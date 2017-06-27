 В зоне АТО найдены боеприпасы российского производства. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в окрестностях Авдеевки (Донецкая область) найдены три противотанковые мины ПТМ-1. Одна из них не сдетонировала. Нанесенная на корпусе маркировка свидетельствует о том, что мина была изготовлена в России и не находится на вооружении Вооруженных сил Украины.
Кроме того, в колодце на территории Рубежного (Луганская область) оперативники обнаружили два противотанковых гранатомета РПГ-26 и РПГ-22, шесть ручных гранат РГД-5 и Ф-1 с запалами, четыре 200-граммовые тротиловые шашки и другие военные средства поражения и комплектующие.
(Фото СБУ)
1204 8
Житель Донецкой области хотел продать односельчанам четыре РПГ и 500 патронов, - полиция. ФОТО(19)
Гражданин Беларуси пытался ввезти в Украину 60 патронов. ФОТО(31)
Два тайника боевиков с оружием и боеприпасами выявлены на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж(1)
На Донбассе резко активизировались "команды черных копателей". Половина из задержанных - граждане РФ, - Тымчук(20)
Пять районов Донецкой области третьи сутки остаются без воды(0)
Прохожие нашли на улице в Киеве гранату РГД-5(6)
Саперы обнаружили в Красногоровке осколки реактивных снарядов "Града", - Жебривский. ФОТО(7)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить