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 20-летнего луганчанина довели до самоубийства в российской тюрьме. Вымогатели действовали сообща с начальством колонии, - правозащитник. ФОТО

Станислав Труняков с Луганщины повесился в российской тюрьме, чтобы спасти себя от насилия, а свою семью от многотысячных выплат "ворам в законе". Он был одним из тысяч так называемых "украинских наркокурьеров".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, Станислава Трунякова нашли повешенным 25 июня в исправительной колонии № 2 ( ИК -2) города Тюмени.

Подробности его смерти сообщает правозащитник Владимир Осечкин в обращении на имя директора Федеральной системы исполнения наказаний ( ФСИН) России Г.А.Корниенко и генерального прокурора РФ Ю.Я.Чайки.

Несколько осужденных вымогали у семьи Трунякова значительные суммы денег, угрожая ему. Владимир Осечкин пишет: "Фактически погибшего Трунякова Станислава на протяжении длительного периода подвергали под угрозой применения насилия и изнасилования, постоянным унижениям и оскорблениям, истязаниям".

Луганчанин попал в Россию летом прошлого года, узнав о работе курьером через интернет. Он - один из тысяч так называемых "украинских наркокурьеров". Уже в октябре прошлого года его арестовали при попытке перевезти один килограмм синтетических наркотиков из Новосибирска в Сургут. Сначала мать и друзья не знали об аресте и искали парня через местную прессу. Его осудили на восемь лет в колонии строгого режима.

20-летнего луганчанина довели до самоубийства в российской тюрьме. Вымогатели действовали сообща с начальством колонии, - правозащитник 01

Станислав Труняков после задержания

После того, как Труняков попал в ИК -2, заключенный по кличке "Марио" назначил его "барыгой", велев ему заплатить 50 тысяч рублей. Согласно понятиям уголовного мира, осужденные по статье, связанной с перевозкой наркотиков, имеют меньше прав по отношению к другим категориям заключенных.

"Марио" действовал вместе с Сергеем Лаптевым ("Серега Север") и "вором в законе" Владимиром Зятьковым ("Зятьком"). Как пишет Осечкин, все это произошло при попустительстве начальника колонии Гейса Гулиева. Российский правозащитник считает что часть таких денег попадала чиновникам.

В обращении Осечкина сказано: "Лаптев и "Марио" приказали всем осужденным называть молодого человека "барыгой", принуждали его выполнять функции слуги, заставляли его делать им массаж, приносить кофе, готовить еду, убирать за ними и стирать их вещи". Его использовали по 20 часов в сутки, не давя ему есть и спать.

По словам правозащитника, парень "до суицида обращался к должностным лицам ИК -2 с просьбой обеспечить ему личную безопасность и неприкосновенность, однако предатели интересов госслужбы и коррупционеры отказали ему в защите, помогая членам ОПС вымогать деньги! При этом источник сообщает, что начальник ИК -2 Гулиев получал сообщение от подчиненных об угрозах в адрес повешенного, однако принял решение НЕ переводить того в т.н. "безопасное место", фактически отдав жертву в руки бандитам…"

Владимир Осечкин написал руководителю ФСИН о подробностях истории:

"Родственники и друзья Трунякова выплатили вымогателям 50,000  рублей. Однако бандиты продолжили вымогать деньги у Станислава. В случае отказа от исполнения платить вымогателям "Марио" и т.н."смотрящий за отрядом" Роман "Ушатый" озвучивали угрозу изнасилования молодому человеку. Данный осужденный понимал и видел, что ему не у кого искать защиты. Гулиев и его подчиненные заодно с "Марио" и Лаптевым. Осознавая, что ему грозит жестокое избиение и изнасилование и продолжение этого на протяжении всего срока лишения свободы, Труняков Станислав (возраст 20 лет) был доведён до самоубийства и повесился".

Российское издание URA. RU связалось с родственниками и знакомыми погибшего в Луганской области. Они сообщили, что у них вымогали значительно больше суммы, чем 50 тысяч рублей. Речь шла о 200 000 рублей. Журналисты пишут:

"На условиях анонимности друзья Станислава рассказали, что мама молодого человека заложила деревенский дом в Луганской области в банк, чтобы собрать необходимую сумму. А другой родственник взял кредит".

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В переписке с URA.RU они написали: "Это наши зарплаты за несколько лет. Мы перечислили только за то, чтобы Стас сидел спокойно. Нам гарантировали на 100 процентов, что с ним будет все в порядке".

URA.RU пишет, что в соцсети "ВКонтакте" в этот день Стас выставил две фотографии и одну песню группы Oxxxymiron под названием "Там, где нас нет". Подпись под одним снимком гласит: "Так ты чего боишься, темноты или того, что у тебя в голове?" Под фотографией ночного города Стас написал: "И никогда не буду онлайн".

20-летнего луганчанина довели до самоубийства в российской тюрьме. Вымогатели действовали сообща с начальством колонии, - правозащитник 02


Как заявляет Владимир Осечкин, тюменская колония является частью коррупционного механизма, который замыкается на ФСИН в Москве: "в ИК -2 длительное время действует организованное преступное сообщество, целью которого является вымогательство денежных средств у родственников осуждённых, при этом часть денежных средств ОПС направляет на подкуп должностных лиц, проверяющих и на "ремонт ИК", при этом выделенные на проведение строительных и ремонтных работ бюджетные средства расхищаются. По данным источника часть средств Гулиев якобы лично отвозит в Москву покровителю из УСБ ФСИН России, фотографии из Москвы Гулиева в его аккаунтах подтверждают его поездки в Москву".

