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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых "сухпайков": "Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки". ФОТО

Комиссии Тыла Вооруженных сил Украины и Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ во вторник проводят прием первой партии нового сухого суточного рациона для украинских военных, после чего они будут направлены в зону проведения АТО на востоке страны.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент проводится историческое и долгожданное событие в Вооруженных Силах Украины. Комиссии Тыла ВСУ и нашего Главного управления проводят прием первой партии нового сухого суточного рациона для наших воинов! Прошло много времени, чтобы разработать, согласовать, подписать, проверить и принять этот "сухпай". Это совершенно новый рацион, который в себя включает первые и вторые блюда многих видов, которые можно подогреть без использования огня (не на открытом огне также возможно разогреть реторт пакет) и съесть по-домашнему вкусную еду. Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки. Будет полноценный дневной рацион по всем мировым стандартам! Поэтому мы с гордостью и ответственностью принимаем эту партию, и 218 ОЦЗ сразу же отправляет пайки нашим воинам на передовую, в зону проведения АТО на востоке Украины", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вооруженные Силы перейдут на новую систему питания до конца 2019 года, - Полторак. ВИДЕО

Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых сухпайков: Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки 01Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых сухпайков: Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки 02Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых сухпайков: Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки 03Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых сухпайков: Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки 04Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых сухпайков: Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки 05Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых сухпайков: Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки 06Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых сухпайков: Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки 07
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Смотреть что такое "Лучше поздно, чем никогда" в других словарях: Лучше поздно, чем никогда - С латинского: Potius sew, quam nunquam (потиус серо, квам нунквам). Впервые это выражение встречается в четвертой книге «Истории римского народа» крупнейшего историка Древнего Рима Тита Ливия (59 до н.э. 17 н. э.)
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Вьі что, забьіли что кацапьі Рим основали? Ну вьі и невежда
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больше прицепится не к чему? а пайки до фронта не дойдут, все лучшее нац.гвардии. а на фронте и волонтеры помогут. да и давно через интернет пайки не продавали.ужос.
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Так "трапеза" ещё продолжается. Вот новое "блюдо" принесли.
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едьі нет херово, еду дали херово. А как не херово, а?
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Вам срочно нужно в отдел кадров МО уверен что такой специалист как Вы справится со всеми реформами гораздо быстрее чем эти тыловики !
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А вы попробуйте! получится обязательно главное желание !
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Я свечку не держал) Откудо єти все персонажи на цензоре, я не знаю. Знаю что в 2013-14 году, тут, в комментария еще можно бьіло найти адекватное мнение.. Сейчас, єто какой то заповедник - всехирова, зрадницкого района.
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Не мучтесь, не заходіть на Цензор. Вашої відсутності ніхто не помітить. )
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Да нет, когда всякие кремле прихвостни бризжют ядом, кто то должен за ними подтиреть. И правда должна прозвучать. Вам бьі очень хотелось, что бьі я сюда не пришел. Не обрадую. Буду тут вам на зло.
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А чого ж ти не зробив це на першому році? Не зміг?
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Это для картинки в СМИ ... Реальность - она другая
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Уважаемые тыловики и снабженцы а на каком сайте можна купить эти сухпаи?
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ВКР СБ Украины. Купишь, сразу обращайся по адресу № 1.
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Лучше бы не открывали до закупки вакцины от ботулизма.
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Зачем показывать на фотографиях бумажки? Еду покажите! И ролик: "Приемная комиссия поедает паек".
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голодные винтороги уже бегут коментировать...
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Если не будет так:


не будет никак. Если кто не кормит свою армию и в таком смысле - ОСНОВНОМ... Читайте древних.
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Юрий Бирюков додав 9 нових світлин - разом з Дианою Петренею та 2 others.
24 червня о 12:31 ·

Показуха... Это показуха? Это точно показуха? Это точно-точно показуха?
Дружочки, правда, святая и самая настоящая - это ПОКАЗУХА!
Мы действительно спланировали часть визита Степан Полторак в Одессу для показухи. Чтобы ПОКАЗАТЬ ему новую систему питания, избавившуюся от приставки "эксперимент", это теперь новая система питания, которую стали планово внедрять в ВСУ.

