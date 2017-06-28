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 Общество
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 "Укропы перерезали горло и истыкали ножами", - российские наемники рассказывают детали уничтожения своей разведгруппы бойцами 93-й бригады. СКРИНШОТ

Террористы "ЛНР" на своих ресурсах в Интернете обнародовали подробности ликвидации боевиков разведывательной группы под селом Желобок (Луганская область).

Как сообщает Цензор.НЕТ, скриншот с форума террористов обнародован на странице Necro Mancer‏ в Twitter.

"По разведке. Пацаны стояли на позиции у Пришиба. Двоих оставили в доме, четверо ушли в деревню. Укропы проникли в дом, убили двоих, причем жестоко. Выкололи глаза, перерезали горло. Истыкали ножами. И стали ждать остальных, те пришли и попались", - информирует боевик с ником Димыч. По его информации, это произошло в 10 утра.

Укропы перерезали горло и истыкали ножами, - российские наемники рассказывают детали уничтожения своей разведгруппы бойцами 93-й бригады 01

(Скриншот со страницы )

Информацию о гибели террористов подтверждает также телеканал Минобороны РФ "Звезда".

Укропы перерезали горло и истыкали ножами, - российские наемники рассказывают детали уничтожения своей разведгруппы бойцами 93-й бригады 02

(Скриншот с сайта телеканала "Звезда")

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Вражеский патруль уничтожен ножами: 93-я бригада выполняет Минские соглашения на Бахмутской трассе"


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гбисты методов не меняют. те же кальки с Чечни.
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Типичная пропаганда, сраного нквд. Топорна и по сей день )
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пропаганда чего? то что двоих с ножа сняли первыми подтвердили ВСУ, а про выколотые глазки мож и бред, но даже если и нет, ты сильно переживать будеш?)
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...власти ресбублики.....охуеть,я так долго ещё не бухал....,и они тоже. Вообще непонятка,кто здесь бухал,вообще.
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вообще орков в плен брать не надо потому что барыги их потом отпускают
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Толковые парни. Надо ещё отправить головы ихним кацапским самкам.
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На руссвесне ватные пердаки до сих пор горят,молодцы украинские военные,зарезали рашнявых свиней и без наркоза!
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И даже не распяли в конце? Да, укропы уже не те...
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Укропы перерезали горло и истыкали ножами", - российские наемники рассказывают детали уничтожения своей разведгруппы бойцами 93-й бригады. СКРИНШОТ
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