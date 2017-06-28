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 Общество
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Материалы по теме:
Все про:боевик (18900) ликвидация (357) Луганщина (4011) терроризм (20379)

 "Укропы перерезали горло и истыкали ножами", - в "ЛНР" рассказали, как бойцы 93-й бригады уничтожили российского офицера Александра Щербака. СКРИНШОТ

Террористы "ЛНР" на своих ресурсах в Интернете обнародовали подробности ликвидации боевиков разведывательной группы под селом Желобок (Луганская область).

Как сообщает Цензор.НЕТ, скриншот с форума террористов обнародован на странице Necro Mancer‏ в Twitter.

"По разведке. Пацаны стояли на позиции у Пришиба. Двоих оставили в доме, четверо ушли в деревню. Укропы проникли в дом, убили двоих, причем жестоко. Выкололи глаза, перерезали горло. Истыкали ножами. И стали ждать остальных, те пришли и попались", - информирует боевик с ником Димыч. По его информации, это произошло в 10 утра.

Укропы перерезали горло и истыкали ножами, - в ЛНР рассказали, как бойцы 93-й бригады уничтожили российского офицера Александра Щербака 01

(Скриншот со страницы )

Информацию об уничтожении российских террористов подтвердили наконец в РФ: в частности, ее опубликовал сайт телеканала Минобороны РФ "Звезда".

Укропы перерезали горло и истыкали ножами, - в ЛНР рассказали, как бойцы 93-й бригады уничтожили российского офицера Александра Щербака 02

(Скриншот с сайта телеканала "Звезда")

По информации 93-й бригады, в том столкновении был убит кадровый российский офицер капитан Александр Щербак.

Кроме того, по информации Би-Би-Си, тогда же был взят в плен военнослужащий РФ по контракту Виктор Агеев. Его мать, друзья и бывшие сослуживцы подтвердили, что он был призван в Алтайском крае и после срочной службы остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Вражеский патруль уничтожен ножами: 93-я бригада выполняет Минские соглашения на Бахмутской трассе"
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Хотелось бы, что бы было правдой.
По образцу Чеченской войны и отрезания бошек рюзьке военным преступникам.
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Хочешь чтобы нашим бойцам прилетела ответка?
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Почему?
как раз этим мордовским писюнам на шее писюны и отрезали.
а вообще молодцы наши , учатся на положительном опыте в ночхе. Больше дохлой русни.
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гбисты методов не меняют. те же кальки с Чечни.
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та же метода, что и по бендеровцам у КГБистов.....
бесславные ублюдки и скоты - свинособаки и их полицаи из ДЫРЫ....
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к сожалению, на вату похоже работает. а так как Х#йло - все еще президент, ваты у оккупанта очень много.
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Типичная пропаганда, сраного нквд. Топорна и по сей день )
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пропаганда чего? то что двоих с ножа сняли первыми подтвердили ВСУ, а про выколотые глазки мож и бред, но даже если и нет, ты сильно переживать будеш?)
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...власти ресбублики.....охуеть,я так долго ещё не бухал....,и они тоже. Вообще непонятка,кто здесь бухал,вообще.
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вообще орков в плен брать не надо потому что барыги их потом отпускают
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шо ты городишь чудо?орков и так в разы больше поймано чем наших так что нехер еще прибавлять а уничтожать тварей без всяких сомнений
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чудо, почему постоянно под прокси заходиш, банят тебя, да вата?
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ну тогда нужно менять уже непригодных к службе. и с пенсией по инвалидности, а-ля козлодоев который без ног. предварительно давать побеседовать с кавказцами, которых все они так заслужено боятся, или что...
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Толковые парни. Надо ещё отправить головы ихним кацапским самкам.
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И обязательно снять про это ролик. Ну как ИГИЛ.
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На руссвесне ватные пердаки до сих пор горят,молодцы украинские военные,зарезали рашнявых свиней и без наркоза!
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Да о чем Вы говорите?! Ихтамнет, а значит и не могли убить! А раз ихтамнет и не могли убить, то значит что ниверю, похоронок тоже нет и не будет - вот видите! а холодильник придется покупать с денег подаренных лично хуйлом, за веру в то, что еще нарожают... Типа с плодовитость в росии лучше некуда - не знают куда девать приросток! Да еще вместо второй хросомы, дадут третью, досрочно...
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И даже не распяли в конце? Да, укропы уже не те...
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"Выкололи глаза, перерезали горло. Истыкали ножами"

Хлопцы молодцы! вот так должен закончить свою некчемную жизнь русский оккупант.
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это война, детка.... не только глаз лишаются, а и жизни.

