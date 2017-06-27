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 Убийство Шаповала и массированная кибератака - это двойной удар агрессора, - Артем Шевченко

Руководитель департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко считает сегодняшние события - подрыв полковника ГУР Минобороны Максима Шаповала и массированную кибератаку на ряд государственных сайтов двойным ударом со стороны агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Завтра - День Конституции Украины. Сегодня накануне этого государственного праздника в Киеве утром хорошо спланированным и организованным терактом путем подрыва был убит полковник Шаповал, командир 10-го отряда спецназначения, так называемого "острова" - Главного управления разведки Минобороны, который сильно залил сала за шкуру московитам и сепарам во время АТО на Донбассе.

Сразу после этого была проведена беспрецедентно масштабная кибератака путем распространения вируса с издевательским названием Petya. A в коммуникационных сетях государственного и частного секторов нашей страны. Это называется - двойной удар или дуплет.

Так же дуплетом 23 марта был взорван путем диверсии с помощью БПЛА самый большой военный арсенал боеприпасов в Балаклее на Харьковщине и в то же день был убит киллером экс-депутат Госдумы РФ Вороненков, которого охраняли офицеры ГУР МО по поручению прокуратуры.

Через неделю - 31 марта был подорван в Мариуполе подполковник контрразведки СБУ Хараберюш. Это за полгода и только то, что удалось провести агрессору - без учета атак, предупрежденных или таких, последствия которых удалось минимизировать - как в случае с покушением на Амину Окуеву и Адама Осмаева.

В стране свободно себя чувствует московская откровенная и скрытая агентура - заседает в ВР, вещает из собственных пророссийских пропагандистских медиа, провоцирует внутренние раздоры, запускает "медиасрачи", плодит "зрадофильство", отчаяние и недовольство в обществе.

А каждое усиление контрозведывательного и полицейского режима несения службы и решительные шаги власти вроде решение СНБОУ об отключении российских соцсетей вызывает недопустимый зрадофильский шум о "полицейском государстве". Давайте смотреть реально на вещи в не забывать - мы на войне, наш враг - сильный, коварный и кровавый. И он не отступится, пока нас не уничтожит. У нас нет другого варианта, чем выжить и победить".

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Убийство Шаповала и массированная кибератака - это двойной удар агрессора, - Артем Шевченко 01


Убийство Шаповала и массированная кибератака - это двойной удар агрессора, - Артем Шевченко 02



Убийство Шаповала и массированная кибератака - это двойной удар агрессора, - Артем Шевченко 03



Убийство Шаповала и массированная кибератака - это двойной удар агрессора, - Артем Шевченко 04



Убийство Шаповала и массированная кибератака - это двойной удар агрессора, - Артем Шевченко 05Убийство Шаповала и массированная кибератака - это двойной удар агрессора, - Артем Шевченко 06

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Кст, дельфины далеко не такие миролюбивые и человеколюбивые как кажутся. Зарегистрировано несколько случаев попыток изнасилования человеческих женщин
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Слушаешь их и остается только сказать сдаемсю.Без агентуры внутри мо не могли этого подполковника взорвать,а если следили за ним,то вопросов к мо еще больше.Это Киев ,а не лугандония,о чем тогда там можно говорить.
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,, Соседи, не хотите со мной дружить? Ничего, пожалеете об этом!!!,,
Убийство Шаповала и массированная кибератака - это двойной удар агрессора, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 8961
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- зачем так нехорошо про рашу? У нас с ними дипломатические отношения. Будьте дипломатичны.
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Еще один дипломат зарисовавлся..
Вове пожалуйся.
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на удар ударом отвечают. что делать то будем, пан Шевченко?
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В стране свободно себя чувствует московская откровенная и скрытая агентура



Так в стране проходной двор с агрессором.. Минимизируйте потери, вводите визовый режим
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"Это называется - двойной удар или дуплет" - Шевченко. НЕТ, АРТЕМ, ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ - ВАС НАДО ГНАТЬ ПОГАНОЙ МЕТЛОЙ! кроме бла-бла-бла - толку ни-уя!
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"викликає неприпустимий зрадофільский ґвалт про "поліцейську державу""
оказывается это не фСБУ виновато, которое ловит взяточников по $100 и отбирает сигареты целыми блоками(!) (угроза гос.безопасности!) и занимается крышеванием - всем чем угодно кроме гос.безопасности.

Это винаваты зрадофилы, которые об этом кричат. Лихо закручен сюжет!
Ничё не меняется - а то путеннападёть...
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к чему готовиться? готовятся репрессии на мешающих жить?
жду ответ.
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сьогодні один з перших Кіборгів, полковник Максим Шаповал прибув у розташування "Небесних Вартових України"! Вічна пам'ять Герою!
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еще одно вангующее геращенко, атакованое тепловизорами
да любая хак банда могла и хотела бы атаковать слабую систему защиту
в мире хака нет национальности
есть сообщества
и они нихера не за идею!!!!
только бабки только хардкор
облаа почему не хакают?
атака произошла на самом низком уровне
спам, карл
платите за защиту бананами
на вас будут работать обезьяны
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУбийство Шаповала и массированная кибератака - это двойной удар агрессора, - Артем Шевченко
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