 Убийство Шаповала и массированная кибератака - это двойной удар агрессора, - Артем Шевченко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Шевченко отметил: "Завтра - День Конституции Украины. Сегодня накануне этого государственного праздника в Киеве утром хорошо спланированным и организованным терактом путем подрыва был убит полковник Шаповал, командир 10-го отряда спецназначения, так называемого "острова" - Главного управления разведки Минобороны, который сильно залил сала за шкуру московитам и сепарам во время АТО на Донбассе.
Сразу после этого была проведена беспрецедентно масштабная кибератака путем распространения вируса с издевательским названием Petya. A в коммуникационных сетях государственного и частного секторов нашей страны. Это называется - двойной удар или дуплет.
Так же дуплетом 23 марта был взорван путем диверсии с помощью БПЛА самый большой военный арсенал боеприпасов в Балаклее на Харьковщине и в то же день был убит киллером экс-депутат Госдумы РФ Вороненков, которого охраняли офицеры ГУР МО по поручению прокуратуры.
Через неделю - 31 марта был подорван в Мариуполе подполковник контрразведки СБУ Хараберюш. Это за полгода и только то, что удалось провести агрессору - без учета атак, предупрежденных или таких, последствия которых удалось минимизировать - как в случае с покушением на Амину Окуеву и Адама Осмаева.
В стране свободно себя чувствует московская откровенная и скрытая агентура - заседает в ВР, вещает из собственных пророссийских пропагандистских медиа, провоцирует внутренние раздоры, запускает "медиасрачи", плодит "зрадофильство", отчаяние и недовольство в обществе.
А каждое усиление контрозведывательного и полицейского режима несения службы и решительные шаги власти вроде решение СНБОУ об отключении российских соцсетей вызывает недопустимый зрадофильский шум о "полицейском государстве". Давайте смотреть реально на вещи в не забывать - мы на войне, наш враг - сильный, коварный и кровавый. И он не отступится, пока нас не уничтожит. У нас нет другого варианта, чем выжить и победить".
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Вове пожалуйся.
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Так в стране проходной двор с агрессором.. Минимизируйте потери, вводите визовый режим
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оказывается это не фСБУ виновато, которое ловит взяточников по $100 и отбирает сигареты целыми блоками(!) (угроза гос.безопасности!) и занимается крышеванием - всем чем угодно кроме гос.безопасности.
Это винаваты зрадофилы, которые об этом кричат. Лихо закручен сюжет!
Ничё не меняется - а то путеннападёть...
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жду ответ.
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да любая хак банда могла и хотела бы атаковать слабую систему защиту
в мире хака нет национальности
есть сообщества
и они нихера не за идею!!!!
только бабки только хардкор
облаа почему не хакают?
атака произошла на самом низком уровне
спам, карл
платите за защиту бананами
на вас будут работать обезьяны
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