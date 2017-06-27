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 Белорусский певец Макс Корж, которому запрещен въезд в Украину, посетил Киев. ФОТО

Исполнитель из Беларуси Макс Корж, которому запрещен взъезд в Украину сроком на пять лет в связи с его концертами в оккупированном Крыму, приехал в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют фото певца в Instagram.

На одном снимке он позирует на Майдане Незалежности, на втором - на фоне Родины-матери. О том, что фото сделано после запрета, свидетельствует панно Freedom is our religion на Доме профсоюзов. Запретили рэперу въезд зимой 2016 года, а панно повесили к Евровидению-2017.

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Напомним, ранее СБУ запретила въезд в Украину российским исполнителям Наташе Королевой, Лолите, Юлии Самойловой и группе "Иванушки International" за посещение оккупированного Крыма.

Белорусский певец Макс Корж, которому запрещен въезд в Украину, посетил Киев 01Белорусский певец Макс Корж, которому запрещен въезд в Украину, посетил Киев 02

(Фото со страницы maxkorzhmus)
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Украинские пограничники объяснили, как запрещенный в Украине певец попал в Киев

Почему Макса Коржа пустили в Украину, несмотря на запрет?

Белорусский певец Макс Корж, которому в 2016 году СБУ запретила взъезд в Украину сроком на пять лет, смог приехать в Киев сейчас из-за отсутствия этого запрета.
Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Госпогранслужба действует исключительно в пределах компетенции и действующего законодательства. На данный момент никаких законодательных ограничений в отношении данного гражданина нет", - объяснил он.

В СБУ о приезде Коржа в Украину ничего не знают. "Не ознакомлена с ситуацией", - сообщила в комментарии спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Концертный директор Respect Production Руслан Муннибаев, который занимается выступлениями Макса Коржа, сказал в комментарии , что певца не останавливали. "Въехать смог, проблем не было. А вообще мы ситуацию не комментируем", - отметил он.

Белорусский певец Макс Корж, которому запрещен въезд в Украину, посетил Киев - Цензор.НЕТ 9450

Позже Елена Гитлянская заявила СМИ, что "10 февраля гражданину Беларуси Максиму Коржу был запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет". Причиной стали выступления в аннексированном Крыму.
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Удивляетесь взорванным сотрудниках ГУР, убитому Вороненкову, кибератакам, убитым на мирной территории бойцам?????
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Ну вот, на этого Пряника повесить подрыв джипа украинского ГРУшника. Путлер так бы и сделал. А если серьезно, то гэбэшное СБУ нужно разгонять и создавать новую службу. Этих уже ничем не исправить, как и тьму недосудей.
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Ну бизнес, свой, проще ведь щимить. Чем какого то коржа "проебать"...
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"Спілка Бідних Українців" вообще чем занимается?
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А при чем тут СБУ. Это долбясные пограничники пропустили. Они и Хуйла на танке пропустят не заметят.
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Уже устал повторять... То ведомство, которое наложило запрет и должно отвечать за его соблюдение
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Вот мудаки, как пропускали в 2014 камазы с боевиками за бабло и с тех пор не поумнели. Хотя артистами из эрэфии занимается все таки СБУ. За бабло пропускает. На Ютубе (Всесвітнє-Броварське Телебачення) все это подробно раскрывают.
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А почему стесняться назвать фамилию? Все гадости идут под грифом инкогнито. Хватит стеснятся называть фио.
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Из Украинских СМИ узнаю что в Беларуси есть певцы ))
Тут Беларуси - день на лясапете проехать ,а такого "певуна" и не знал ))
гоните нах..всех этих тварей ..
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Пока распыляются силы на всякую дурь, вроде борьбы с певцами ртом, в центре Киева убивают контрразведчика. Не тех ловим.
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Кто вообще слушает этого Коржа?! Кто все эти люди?
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Цензор.НЕТФотоОбществоБелорусский певец Макс Корж, которому запрещен въезд в Украину, посетил Киев. ФОТО
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