20-летнего луганчанина довели до самоубийства в российской тюрьме. Вымогатели действовали сообща с начальством колонии, - правозащитник 03


Начальник ИК -2 Гулиев возле Кремлевской стены в Москве

Корреспондент URA.RU связался с Гейсом Гулиевым, но тот отказался предоставить комментарий, сославшись на отсутствие разрешение своего руководства.

С 2014 года по статистике украинского МИДа, в России отбывают наказание более двух тысяч наркокурьеров. Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко призывает украинцев не верить объявлениям о выгодной работе курьером или экспедитором в ближнем зарубежье. Украинский омбудсман Валерия Лутковская в интервью "Громадському радио" сказала, такие люди являются жертвами "торговли людьми" и их необходимо освобождать.
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Может и не возил, но в любом случае нех.й шастать по расеям.
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От того что путян сдохнет - Украине праздник не наступит. Надо что бы вся нарасея развалилась. Ибо 95% населения кацапостана - шовинисты. просто под разными флагами бродят. Не путян их такими сделали - они такими всегда были и будут. Посему - лишь развал этой недостраны и гнобление этого недонародца может быть праздником для Руси-Украины...
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Вот так и ехать на заработки в кацапстан. А некоторые тут визжат против визового режима
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в касабии фсбшники ловят таких молодіх ребят в ночніх клубах, спецом угощают
под кайфом,запугивают,вербуют в наркотрафиках тянуть...
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Но в Киевском метро почти год (!!!) расклеивалось это объявление о найме "курьеров" ! "Власть" и продажные рекламные агентства не знали, что это - билеты в один конец?
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це тайожний саюз....все як хочуть медведчуки, пінчуки, бойки та інші покидьки...
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В нас в Кривому Розі, і кожній маршрутці висіли ці об'яви, хтось із знайомих навіть хотіли їхати...
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Агенства може і знають, а "власть"... А ви усі оголошення читаєте?
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Профессия такая - замечать мелочи. А то, что начальство киевского метро (как и многое в Украине) - продажное, не знает только ленивый.
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Мелочи!!!??? Да всё обклеено этими объявами!!! Как и другими!
Несколько раз звонил: У нас огромными буквами на трансформаторной написано: соли, марки, амф!!! Приехали, перезванивают мне: - Заявление писать будете? Вы видели кто это написал? Их поймать не реально! У нас по 25 таких вызовов в день!
Конечно нереально!!!
А мэр - крутой парень! Посоветовал народу покупать балончики и ходить закрашивать!
Как-то отдалённо мне это напоминает: " А зачем Вам машина, если у вас дорог нету!?"
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Труняков - чисто кацапське прізвище, - 100% його дідів в теплушках завезли після Голодомору. Станіслав просто вернувся на істарічєскую родіну. От і весь сюжет.
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До чого ці сентименти? Наркособаці собача смерть
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Все же этот парень был нашим современником. Он - тоже продукт нашего времени, воспитания своей семьи, общества. Но он был человеком. Мы разучились видеть людей в соседях, в сослуживцах, в согражданах...
Может, оттого и такая жизнь в Украине?
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я знову ж, в 1478-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!

хтось ще проти візового режиму з імперією Зла?!
цим закінчуються поїздки "на заробітки" до мордору.....
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З Луганська поїхав до країни-агресора на заробітки ... А чи був патріотом України цей хлопчина ... Якщо ні ,то й жаліти його нема чого .
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Ivory
И когда только этот Путлер сдохнет!!! - а причём тут хуйло? там 86% такой хуеты
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весьма вероятно, еще и сам употреблял синтетику... тусить по ночным клубам и не употреблять дешевую синтетику, это сейчас муветон..
жаль сейчас Вконтакте и Одноглазники закрыты, можно было бы проверить его страницы на тему "Дамбас кормит Украину", "Путин наш пЕрзидент", "Рососия своих не бросает", и если оказалось бы что парень - "лугандонец", то.. туда ему и дорога...
Визы с Рашкой нужно вводить.. Часть таких юных идиотов, просто не сможет выехать из Украины и сохранит себе жизнь
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ну я тут не соглашусь, такие как раз пусть и едут
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Фамилия у кума самая что ни на есть славянская: Гулиев.
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а почти все начальники полиции на местах и в тюрьмах Роисси как бы "россияне"... не славянской национальности.
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Притесняли... унижали... и при этом каждый день торчал "в контакте". Как-то не сходится..А вообще - чем больше и быстрее таких скотов подохнет - тем лучше.
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Українці повинні забути ,що таке росія забути як за лихий сон. Наші діди, прадіди страдали в тюрмах були катовані кацапами фашимтами.. Українцям потрібно набрати сили волі і перекресли таку державу як росія, що є на карті .РФ ніколи не буде другом України ВОНИ ВОРОГИ назавжди і віки.
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Да уж, порядки на кацапии своеобразные, с уклоном на гомосексуализм. Теперь понятно, почему шутки у кацапского царя ниже пояса. И почему кацапский народ все время клонит на эту тему.
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Зачем же кончать жизнь самоубийством ? Уж если делал массаж - мог бы вогнать вилку в висок, любой твердый предмет ...

Убийство замолчать бы не удалось, заодно на одного урода стало бы меньше.
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украинец не будет работать в свинособакии, точка.
работал на свинопсов, не украинец, и все равно в какой области.
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То ишаков епуть..то друг друга...зато против геев и лесбух.. Вот шо у них в головах? Поролон? Какието жУчки, ушатые..зверинец какойто...и настоящий русский у руля.. Гей гулиев..акуеть
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Он то же..с той же гопкомпании
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж20-летнего луганчанина довели до самоубийства в российской тюрьме. Вымогатели действовали сообща с начальством колонии, - правозащитник. ФОТО
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