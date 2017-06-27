 Киевские налоговики раскрыли схему по незаконному импорту и продаже товаров. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК, была установлена группа лиц, которые используя ряд компаний, в том числе нерезидентов, осуществляют импорт из Китая указанных товаров.
В честности было установлено, что одна из компаний ввезла товаров на сумму свыше 20 миллионов гривен. При этом, таможенное оформление происходило по ценам ниже цены приобретения, а растаможивание - на минимальном уровне от индикативных цен. В дальнейшем руководители предприятия документально отразили реализацию товаров в адрес фиктивных предприятий, фактически же они продавались за наличные без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учетах. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты более четырех миллионов гривен налогов.
В результате пяти обысков, проведенных в Киеве и Одессе, было обнаружено и изъято кухонной посуды и бытовой техники на 43 миллиона гривен, печати предприятий, финансово - хозяйственные документы, компьютерная техника и черновые записи.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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