 Минимализм и последнее слово техники: Театр на Подоле показал свое новое помещение изнутри. ФОТОрепортаж

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С улицы помещение кажется совсем небольшим, а внутри есть много пространства.
Экскурс для журналистов провела Оксана Паланычка, руководитель литературно-драматической части.
В фойе по центру - массивные бетонные колонны, несколько кресел и небольших столиков. Минималистично и без лишнего пафоса, словно декорация на сцене в ожидании выхода артистов. Зеркальная стена напротив входа создает иллюзию, что места еще больше.
"Современный театр - это актеры и техника с максимальной функциональностью, - объясняет Паланычка. - Фойе будет работать целый день, а не только в антракте, здесь можно будет выпить чашку кофе, пообщаться. Затем можно пойти на спектакль, а можно и не пойти. Мы хотим создать Дни представления, рассказывать о том, почему пьеса попала в репертуар театра, делать тематические выставки. Такая опция для тех, кто хочет узнать больше. Театр, доступный для всех, - наше кредо".
Вход в здание оборудован подъемником для зрителей на тележке. Есть лифт и два туалета для людей с инвалидностью - в фойе и на этаже со зрительным залом. Колясочник может самостоятельно попасть в здание и передвигаться внутри без посторонней помощи, объясняет Оксана. Кресла в первом ряду зрительного зала также легко демонтируются, чтобы разместить зрителей на тележке. В планах - адаптировать представления для людей с недостатками зрения и слуха. Для этого надеются пригласить эксперта из Польши, и сейчас идут переговоры с Польским институтом.
На парадном входе в театр между двумя пластинами стекла - фотоотпечаток первой двери старого здания Театра на Подоле, расположенного рядом.
На стене - панно с классического варианта представления "Сон в летнюю ночь" Шекспира.
"Именно с этим спектаклем мы выступали в Эдинбурге (в 1994 году на фестивале в этом городе Киевский театр на Подоле был признан лучшим исполнителем Шекспира - ред.). Это наш сентимент", - рассказывает Паланычка.
Из кафе есть выход к внутреннему дворику - место для курильщиков.
Зал вместе с балконом она может вместить 253 зрителя.
Оксана рассказывает, что театр имеет современное оборудование. Пришлось пожертвовать местами, но получили хороший звуковой пульт, говорит она. Особенность в том, что звук сочетается и микшируется уже непосредственно в зале, чтобы не мешать актеру на сцене. Свет не уступает звуку. Но есть возможность повесить дополнительное освещение, если вдруг это понадобится. Все поверхности сцены сделаны из материалов и тканей, на которые можно давать картинку с проектора - малый и большой экраны-декорации, кулисы.
Пол сцены деревянный, но он тоже может "работать" с проектором. На сцене есть люки для дымовых установок и люки-провалы (для внезапного появления и исчезновения актеров со сцены), мобильная поворотная сцена и дождевая установка. Впервые в Украине здесь сделали жесткие кулисы, то есть натянутые на рамку. Они экономят место и безопаснее в случае пожара. Кстати, открытая потолок по всему зданию - тоже для пожарной безопасности.
На третьем этаже здания - очередной внутренний дворик.
"Он очень красивый, когда цветет сирень, - говорит Оксана. - Мы хотим сделать здесь сад камней. К сожалению, многие наши актеры не дожили до того дня, когда нам построили театр. Поэтому должно быть место, которое бы напоминало о тех, кого уже нет".
Гримерных в театре пять, почти каждый актер имеет собственный гримерной столик. Оксана говорит, что труппа долго ждала такого счастья, ведь в малом здания есть только женская гримерная на несколько столиков. Актерам-мужчинам приходится ютиться в рабочей зале.
Режиссер театра Виталий Малахов.
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Уже всех услышали.
Это страшилище полностью портит вид Андреевского спуска!
Полнейший минимализм!
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