 "Укропы перерезали горло и истыкали ножами", - в "ЛНР" рассказали, как бойцы 93-й бригады уничтожили российского офицера Александра Щербака. СКРИНШОТ

"По разведке. Пацаны стояли на позиции у Пришиба. Двоих оставили в доме, четверо ушли в деревню. Укропы проникли в дом, убили двоих, причем жестоко. Выкололи глаза, перерезали горло. Истыкали ножами. И стали ждать остальных, те пришли и попались", - информирует боевик с ником Димыч. По его информации, это произошло в 10 утра.
(Скриншот со страницы Necro Mancer)
Информацию об уничтожении российских террористов подтвердили наконец в РФ: в частности, ее опубликовал сайт телеканала Минобороны РФ "Звезда".
(Скриншот с сайта телеканала "Звезда")
По информации 93-й бригады, в том столкновении был убит кадровый российский офицер капитан Александр Щербак.
Кроме того, по информации Би-Би-Си, тогда же был взят в плен военнослужащий РФ по контракту Виктор Агеев. Его мать, друзья и бывшие сослуживцы подтвердили, что он был призван в Алтайском крае и после срочной службы остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.
Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Вражеский патруль уничтожен ножами: 93-я бригада выполняет Минские соглашения на Бахмутской трассе"
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По образцу Чеченской войны и отрезания бошек рюзьке военным преступникам.
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как раз этим мордовским писюнам на шее писюны и отрезали.
а вообще молодцы наши , учатся на положительном опыте в ночхе. Больше дохлой русни.
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бесславные ублюдки и скоты - свинособаки и их полицаи из ДЫРЫ....
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доев который без ног. предварительно давать побеседовать с кавказцами, которых все они так заслужено боятся, или что...
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Хлопцы молодцы! вот так должен закончить свою некчемную жизнь русский оккупант.
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Не надо было к нам лезть!
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В Кировоградской области люди перекрыли дорогу из-за задержанных полицией ветеранов АТО
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Это мало как-бы...
Тут истерика и началась.(С)
(Все права принадлежат Диане Ш., как и её промежность!)
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по заяві "бідних" сепарів/кацапів?
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Так убивать врагов нельзя. Почему - потому, что задумывайтесь о судьбе наших пленных.
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А тем более лугандийских сайтов.
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ЧАТ РУЛЕТКА ►УКРАИНА vs РОССИЯ ► СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
https://www.youtube.com/watch?v=ciO9eemxIQ0
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соблюдаем минские!
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В условиях реальной войны Героями Украины.Даже тех кто в том доме из наших просто присутствовал и учился хорошим манерам.Браво👋👋👋
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Про монтажную пену ещё не сказали: "Монтажной пеной закрыт был задний проход"
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