 20-летнего луганчанина довели до самоубийства в российской тюрьме. Вымогатели действовали сообща с начальством колонии, - правозащитник. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо , Станислава Трунякова нашли повешенным 25 июня в исправительной колонии № 2 ( ИК -2) города Тюмени.Подробности его смерти сообщает правозащитник Владимир Осечкин в обращении на имя директора Федеральной системы исполнения наказаний ( ФСИН) России Г.А.Корниенко и генерального прокурора РФ Ю.Я.Чайки.Несколько осужденных вымогали у семьи Трунякова значительные суммы денег, угрожая ему. Владимир Осечкин пишет: "Фактически погибшего Трунякова Станислава на протяжении длительного периода подвергали под угрозой применения насилия и изнасилования, постоянным унижениям и оскорблениям, истязаниям".Луганчанин попал в Россию летом прошлого года, узнав о работе курьером через интернет. Он - один из тысяч так называемых "украинских наркокурьеров". Уже в октябре прошлого года его арестовали при попытке перевезти один килограмм синтетических наркотиков из Новосибирска в Сургут. Сначала мать и друзья не знали об аресте и искали парня через местную прессу. Его осудили на восемь лет в колонии строгого режима.

После того, как Труняков попал в ИК -2, заключенный по кличке "Марио" назначил его "барыгой", велев ему заплатить 50 тысяч рублей. Согласно понятиям уголовного мира, осужденные по статье, связанной с перевозкой наркотиков, имеют меньше прав по отношению к другим категориям заключенных."Марио" действовал вместе с Сергеем Лаптевым ("Серега Север") и "вором в законе" Владимиром Зятьковым ("Зятьком"). Как пишет Осечкин, все это произошло при попустительстве начальника колонии Гейса Гулиева. Российский правозащитник считает что часть таких денег попадала чиновникам.В обращении Осечкина сказано: "Лаптев и "Марио" приказали всем осужденным называть молодого человека "барыгой", принуждали его выполнять функции слуги, заставляли его делать им массаж, приносить кофе, готовить еду, убирать за ними и стирать их вещи". Его использовали по 20 часов в сутки, не давя ему есть и спать.По словам правозащитника, парень "до суицида обращался к должностным лицам ИК -2 с просьбой обеспечить ему личную безопасность и неприкосновенность, однако предатели интересов госслужбы и коррупционеры отказали ему в защите, помогая членам ОПС вымогать деньги! При этом источник сообщает, что начальник ИК -2 Гулиев получал сообщение от подчиненных об угрозах в адрес повешенного, однако принял решение НЕ переводить того в т.н. "безопасное место", фактически отдав жертву в руки бандитам…"Владимир Осечкин написал руководителю ФСИН о подробностях истории:"Родственники и друзья Трунякова выплатили вымогателям 50,000 рублей. Однако бандиты продолжили вымогать деньги у Станислава. В случае отказа от исполнения платить вымогателям "Марио" и т.н."смотрящий за отрядом" Роман "Ушатый" озвучивали угрозу изнасилования молодому человеку. Данный осужденный понимал и видел, что ему не у кого искать защиты. Гулиев и его подчиненные заодно с "Марио" и Лаптевым. Осознавая, что ему грозит жестокое избиение и изнасилование и продолжение этого на протяжении всего срока лишения свободы, Труняков Станислав (возраст 20 лет) был доведён до самоубийства и повесился". Российское издание URA. RU связалось с родственниками и знакомыми погибшего в Луганской области. Они сообщили, что у них вымогали значительно больше суммы, чем 50 тысяч рублей. Речь шла о 200 000 рублей. Журналисты пишут:"На условиях анонимности друзья Станислава рассказали, что мама молодого человека заложила деревенский дом в Луганской области в банк, чтобы собрать необходимую сумму. А другой родственник взял кредит".В переписке с URA.RU они написали: "Это наши зарплаты за несколько лет. Мы перечислили только за то, чтобы Стас сидел спокойно. Нам гарантировали на 100 процентов, что с ним будет все в порядке".URA.RU пишет, что в соцсети "ВКонтакте" в этот день Стас выставил две фотографии и одну песню группы Oxxxymiron под названием "Там, где нас нет". Подпись под одним снимком гласит: "Так ты чего боишься, темноты или того, что у тебя в голове?" Под фотографией ночного города Стас написал: "И никогда не буду онлайн".

Как заявляет Владимир Осечкин, тюменская колония является частью коррупционного механизма, который замыкается на ФСИН в Москве: "в ИК -2 длительное время действует организованное преступное сообщество, целью которого является вымогательство денежных средств у родственников осуждённых, при этом часть денежных средств ОПС направляет на подкуп должностных лиц, проверяющих и на "ремонт ИК", при этом выделенные на проведение строительных и ремонтных работ бюджетные средства расхищаются. По данным источника часть средств Гулиев якобы лично отвозит в Москву покровителю из УСБ ФСИН России, фотографии из Москвы Гулиева в его аккаунтах подтверждают его поездки в Москву".

Корреспондент URA.RU связался с Гейсом Гулиевым, но тот отказался предоставить комментарий, сославшись на отсутствие разрешение своего руководства.С 2014 года по статистике украинского МИДа, в России отбывают наказание более двух тысяч наркокурьеров. Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко призывает украинцев не верить объявлениям о выгодной работе курьером или экспедитором в ближнем зарубежье. Украинский омбудсман Валерия Лутковская в интервью "Громадському радио" сказала, такие люди являются жертвами "торговли людьми" и их необходимо освобождать.