И он тоже принял участие в этой показухе - он присутствовал на семинаре для начпродов и тыловиков, где в их присутствии наградил Диана Петреня, Sergey Kosenko и Alexandr Hmyz ведомственными знаками отличия Министра обороны. Можно было и просто в кадрах коробочку получить, мог и я занести при случае. Но нет - показуха. Смотрите, тыловики и начпроды: будете качественно работать - будете получать медали и звания.
А еще мы показали министру персонал столовой, которые военнослужащие и гражданские сотрудники на контракте. Часто у лейтенанта есть возможность поговорить с генералом армии? Часто мичману пожимает руку Министр обороны Украины. Часто им всем он говорит слова благодарности за работу и просит не подвести? А начпрод, лейтенант, он ведь вот только-только выпустился из ВУЗа и получил погоны. Это самое-самое начало его службы.
Для показухи мы разработали эту систему, да. Для показухи два года откатывали ее на тестовых частях, набивая шишки и находя "узкие места". Для показухи выбили из финансистов 150 миллионов гривен на ремонты столовых и закупку оборудования. Для показухи разработали программное обеспечение, внедрили электронный каталог продуктов, с учетом выхода готовых блюд и аналитикой по остаткам продовольствия на складах. Для показухи подключаем новые части, по графику - ровно вчера, для показухи, прошли торги по следующей воинской части на поставку продовольствия (повар там уже готовы и на "низком старте").
И для показухи моряки Западной ВМБ уже 10 дней едят вкусную еду. Продолжили и сегодня, хотя министр уехал. Это самая главная часть нашей показухи.
Показуха, наше все Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых "сухпайков": "Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки" - Цензор.НЕТ 7706Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых "сухпайков": "Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки" - Цензор.НЕТ 6439
Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых "сухпайков": "Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки" - Цензор.НЕТ 4599
Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых "сухпайков": "Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки" - Цензор.НЕТ 7819
Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых "сухпайков": "Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки" - Цензор.НЕТ 8084
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Все верно! Только для начала посмотрите какой бюджет у американской армии !
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"Поэтому мы с гордостью и ответственностью принимаем эту партию, и 218 ОЦЗ сразу же отправляет пайки нашим воинам на передовую, в зону проведения АТО на востоке Украины" Источник: https://censor.net.ua/p445653

А у тебя - фото столовой, где-то в амер. части.
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нисколько, иначе бы все прошло горааааздо быстрее.
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I'MREADY додає 2 нові світлини.
18 год. ·

Ура! Перше велике замовлення для потреб фронту виконано!
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Дякуємо ГО Рада Громадської Безпеки за підтримку воїнів з 8-й окремий батальйон Української Добровольчої Армії "Аратта"
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А чего сам сухпай не показали? Кому интересно на ихние морды смотреть?
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"Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки"

Это значит что все пакеты будут одинаково зелёными и не подписанными?
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Аби було смачно.
Я пам*ятаю репортаж Громадського ще від 2014-го, коли Дмитро Гнап їв і порівнював наші сухпайки і американські.
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а сейчас он сам ест говно и других пытается накормить
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Я зараз за ним не стежу, тому не знаю. Здається, він кудись перейшов ...
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Дай то бог чтоб в реале было так-же красиво как на бумаге.
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А при Ющенко, так готовились к войне что приостановили выдачу пайков (или пайковых в размере 28 грн в месяц) и офицерам перестали выдавать форму, видно ему не хватало на улик. Конституционный суд признал неконституционным принятое решение, но военным это не помогло - пайки так и не вернули, а форму до сих пор на фронте покупают за свои
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мелкий врунишка у тебя в штанишках. пообщайся с реальными людьми не только форму а и снаряжение и оружие я не про собесовское говно где в прицела стоят ЮГОСЛАВСКИЕ акумуляторы......
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Армия прогрессирует - это радует. Медленно правда...
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да прогрессирует, но не благодаря, а вопреки - во что плохо
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Вот, обзор сухпайка, был еще в апреле, от солдата ВСУ.
Если это именно они, то это очень НЕПЛОХО!
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https://www.youtube.com/watch?v=jISvAQfd9Po
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Airair ты путаешь понятия Оптимист и Наивный. И вешанье ярлыков это совковый метод... ты не ватный случайно зашкварок?
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Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки!!!! Всё будет в одном флаконе?
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на ютубі народ вже давно тестуе нові сухпаї. поки що не бачив відео де комусь би не сподобалось
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А где фото как они их едят?) Если бы были хорошими, то хоть один бы попробовали
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Когда уже будет возможность у барыг по интернету ящик заказать на дегустацию...
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Главное чтобы потом на базаре эти пайки не оказались. Тут надо обратиться к гражданам- о подобных случаях сразу сообщать , а не пытаться съесть.
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Эти пайки можно спокойно купить в ИнтернетМагазине.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСлужбы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых "сухпайков": "Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки". ФОТО
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