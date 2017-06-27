 Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых "сухпайков": "Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки". ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На данный момент проводится историческое и долгожданное событие в Вооруженных Силах Украины. Комиссии Тыла ВСУ и нашего Главного управления проводят прием первой партии нового сухого суточного рациона для наших воинов! Прошло много времени, чтобы разработать, согласовать, подписать, проверить и принять этот "сухпай". Это совершенно новый рацион, который в себя включает первые и вторые блюда многих видов, которые можно подогреть без использования огня (не на открытом огне также возможно разогреть реторт пакет) и съесть по-домашнему вкусную еду. Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки. Будет полноценный дневной рацион по всем мировым стандартам! Поэтому мы с гордостью и ответственностью принимаем эту партию, и 218 ОЦЗ сразу же отправляет пайки нашим воинам на передовую, в зону проведения АТО на востоке Украины", - сказано в сообщении.
7225 69
Материалы по теме: Оборона
Форсирование водной преграды отработали танкисты и военные инженеры на совместных учениях в Донецкой области. ВИДЕО(21)
Мы не исключаем, что в будущем предоставим Украине летальное оборонительное оружие, - представитель Пентагона(136)
Франция вне сомнений поддерживает Украину, - глава Минобороны Гулар на встрече с Полтораком. ФОТО(8)
Наиболее актуальным в международной поддержке будет ускорение интеграции Украины в НАТО, - Парубий(9)
Приготовьте эту страницу: IKEA создала инструкцию по "сборке" рецептов. ФОТО, ВИДЕО(0)
Харьковские курсанты провели первые самостоятельные полеты на МиГ-29. ФОТОрепортаж(120)
Украинские военнослужащие участвуют в крупнейших военных маневрах НАТО и союзников альянса в Европе Combined Resolve VIII. ВИДЕО(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
не будет никак. Если кто не кормит свою армию и в таком смысле - ОСНОВНОМ... Читайте древних.
Ответить
Ответить
24 червня о 12:31 ·
Показуха... Это показуха? Это точно показуха? Это точно-точно показуха?
Дружочки, правда, святая и самая настоящая - это ПОКАЗУХА!
Мы действительно спланировали часть визита Степан Полторак в Одессу для показухи. Чтобы ПОКАЗАТЬ ему новую систему питания, избавившуюся от приставки "эксперимент", это теперь новая система питания, которую стали планово внедрять в ВСУ.
И он тоже принял участие в этой показухе - он присутствовал на семинаре для начпродов и тыловиков, где в их присутствии наградил Диана Петреня, Sergey Kosenko и Alexandr Hmyz ведомственными знаками отличия Министра обороны. Можно было и просто в кадрах коробочку получить, мог и я занести при случае. Но нет - показуха. Смотрите, тыловики и начпроды: будете качественно работать - будете получать медали и звания.
А еще мы показали министру персонал столовой, которые военнослужащие и гражданские сотрудники на контракте. Часто у лейтенанта есть возможность поговорить с генералом армии? Часто мичману пожимает руку Министр обороны Украины. Часто им всем он говорит слова благодарности за работу и просит не подвести? А начпрод, лейтенант, он ведь вот только-только выпустился из ВУЗа и получил погоны. Это самое-самое начало его службы.
Для показухи мы разработали эту систему, да. Для показухи два года откатывали ее на тестовых частях, набивая шишки и находя "узкие места". Для показухи выбили из финансистов 150 миллионов гривен на ремонты столовых и закупку оборудования. Для показухи разработали программное обеспечение, внедрили электронный каталог продуктов, с учетом выхода готовых блюд и аналитикой по остаткам продовольствия на складах. Для показухи подключаем новые части, по графику - ровно вчера, для показухи, прошли торги по следующей воинской части на поставку продовольствия (повар там уже готовы и на "низком старте").
И для показухи моряки Западной ВМБ уже 10 дней едят вкусную еду. Продолжили и сегодня, хотя министр уехал. Это самая главная часть нашей показухи.
Показуха, наше все
Ответить
А в статті про сухпаї.
Ответить
Ответить
А у тебя - фото столовой, где-то в амер. части.
Ответить
Ответить
Ответить
18 год. ·
Ура! Перше велике замовлення для потреб фронту виконано!
Вся наша ветеранська команда відчуває нерозривний зв'язок з тими відважними бійцями, що боронять Україну від російської агресії. Тому для нас надважливо щоб хоча б через волонтерів, але наш продукт потрапляв до тих, для кого він був розроблений.
Дякуємо ГО Рада Громадської Безпеки за підтримку воїнів з 8-й окремий батальйон Української Добровольчої Армії "Аратта"
Хлопці, дякуємо за спокій наших домівок. І смачного, побратими!
https://rgb-ua.com/zvity/11183/
Про команду I'MREADY читайте тут - https://goo.gl/lVPhFL
Про наш продукт та наші ціни читайте тут - https://goo.gl/atPlZT
Замовити тут - https://goo.gl/XcXPTS
Партнерський магазин в центрі міста - GromPro
Ответить
Ответить
Это значит что все пакеты будут одинаково зелёными и не подписанными?
Ответить
Ответить
Ответить
Я пам*ятаю репортаж Громадського ще від 2014-го, коли Дмитро Гнап їв і порівнював наші сухпайки і американські.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если это именно они, то это очень НЕПЛОХО!
----------------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=jISvAQfd9Po
----------------------------------------------------------------------------------
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить