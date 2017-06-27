 Белорусский певец Макс Корж, которому запрещен въезд в Украину, посетил Киев. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют фото певца в Instagram.
На одном снимке он позирует на Майдане Незалежности, на втором - на фоне Родины-матери. О том, что фото сделано после запрета, свидетельствует панно Freedom is our religion на Доме профсоюзов. Запретили рэперу въезд зимой 2016 года, а панно повесили к Евровидению-2017.
Напомним, ранее СБУ запретила въезд в Украину российским исполнителям Наташе Королевой, Лолите, Юлии Самойловой и группе "Иванушки International" за посещение оккупированного Крыма.
(Фото со страницы maxkorzhmus)
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Беларусскому певцу Максу Коржу запретили въезд в Украину за концерты в оккупированном Крыму(360)
Нема . И никогда не было .
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Почему Макса Коржа пустили в Украину, несмотря на запрет?
Белорусский певец Макс Корж, которому в 2016 году СБУ запретила взъезд в Украину сроком на пять лет, смог приехать в Киев сейчас из-за отсутствия этого запрета.
Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Госпогранслужба действует исключительно в пределах компетенции и действующего законодательства. На данный момент никаких законодательных ограничений в отношении данного гражданина нет", - объяснил он.
В СБУ о приезде Коржа в Украину ничего не знают. "Не ознакомлена с ситуацией", - сообщила в комментарии спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Концертный директор Respect Production Руслан Муннибаев, который занимается выступлениями Макса Коржа, сказал в комментарии , что певца не останавливали. "Въехать смог, проблем не было. А вообще мы ситуацию не комментируем", - отметил он.
Позже Елена Гитлянская заявила СМИ, что "10 февраля гражданину Беларуси Максиму Коржу был запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет". Причиной стали выступления в аннексированном Крыму.
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Тут Беларуси - день на лясапете проехать ,а такого "певуна" и не знал ))
гоните нах..всех этих тварей ..
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