 "Укропы перерезали горло и истыкали ножами", - российские наемники рассказывают детали уничтожения своей разведгруппы бойцами 93-й бригады. СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, скриншот с форума террористов обнародован на странице Necro Mancer в Twitter.
"По разведке. Пацаны стояли на позиции у Пришиба. Двоих оставили в доме, четверо ушли в деревню. Укропы проникли в дом, убили двоих, причем жестоко. Выкололи глаза, перерезали горло. Истыкали ножами. И стали ждать остальных, те пришли и попались", - информирует боевик с ником Димыч. По его информации, это произошло в 10 утра.
(Скриншот со страницы Necro Mancer)
Информацию о гибели террористов подтверждает также телеканал Минобороны РФ "Звезда".
(Скриншот с сайта телеканала "Звезда")
Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Вражеский патруль уничтожен ножами: 93-я бригада выполняет Минские соглашения на Бахмутской трассе"
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