Не надо было к нам лезть!
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Какая ужасная судьба у ватоцефалов: какую страну не пойдут освобождать - везде им глотки режут! Жуть прямо!!!
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https://www.facebook.com/olya.volina/videos/pcb.249072765587653/249069032254693/?type=3
В Кировоградской области люди перекрыли дорогу из-за задержанных полицией ветеранов АТО




"Укропы перерезали горло и истыкали ножами", - российские наемники рассказывают детали уничтожения своей разведгруппы бойцами 93-й бригады - Цензор.НЕТ 8202
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Как-то слабо. Видать у ребят времени не было и натхнэння.
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Это как бы 43-ем Геббельс заявил, что красноармейцы зверски убили 2 ССовцев
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Ну подумаешь - чуток потыкали ножичком, ну отрезали голову ... Так вам козломордым к этому не привыкать .В две чеченские войны с вами АСВАБАДИТЕЛЯМИ делали то- же самое . Вы лучше наградите наших разведчиков медалькой "герой раиси " как кадыра !!!
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на медальку героя расии, двоих жмуриков мало, надо гораздо больше зарезать
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Пару ихтамнетиков,
Это мало как-бы...
Тут истерика и началась.(С)
(Все права принадлежат Диане Ш., как и её промежность!)
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В Кропивницком бойня: Ветераны АТО просят всех патриотов о срочной помощи https://elise.com.ua/2017/06/27/v-kropivnitskom-bojnya-veterany-ato-prosyat-vseh-patriotov-o-srochnoj-pomoshhi/
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Та не похожи они на тех, кто глазки выкалывает, просто обычные защитники(!) Украины и действуют соответственно присяге.
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Неписаные правила спецназа запрещают издевательства над пленными, хотя не запрещают их убивать. ЕМНИП, грузинские бойцы, нарушившие это правило, погибли в течение нескольких лет при странных обстоятельствах.
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А ты ничего не путаешь,это кацапский спецназ который в чеченскую был по сей день находят зажмуренным
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спецназ спецназу рознь, особенно у кацапов, где гбисты неразрывно срослись с мафией. у нас тоже за столько лет у "избранных" есть "охранка" (по примеру соглядателей с соседней территории), куда несомненно набирают не последних людей, а что потом с ними делали и что заставляли делать - это вопрос. но на официальной госслужбе, в войну - таки да, скорее всего все канонично.
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Ты мне еще расскажи что нельзя подстрелить 2-3 сепаров чтоб пришли эвакуаторы и потом всех их положить . Расскажи что Женевская конвенция запрещает мне стрелять в не защищенные броником части тела- в шею,под мышку, в район бедренных артерий.... На войне все средства хороши чтоб уничтожить оккупантов !
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Вось пачвары жыдабандеровскiя магчыма была б і згвалціць і крыжаваць (распять нах!, дзеля мовы не ведаючых ) ці шэсць , цi сем, ў дупу ўставіць, вось добры народ гэтыя украiнцы!, за тым i страждаюць, не кажучы пра нас, памяркоуных, ёптель!
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уважаемый, это украинский сайт, либо на украинском пишите, либо на русском в крайнем случае, вы в гостях, уважайте хозяев, спасибо
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Украинцы беларуську мову понимают без проблем как правило.
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Не гони. Белоруский язык гораздо ближе к украинскому, чем москальский. Нам с белорусами предстоит в одно государство объединяться. Так что учи второй государственный и отвыкай от москвофилии.
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Дзякуй за параду!,дам сваю (гы) , не асоба паважаны чел!, слухай сюды: парады даваць сваёй цешчы будеш , калі яна серать сядзе, зразумела, або паўтарыць ?, так за мной не заржавее. Гы. А калi ты не разумееш баларускую, то якi ты нах украiнец? Самaму не сорамна?, монте ХЗкакой Негро? Тьфу!
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Зная украинский,беларурскую мову поймешь,очень похожи,Я Белсат на Ютубе смотрю, мне все понятно.
