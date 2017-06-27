EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Фоторепортаж
  16996  167
Все про:ГПУ (8701) декларация (982) земля (1528) коррупция (7316) люстрация (763) недвижимость (740) прокуратура (3026) суд (21122)

 Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с "ДНР/ЛНР". ФОТОрепортаж

Молодой прокурор - старший следователь по особо важным делам Департамента специальных расследований ГПУ - Юрий Кривобок, согласно декларации, уже несколько лет является самым богатым работником прокуратуры. 34-летний прокурор, за время своей работы на госслужбе, успел серьезно разбогатеть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "PROSUD".

"За четыре года полной очистки так и не произошло. В органах прокуратуры до сих пор работают прокуроры, которые избежали наказания, хотя и были причастны к коррупционным сделкам и не удосужились объяснить происхождение своих доходов. Некоторые из них даже смогли устроиться в главный офис правоохранителей - Генеральную прокуратуру Украины.

Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 01

Слева направо: Оксана Кривобок (мать следователя), Юрий Кривобок (следователь ГПУ), Татьяна Кривобок (жена следователя), Василий Кривобок (отец следователя) (фото взято с сайта Наші гроші )

Знакомьтесь - старший следователь по особо важным делам Департамента специальных расследований - Юрий Васильевич Кривобок. Следователь Кривобок, согласно декларации, уже несколько лет - самый богатый работник прокуратуры. Информации о карьерном росте молодого 34-летнего прокурора в открытом доступе почти нет. Известно лишь что с 2014 года - Юрий Васильевич назначен в Генпрокуратуру на должность старшего следователя по особо важным делам в Департаменте специальных расследований. До этого с 2009 по 2014 гг. Юрий Кривобок работал прокурором Оболонского района г. Киева. Проанализировав декларации прокурора за 2013, 2015 и 2016 годы, мы обнаружили в собственности семьи Кривобок чрезвычайно большое количество движимого и недвижимого имущества, а также доходов на сумму свыше 182 млн грн", - говорится в публикации.

В декларации 2015 года Юрий Кривобок указал, что в собственности его жены находится 3 квартиры в с. Софиевская Борщаговка. Именно на месте этих квартир в 2009-2010 гг., когда Юрий Васильевич работал прокурором Оболонского района Киева, его родители и жена получили очень сомнительным способом в собственность 16,65 га земли!

В 2011 году местная депутатская комиссия составила разгромный отчет о дерибане этой земли. В этом отчете фигурировали и участки семьи Кривобок, где отмечалось, что они выделены с нарушениями законодательства.

Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 02


Более того, в этом же отчете указано, что земельные участки одного назначения приватизировались Кривобок В.Я. и Кривобок О.Ю. по 2 раза, хотя закон дает право на приватизацию только один раз. "В связи с этим, сельский председатель Кремец С.В., выделяя повторно земельные участки в собственность - бесплатно - нанес материальный ущерб государственному и сельскому бюджетам в сумме 1051791,00 грн" - указано в отчете.

Смотрите также: Тесть экс-"регионала" Яценко живет в скромном доме в селе, но владеет недвижимостью на $10 млн и дворцом площадью 1500 кв.метров. ВИДЕО

В свое время Кривобоки отдали всю землю под застройку фирме "Укрполискорм" (в конце 2014 застройщик выкупил землю). Свои отношения землевладелец и застройщик оформили бессрочным договором суперфицию. Скорее всего, именно за продажу земли Татьяна Кривобок получила несколько десятков готовых квартир от застройщика. Журналисты интернет-издания "Наші гроші " выяснили, что Татьяна Кривобок продала эти квартиры для работников Министерства внутренних дел и Минобороны минимум на сумму 83880000 грн. Но в декларации прокурора 2015 года указано, что суммарный доход за продажу квартир от этих министерств еще больше - 126 млн грн.

Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 03


Всего за 4 года семья прокурора обогатилась на 182 млн грн. Из них только около 700 тыс. грн - заработная плата, остальные - продажа движимого и недвижимого имущества. Следует сразу отметить, что в декларации прокурора отсутствует какой-либо доход от занятия предпринимательской деятельностью им или его женой. Похоже, что именно обычные земельные сделки прокурора во времена Януковича и принесли ему основной капитал в более 180 млн грн.

Благодаря ресурсу Youcontrol удалось узнать, что в 2009 году Кривобок Юрий Васильевич зарегистрировал ЧП, основным и единственным видом деятельности которого является "Сдача в аренду собственного недвижимого имущества". Однако уже через 4 месяца после регистрации он прекратил свою предпринимательскую деятельность. Очевидно, что именно тогда он изменил предпринимательство на работу в прокуратуре и не прогадал.

Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 04


"И интересной оказались предпринимательская деятельность жены - Татьяны Дориевны. Она значится среди учредителей двух фирм: ООО "Фабрика здоровья "Ярославна"(на данный момент в состоянии прекращения) и частного сельскохозяйственного предприятия "ЛАН". Деятельность последней компании в 2016 году привлекла внимание Службы безопасности Украины и прокуратуры. Так, из Постановления Шевченковского районного суда г. Киева нам стало известно, что фирма "ЛАН" использовалась для "создания и внедрения противоправного канала финансирования террористической деятельности "ДНР" и "ЛНР"!", - отмечают авторы расследования.


Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 05

Относительно имущества, то, согласно декларации и реестрам прав на недвижимое имущество, владеет Юрий Кривобок большим домом площадью 1827 кв.м. в элитном селе Козин под Киевом.

Вот как выглядит этот дом:

Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 06Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 07Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 08



"Дом расположен на 6-ти земельных участках, которые также находятся в собственности Юрия Кривобока. Общая площадь земли под домом - 86 соток. Цена за сотку земли в этом районе - около 3 тыс., то есть вся земля под имением прокурора стоит примерно 260 тыс. долл. Сам же дом, согласно декларации, на момент приобретения в 2010 году стоил 7,2 млн грн, или 900 тыс. долл. Однако мы понимаем, что стоимость этого дома на самом деле - гораздо больше. На фото дома можно увидеть, что забор полностью преграждает доступ к реке. Это прямо противоречит ст. 13 Конституции Украины и водному кодекса Украины, ведь каждый гражданин имеет право беспрепятственного доступа к водоемам. Часто именно прокуратура рассматривает обращения граждан по поводу незаконной застройки прибрежных территорий. Возникает тогда логичный вопрос, как представители прокуратуры могут бороться с незаконными застройками, если сами прокуроры нарушают законодательство?", - отмечают авторы расследования.

Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 09


Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Налоговик Клименко" Денисюк владеет элитной недвижимостью в Киеве, Ялте, Алуште и на Харьковщине, а ранее декларировал две квартиры в Дубаях. ДОКУМЕНТ+ФОТО

Кроме этого, семья Кривобока имеет еще несколько домов в курортных зонах Украины: в Крыму, в Карпатах и ​​в Одессе.

Один из них расположен в оккупированном Крыму, а именно в с. Миндальное, недалеко от Судака и черноморского побережья. Юрий Кривобок приобрел этот дом, площадью 151 м², в 2010 году. Указанная стоимость дома 314 тыс. грн - на то время это около 40 тыс. долл.

Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 10Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 11


Домом в селе Миндальное владеет также и отец прокурора. Дом общей площадью 208,1 м² был приобретен Василием Яковлевичем Кривобоком в 2009 году. Стоимость этого дома - 706 402 грн.

Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 12Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 13


Кроме домов, семья прокурора имеет еще 5 земельных участков в с. Миндальное. 6 соток имеет сам прокурор, 2 земельных участка площадью более 10 соток - жена прокурора и 2 участка по 6 соток имеет мать прокурора Кривобок Оксана Юрьевна и его отец.

Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 14Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 15Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 16Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 17


"Да и это еще не вся крымская недвижимость семьи Юрия Кривобока. Его жена - Татьяна Кривобок имеет в собственности помещения в пгт Гаспра, недалеко от Ялты, по адресу шоссе Алупкинское, дом 1. Из открытых источников видим, что данный дом является многоквартирным домом, построенным в 2009 году. Поэтому, скорее всего, Татьяна владеет квартирой в нем, общая площадь которой 103,4 м2, а цена - 441 600 грн. Данный дом расположен всего в нескольких минутах от моря", - говорится в расследовании.

Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 18


Вблизи этого же дома, по адресу пгт Гаспра, шоссе Алупкинское, дом 1а, 42 м2 нежилого помещения имеет и отец прокурора.

Смотрите также: "Ленд Крузер" - мамы. 30 лет работала на вредном производстве. Недвижимость - жены. У нее какой-то бизнес. Наверное, торговля", - кандидаты в судьи ВСУ о своем имуществе. ВИДЕО

Имеет прокурор Юрий Кривобок также дом в туристическом городке в Карпатах - Яремче. Дом площадью 224 м² приобретен в 2007 году за 723 тыс. грн. Прокурору также принадлежат 17 соток земли под домом, которую он приобрел в 2006 году и магазин на 44 м² в с. Микуличин, неподалеку Яремче.


Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 19

Кроме домов, прокурор имеет две смежные квартиры на столичной Оболони по адресу проспект Героев Сталинграда, 8. Общая площадь квартир, приобретенных в 2012 году - 221,90 м². Подобная квартира сегодня здесь стоит около 12,2 млн грн.



Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 20Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 21


Смотрите также: "По документам это учреждение здравоохранения и соцпомощи", - новый дворец Ахметова в селе Плюты возле Киева. ВИДЕО

Жена прокурора тоже обзавелась жильем на Оболони. Она владеет квартирой площадью 43,9 м² по адресу проспект Оболонский, дом 39а. Приобрела данную квартиру Кривобок Татьяна в 2015 году за 627 990 грн.

Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 22


Едва ли не самой престижной квартирой на столичной Оболони владеет мать прокурора. К сожалению, в выписке из реестра недвижимого имущества не указано площадь квартиры, которую Оксана Юрьевна приобрела в 2012 году. Помещение расположено по адресу проспект Героев Сталинграда, 6б, находится в 2-х минутах от набережной Днепра. Наименьшая возможная цена за квартиру в этом доме - 170 тыс. долл.


Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 23

Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 24


Также, прокурора Юрия Васильевича справедливо можно считать земельным магнатом. В своей декларации он указал 21 земельный участок в с. Бунякино Путивльского района Сумской области. Землю прокурор получил в один день - 15.07.2010. Общая площадь всей земли - 41 гектар! Еще 2 земельных участка в с. Стовпяги, Переяслав-Хмельницкого района Киевской области прокурор получил в 2011 году. Общая их площадь - 24 сотки. 4 земельных участка площадью 57 соток у прокурора в селе Вишеньки, Бориспольского района Киевской области. Это место является престижным дачным городком под Киевом.

Смотрите также: "Спасибо за внимание, я не буду с вами разговаривать", - сотрудники экономического управления СБУ не могут объяснить происхождение личных ВИП-авто. ВИДЕО

Не менее роскошный и автопарк прокурорской семьи. В 2016 году жена прокурора приобрела новенький Mercedes Benz GLE 350 D Matic 2016 года стоимостью 2,604,280 грн.

Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 25

Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 26



В 2014 году прокурор получил право пользования новеньким Volkswagen Toureg 2014-го года от своего отца. Обошелся данный автомобиль 65-летнему Василию Яковлевичу в 1 126 650 грн.

Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 27
Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 28

Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 29Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 30


Прокурор любит и водные средства передвижения. В частности он имеет в собственности гидроскутер Bombardier RXT 2005 года, приобретенного в том же году. Владеет прокурор и прицепом для перевозки лодок.

Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 31


Среди сбережений у прокурора есть: на счетах в банках - 573 долл. и 10 103 грн; наличными у жены - 20 тыс., 17 тыс. евро и 2 млн грн. Кроме этого, Татьяна заняла почти 80 млн грн третьим лицам.

Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 32Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 33Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с ДНР/ЛНР 34

Читайте также: Нардеп от "Самопомочи" Лаврик продал земли на 74 миллиона

"Подытожим: в Генеральной прокуратуре Украины продолжает работать прокурор, семья которого подозревается в незаконном получении столичной земли. Компания его жены является соучастником "создания и внедрения противоправного канала финансирования террористической деятельности "ДНР" и "ЛНР". А оценить и посчитать все имущество прокурорской семьи почти невозможно. Только по приблизительным подсчетам прокурорская семья приобрела в собственность:

⦁ 4 элитные дома суммарной площадью 2741 м²

⦁ 4 квартиры на 367 м²

⦁ 62 гектара земли по всей Украине

⦁ 2 автомобиля, стоимостью каждый более 1 млн грн.

⦁ доход в размере 182 млн грн.

Все материалы настоящего расследования будут переданы руководству Генеральной прокуратуры, реакция которого покажет готовность данного органа к реформированию и очистке. Ведь именно это является необходимым элементом восстановления доверия общества к правоохранительным органам государства", - заключают авторы расследования.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вот за что я нелюблю нашу "элиту" так это за то, что она всегда сбрасывает с меня налёт воспитания и цивилизации и показывает кто я есть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я не верю в судьбу, я верю в удачу. я знаю, что в реку можно зайти сколько угодно раз. и я знаю, что надежда не умирает, она вечна. плевать мне на элиту, я такой урод и есть. пусть она задумается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это вам не затюканных граждан с контрабандными сигаретами трясти. К этому побоятся притронуться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это да! И всё, конечно-же, нажито непосильным трудом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ему только 34 года А во сколько раз при этой должности увеличится его состояния скажем лет через 15
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Готов уйти на скамейку штрафников!
Но все же не сдержусь и напишу,потому что болит!
Ну и где мы здобулы?
Где эта революция гидности?
Это вот за это,погибли люди на Майдане и продолжают воевать и гибнуть на передовой!
Вот за эту семейку?
СУКАААААА!
Блядь ради этой паскуды,которая нахапала,которая сломала людям жизни!?
Нахер мне ваш здобутый безвиз,тут пора вводить высшую меру,ВЫСШУЮ МЕРУ,причем не стрелять,а вешать,прилюдно,освещая в средствах массовой информации!Вешать по Азиатски,семьями вешать ебаных сук!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Він думає триста років жити ,чи є вже десь жадібніші і паскудніші за наших олігархіав і всіх хто їх обслуговує :прокурори ,судді ,вищі чини мвс і сбу ,тобто ,тобто всі ті хто захищає олігархічну владу .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
22.06.17 22:01

