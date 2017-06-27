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 Общество
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Все про:боеприпасы (1193) Луганщина (4008) СБУ (14511) Донецкая область (4391)

 В зоне АТО найдены боеприпасы российского производства. ФОТОрепортаж

В районе проведения Антитеррористической операции (АТО) обнаружены боеприпасы, в том числе российского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в окрестностях Авдеевки (Донецкая область) найдены три противотанковые мины ПТМ-1. Одна из них не сдетонировала. Нанесенная на корпусе маркировка свидетельствует о том, что мина была изготовлена ​​в России и не находится на вооружении Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в колодце на территории Рубежного (Луганская область) оперативники обнаружили два противотанковых гранатомета РПГ-26 и РПГ-22, шесть ручных гранат РГД-5 и Ф-1 с запалами, четыре 200-граммовые тротиловые шашки и другие военные средства поражения и комплектующие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Донецкой области закопал 5 гранат на огороде, а одну носил в кармане. ФОТО

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(Фото СБУ)
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Хозяин за поребриком, испытывает финансовые трудности...
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Я не понимаю этих очередных признаний парашинской оккупации. Возьмите, загрузите этим эшелон и выгрузите перед зданием ООН или создайте экспозицию и возите по всему миру, а для начала введите визы и полную блокаду. Надоел этот цирк!
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цырк не цырк , а миллиарды на офшор капают
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какая неожиданность, весь мир знает об окупации, а мы удивляемся и ищем террористов
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Я конечно не вождь Зоркий Глаз и поэтому увидел боеприпасы, произведенные, судя по маркировке, в 1950, 1973, 1976, 1981, 1982, 1984 и 1991 годах. Какая нафиг Росийская Педерация? Это все добро "совковского" производства! Зачем так подставляться и смешить читателей?
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я знову ж, в 1469-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ зоне АТО найдены боеприпасы российского производства. ФОТОрепортаж
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