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это блеать ты кто тут чтобы указывать ему на каком языке разговаривать?
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Ты свой язык сначала выучи, долбоеб, но больше всего в твоем посте мне понравилось "не говоря о нас", дибил.
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Язык у жыёлы i кацапаыф, а мова у нас: беларусов i украiинцев, табе зразумело, iстота? цi на понятном тебе ЯЗЫКЕ - долбоеб ! :"Укропы перерезали горло и истыкали ножами", - в "ЛНР" рассказали, как бойцы 93-й бригады уничтожили российского офицера Александра Щербака - Цензор.НЕТ 8842
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Вось я чамусцi упэунены, што анiводная кацапская пачвара нi куя не зpaзумее у гэтым маiм посте, но сераць будзе 100адсоткава, пачым дарма . Iстоты наперад! Гоу да хазы, гы!
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Хлопці, рідненькі наші, чуєте, які ви звірі ? Продовжуйте так само. Нам дуже подобається: 100 мільйонів лайків.
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Москаль то козломорда тварюка. Одна шана кацапу- смерь!
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Зараз прийде диверсант-гельмінт Матіос і буде показувати відіо, скачане з Сірійського ІГІЛу і доводити, що це українці голови ріжуть.
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26.06.17 00:20 ВРАЖЕСКИЙ ПАТРУЛЬ УНИЧТОЖЕН НОЖАМИ: 93-Я БРИГАДА ВЫПОЛНЯЕТ МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ НА БАХМУТСКОЙ ТРАССЕ
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Усі закиди Торнадівцям - брехня. Жодне відіо звинувачення не пройшло експертизу. Тому і суд затягують.
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=гельмінт= - це 5. І треба ж таке придумати !
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А гадаєш Толіку Тепловізору слабо відркити крімінальне провадження
по заяві "бідних" сепарів/кацапів?
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Не понял! А чем фашисты недовольны? Резать гадов-нацистов будем до тех пор, пока последняя руссо-нацистская гадина не уберется с нашей земли!!!!
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Хотелось бы , чтобы подобным образом было уничтожено как можно больше кацапни
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Короче, статья о том, как следует поступать с захватчиками.
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А я надеюсь, что наши так не поступали. Скорее это внутри-бандитские разборки, как обычно списанные на "украинские ДРГ".
Так убивать врагов нельзя. Почему - потому, что задумывайтесь о судьбе наших пленных.
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Вы все черствые и шутите, а я хочу спросить о серьезном. Ножиками то хоть не за зря тыкали? Салом нашпиговали? Перца насыпали достаточно? Лаврухой обработали? Изжарить и послать кужугетовичу, у него как раз абрам-байрам закончился
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Слушайте, ну хватит уже х-ней маяться. "Не читайте перед обедом советских газет." (с)
А тем более лугандийских сайтов.
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один на рот... мышибратья....
ЧАТ РУЛЕТКА ►УКРАИНА vs РОССИЯ ► СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

https://www.youtube.com/watch?v=ciO9eemxIQ0
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Наградить...не шутка
В условиях реальной войны Героями Украины.Даже тех кто в том доме из наших просто присутствовал и учился хорошим манерам.Браво👋👋👋
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Ну, вот и прекрасно, что ножами - экономия, получается на патронах. И какая, вообще, разница, ножами или вилками, молотками или топорами - главное, чтобы результат был положительный, а на крайний случай, вообще, можно зубами загрызть. Молодцы!
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Выкололи глаза, перерезали горло. Истыкали ножами. Источник: https://censor.net.ua/p445705
Про монтажную пену ещё не сказали: "Монтажной пеной закрыт был задний проход"
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Укропы перерезали горло и истыкали ножами", - в "ЛНР" рассказали, как бойцы 93-й бригады уничтожили российского офицера Александра Щербака. СКРИНШОТ
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