства, поддержки и осуществления самого большого желания - возвращения родных и близких домой.


Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 05Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 06Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 07


"Вот уже долгое время (а это уже более 2-х лет) мы боремся за освобождение наших родных, которые удерживаются на оккупированных территориях Украины (Донбасс, Крым). Неоднократно мы - украинцы и неравнодушные люди выходили на акцию "Stop Putin", все время мы напоминаем всему миру о вооруженной агрессии против Украины, где ежедневно гибнут люди, дети. Эта гибридная война является нарушением международного права. И именно сегодня в важный для Украины день, день принятия главного закона - Конституции, мы здесь чтобы еще раз подчеркнуть, что в 21 веке, в современном мире происходит прямое нарушение прав человека, преступления против человечности и военные преступления. Мы уже неоднократно обращались с просьбой о помощи к международным партнерам, ЕС, Европарламенту, ОБСЕ об освобождении всех пленных, о полном прекращении боевых действий, освобождении незаконно оккупированных территорий, но до сих пор нас еще никто не услышал", - говорится в совместном заявлении активистов.

Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 08Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 09Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 10Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 11Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 12Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 13Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 14


"Пропавших без вести воинов АТО забыло государство", - говорится на плакате.

Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 15Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 16Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 17


Смотрите также: "Готовы к самому широкому компромиссу", - Ирина Геращенко на встрече с родственниками заложников боевиков. ФОТОрепортаж

Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 18

О 19 десантниках 80-й бригады уже более 1000 дней нет никакой информации, - говорится на плакате.

Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 19Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 20Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 21Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 22

Родственники украинцев, которые находятся в заложниках у оккупантов, пришли на Майдан с их фотографиями

Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 23


Читайте также: Количество заложников на Донбассе выросло до 132 человек, - Ирина Геращенко

Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 24


В акции также принял участие Владимир Жемчугов, который также пережил испытания у террористов в плену на Донбассе.

Забвение хуже измены: на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести 25


"Этой акцией вместе с теми, кто прошел ад плена, мы хотим сегодня сказать сыновьям, мужьям, братьям, которые до сих пор находятся там: "Вы обязательно вернетесь! Мы все вместе ждем Вас здесь, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы уже наконец встретиться с Вами!", - отмечают родственники украинских заложников.




Во время акции родственники также зачитали письма, которые получают от украинских заложников боевиков.



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Фото и видео: Олег Богачук
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пусть им расскажут про "мирный план" и "нада падаждать"
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молодцы! нельзя давать забыть - скоро "отпуск" в ВР...
на мальдивы рванут - до осени не достанешь.... у нас же только война, ничего добру и денюшкам наворованным отпиздиционеров не грозит!....
где там Гадя?... улыбаетцо ли, не плачет ли?....
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Может петицию надо, чтобы наших депутатов поменять на заложников?
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боюсь большинство не возьмут... а кого захотят взять - мы не отдадим...)
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как жалко всех. Вместо того чтоб перекрыть туда доступ всех ресурсов и вытребовать людей назад, сепаратистам платится пенсия и оплачиваются коммунальные счета. Нет слов
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Я что-то не пойму: им и безвиз, и минимальную зарплату, и обещаний х. тучу, а они лезут тут со своим..
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Гройсмани та Порошенки на такі акції не ходять, вони їх не цікавлять, свою мету прийти до влади вони домоглися, тепер бульдозер стоїть в гаражі і припадає пилом, а ці брехливі персонижі розповідають як вони піклуються про Україну.
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Барыгам главное не забыть кто им бабки должен. Небесная сотня уже 4 года ждет.
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Наивные! Только прессинг пороза,только масштабные акции протеста,только полная блокада лугандонцев может хоть чтр-то изменить!
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Как больно смотреть на эти фотографии....
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Ще забули 495 дітей сиріт , що незаконно вивезла "доктор" Ліза з окупованого Донбасу ..і які
кудись поділися. Доречі, недавно хтось ,з постійних на "цензорі", згадував про них , а мало того , ця людина робить добру справу --він їх шукає .
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...Зі старшеньких Хуйлостан уже ліпить вєрноподданних вбивць... Чим далі в безодню, тим більше йому потрібні вбивці...
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Ну вот, а говорили Майдан уже неактуален! Жизнь продолжается... правда не для всех(
**
Сегодня вам, не меньше и не больше,
Расскажут все про пряники и плеть.
Какой Майдан плохой, какой хороший
И как вам с удовольствием терпеть.
Расскажут, как убийцей восхищаться,
Как выбирать конфетку из дерьма
И клянчить в долг у всех организаций,
Ведь нищим - что свобода, что тюрьма.
И что вы, в самом деле, как бараны!
Вам сладкий Президент от Бога дан!
Да, кстати, он не ходит на Майданы.
А вы чего поперлись на Майдан?...
(полностью стихотворение Плохой Майдан )

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Яка "багатолюдна" акція!.............................. А чого вони хотіли конкретно???.
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Это Анрюша Смицький , редкая вещь украиноязычный пророссийский бот .
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А чому відразу проросійський???........................ Я насправді - за по справжньому вільну і незалежну Україну................. І якщо я ненавиджу та зневажаю певну категорію мешканців нинішньої України, так це ще не означає, що я - за Росію. Ти десь бачило - щоб я висловлювався за приєднання до Росії?!..........

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Мне порохоботы обычно рассказывают, как правильно и адекватно наша власть меняет пленных. Только вот отчего Старков,Александров и Ерофеев в России, а наши все в плену (окромя Савченки). Я же говорю, что обмен пленных - очень закрытая и стремная тема, и она совсем не в нашу пользу, тут Барыга очень плохой барыга.
И да, журналистов Лайф Ньюса (с ПЗРК в багажнике) Турчинов отдал Кадырову просто так, просто так отдали при Пете армавирских спецназовцев (которые по данным Информнапалма воюют на Донбассе).
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Вовремя Карабахской войны на одним из бакинских каналов (сейчас закрыт) вначале передачи о войне выставлялась большая фотография роты солдат с фронта.И через неделю на следующей передаче на фото ретушировали лица умерших из этой роты.Зрелище было жуткое,но нужное и правильное.Через несколько месяцев фото убрали-вся рота погибла в боях.ОдЭрБэйДжан=ИндоПэриджан только по официальн.данным потерял 40тыс.убитыми и 60тыс.раненными,тысячами пропавших безвести(точно не знают).И все это в войне против Советской армии,арбов(эр мэн?-ворованное слово) и массы африканских наемников.Кавказ не сдался.И в любой момент все страшно вспыхнет.Вечная память всем гражданам Украины и Азербайджана,пострадавшим в этих войнах.
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Бедные люди.
В достойной стране рядом с ними стояли бы тысячи.
А Украина смирилась с игом воров-неУкраинцев.
Кстати, вчера нью-каратели из нацгвардии искалечили фронтовиков АТО под Кропивницким.
В достойной стране это стало бы началом конца власти.
А Украина молчит.
И вы думаете победить???
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Жалко людей, они за страну боролись и попали в плен , а теперь остались брошенные в жопе. А Пете они по хрену, они для него дело сделали.Теперь нах никому не надо.Лучше набивать карманы и не париться. Да если бы хотели уже бы всех вытащили. Элементарно выкупили бы, так как эти пидросы с лугандона маму продадут за бабло дайте им бабла и заберите Наших парней.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Забвение хуже измены": на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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