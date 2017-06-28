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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17510) театр (152)

 Минимализм и последнее слово техники: Театр на Подоле показал свое новое помещение изнутри. ФОТОрепортаж

Театр на Подоле показал, как его новое помещение выглядит внутри. Оно оснащено по последнему слову техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Texty.org.

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С улицы помещение кажется совсем небольшим, а внутри есть много пространства.

Минимализм и последнее слово техники: Театр на Подоле показал свое новое помещение изнутри 01

Экскурс для журналистов провела Оксана Паланычка, руководитель литературно-драматической части.

В фойе по центру - массивные бетонные колонны, несколько кресел и небольших столиков. Минималистично и без лишнего пафоса, словно декорация на сцене в ожидании выхода артистов. Зеркальная стена напротив входа создает иллюзию, что места еще больше.

Минимализм и последнее слово техники: Театр на Подоле показал свое новое помещение изнутри 02

"Современный театр - это актеры и техника с максимальной функциональностью, - объясняет Паланычка. - Фойе будет работать целый день, а не только в антракте, здесь можно будет выпить чашку кофе, пообщаться. Затем можно пойти на спектакль, а можно и не пойти. Мы хотим создать Дни представления, рассказывать о том, почему пьеса попала в репертуар театра, делать тематические выставки. Такая опция для тех, кто хочет узнать больше. Театр, доступный для всех, - наше кредо".

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Вход в здание оборудован подъемником для зрителей на тележке. Есть лифт и два туалета для людей с инвалидностью - в фойе и на этаже со зрительным залом. Колясочник может самостоятельно попасть в здание и передвигаться внутри без посторонней помощи, объясняет Оксана. Кресла в первом ряду зрительного зала также легко демонтируются, чтобы разместить зрителей на тележке. В планах - адаптировать представления для людей с недостатками зрения и слуха. Для этого надеются пригласить эксперта из Польши, и сейчас идут переговоры с Польским институтом.

Минимализм и последнее слово техники: Театр на Подоле показал свое новое помещение изнутри 03

На парадном входе в театр между двумя пластинами стекла - фотоотпечаток первой двери старого здания Театра на Подоле, расположенного рядом.

Минимализм и последнее слово техники: Театр на Подоле показал свое новое помещение изнутри 04

На стене - панно с классического варианта представления "Сон в летнюю ночь" Шекспира.

"Именно с этим спектаклем мы выступали в Эдинбурге (в 1994 году на фестивале в этом городе Киевский театр на Подоле был признан лучшим исполнителем Шекспира - ред.). Это наш сентимент", - рассказывает Паланычка.

Минимализм и последнее слово техники: Театр на Подоле показал свое новое помещение изнутри 05

Из кафе есть выход к внутреннему дворику - место для курильщиков.

Минимализм и последнее слово техники: Театр на Подоле показал свое новое помещение изнутри 06

Зал вместе с балконом она может вместить 253 зрителя.

Минимализм и последнее слово техники: Театр на Подоле показал свое новое помещение изнутри 07

Оксана рассказывает, что театр имеет современное оборудование. Пришлось пожертвовать местами, но получили хороший звуковой пульт, говорит она. Особенность в том, что звук сочетается и микшируется уже непосредственно в зале, чтобы не мешать актеру на сцене. Свет не уступает звуку. Но есть возможность повесить дополнительное освещение, если вдруг это понадобится. Все поверхности сцены сделаны из материалов и тканей, на которые можно давать картинку с проектора - малый и большой экраны-декорации, кулисы.

Минимализм и последнее слово техники: Театр на Подоле показал свое новое помещение изнутри 08

Пол сцены деревянный, но он тоже может "работать" с проектором. На сцене есть люки для дымовых установок и люки-провалы (для внезапного появления и исчезновения актеров со сцены), мобильная поворотная сцена и дождевая установка. Впервые в Украине здесь сделали жесткие кулисы, то есть натянутые на рамку. Они экономят место и безопаснее в случае пожара. Кстати, открытая потолок по всему зданию - тоже для пожарной безопасности.

Минимализм и последнее слово техники: Театр на Подоле показал свое новое помещение изнутри 09

На третьем этаже здания - очередной внутренний дворик.

"Он очень красивый, когда цветет сирень, - говорит Оксана. - Мы хотим сделать здесь сад камней. К сожалению, многие наши актеры не дожили до того дня, когда нам построили театр. Поэтому должно быть место, которое бы напоминало о тех, кого уже нет".

Минимализм и последнее слово техники: Театр на Подоле показал свое новое помещение изнутри 10

Гримерных в театре пять, почти каждый актер имеет собственный гримерной столик. Оксана говорит, что труппа долго ждала такого счастья, ведь в малом здания есть только женская гримерная на несколько столиков. Актерам-мужчинам приходится ютиться в рабочей зале.

Минимализм и последнее слово техники: Театр на Подоле показал свое новое помещение изнутри 11

Минимализм и последнее слово техники: Театр на Подоле показал свое новое помещение изнутри 12

Минимализм и последнее слово техники: Театр на Подоле показал свое новое помещение изнутри 13

Режиссер театра Виталий Малахов.
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но внешне он, шо подольские трущобі времен брежнева...
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через 5 лет этот театральный лофт будет выглядеть как уе@анство...
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Типа - ничего что снаружи страхолюдина, зато посмотрите как внутри
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Не знаю як воно на живо , але по фотографіях картина дуже депресивна ! Навіть візуально . коли на фото є зелене листячко , відчуття наче вийшов з полону , наче камінь з голови звалився ! Темні кольори в темному приміщенні - для чого??? Театр - це завжди свято !
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Очень хорошее место для суицида... Ужас... Внутри еще хуже, чем снаружи.
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мля.. как в бункере у Гитлера в Берлине побывал... еще бы по углам поставить эсесовцев со шмайсерами и РашкаТВ захлебнется слюной и заголовками: "Дело Гитлера живет в современном Киеве", "Билеты в театр только для членов СС и УПА. Русскоязычных опять ущемляют"
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Минимализм крут, но все равно нет ничего круче ар-деко.
Минимализм и последнее слово техники: Театр на Подоле показал свое новое помещение изнутри - Цензор.НЕТ 1272
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Снаружи выглядит как крематорий, зато внутри,- ещё страшнее!
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ИМХО В исторической части города сверхконцептуальные здания не уместны. Смотрится, как на корове седло.
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уродство канечно,но стены закрыты профессионально-это яй как бывший кровельщик говорю.
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Внутри еще страшнее чем снаружи. Снаружи похож на сарай, а внутри на складск продовольственного магазина. По ходу на этом "минимализме" кто-то из КМДА нехило отмыл бабла)) Денег дали на театр а построили курятник. Это как у касапов с макетом бундестага)
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Театр Кропивницкого. Кропивницкий.
Чувствуете разницу?


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По сравнению с этим и театр в марике очень даже...
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При отсутствии идей и решений и такое проканает.(я о постройке, видел вера, не впечатлило).
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Зато дачу себе кто-то из КМДА на стыренные деньги точно не в стиле "минимализм" построит))
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Педалик Кличко за такой "театр" должен получить звание "ТеатренФюрера"
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Я бачу тут зібралось багато "митців". Які "знають" як має виглядати справжній театр.... Як на мене то дуже непогано зроблено. Дійсно відчувається мінімалізм та європейська, чи то навіть американська школа. Мені подобається
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а снаружи гробом так и остался... изуродовали только Андреевский....
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странно, а мне говорили, что под видом театра будущую синагогу построили, что вполне в духе времен, ведь нынешняя главная синагога Киева ранее была большевиками в кукольный театр превращена, что с исчезновением этих упырей было исправлено, конечно же. Похоже кому-то очень нравятся подобные игры и перевоплощения, жизнь становится ярче, когда чувствуют себя серыми кардиналами и тайными заговорщиками не понимая при этом, что со стороны все видно.
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Ну, че.... Не че так. Вполне в ногу с современными веяниями творчества и искусства, а именно как с говна сделать пулю, которая никого не убьет...
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Ну и как там,общественные слушания?
Уже всех услышали.
Это страшилище полностью портит вид Андреевского спуска!
Полнейший минимализм!
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В первую очередь, нахождение этого гигантского коровника в исторической части моего родного города - признак отпетого жлобства. На этом здании моя любовь и мое уважение к Театру на Подоле - закончились. Не любящие, уничтожающие такой город люди не заслуживают права называться "людьми искусства". Теперь их место в истории- рядом с Омельченко, Черновецким, Поповым и прочими вандалами.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиМинимализм и последнее слово техники: Театр на Подоле показал свое новое помещение изнутри. ФОТОрепортаж
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