Новий голова економічної
контррозвідки СБУ Конюхов має багато елітної нерухомості незрозумілого
походження, - "Схеми". ВІДЕОhttps://ua.censor.net.ua/video_news/445137/novyyi_golova_ekonomichnoyi_kontrrozvidky_sbu_konyuhov_maye_bagato_elitnoyi_neruhomosti_nezrozumilogo
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цвет нации сейчас в донецких степях.Прийдёт и их время.Всем зачтётся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
блин, не с вашим ником такое бы говорить...
ваши собратья уже 3 года такую хрень гоям впаривают
 показать весь комментарий
Ответить
 
в месте с пьютиным вошёл в десятку наиболее коррумпированых политиков 2017 года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так что? Красиво жить не запретишь???
Ну-ну, бляди!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лишний раз посмотрим на люксовый уровень "покращення". Ну поговорим сейчас... и на этом всё. Даже не знаю, что может остановить весь этот беспредел... Майдан уже был, что ещё нужно?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно всего ничего Позвать старикашку Линча Неделя максимум и порядок будет наведен Иудеи в Тель-Авив и Липецк Ну еще пару предусмотрительных Успеют спердолить А с остальными Линч разберется Хоть попотеть ему придется
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Писец.
Поставить возле Генпрокуратуры виселицу, и развешивать по одному из семейства в день.
А Югик будет выбегать и снимать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гебнявое отребье! Страна нахотся в комотозном состоянии!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
паны при царе так не жили как живёт эта челядь подлого происхождения!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слава богу, что все соседи к ихнему участку милые и честнейшие люди (а вы спрашиваете, куда пенсионный фонд девается...пенсию некоторые берут наперед).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суууки яких і про яких всі і все знають ,третій майдан пройдеться по ваших маєтках і ваших смердючих шкірах.Спустіться з неба пацюки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наверняка этот прокурор является участником боевых действий во время АТО на Востоке Украины, а это индульгенция на все случаи жизни. И никто, и ничего ему не сделает, ведь он кровь за Отечество на поле брани проливал... О времена! О нравы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там даже наверно,домашний ручной пикинес герой АТО!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таких прокуров в Украине 100 %, судьи еще более богатые чиновники. На сегодня это система власти в Украине,она так отрегулирована,что обычным украинцем нет нормальной жизни в стране,зато чиновники жируют. Это пир во время чумы,все закончится плохо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рехворма ГПУ, МВДе и т.д. по авакянскопарашенковситурчиновски в действии...
пидары короче конченные!!!!!!!!!
в общем от пороха и его пидарлкомпани другого и не ожидал!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ян Томбински,сегодня уже все высказал!
Если кодла воровитая думает,что Западный мир их не видит,то они ошибаются.
Вот один вопрос,куда бежать будут,если голубаны в который раз не помогут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот зачем это печатать? ведь все равно таких сук у нас тысячи и они выше наших законов, а при плохом раскладе судьи тоже на их стороне. или это просто тычут народу в морду своим богатством? скажите ну кто верит что у него все конфискуют а его посадят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гамлєт (потихеньку починає тверезитись).
- Ітоги подвєдьом. ...Не буду більше пити я, хоч, правда, яка розумная цьому альтернатіва? Ех, блядська Данія! Піздєц всім сподіванням.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот поэтому матиос кричит, что не должно быть деклараций о доходах у прокуроров и у СБУ или должны быть закрытыми, от кого?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и какой толк из этих разоблачений?? Сколько уже этих было разоблачений... Все равно барыги коррупционеры у власти.. его не посадят! Если бы подобный материал был опубликован в любой цивилизованной стране Европы, то на утро уже за ним бы пришли..и сел бы он на долго на НАРЫ.. Со всеми уголовными последствиями ... А в связи с тем, что мы еще не есть цивилизованным государством, то ему за это не будет ничего ... Вот так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Охренеть. Революция не очистила страну от таких барыг. И это всего лишь прокуроришка, у министров, нардепов и сотрудников АП еще больше награбленного. Воровская коррупционная власть. Разбудите меня через 100 лет, в Украине все будет тоже самое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так прокуроры берут пример с депутатов, которые ни дня не работали , а декларации!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорошо работа поставлена в ГПУ и это только ст. следователь а шо тогда его шеф нам покажет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть хоть на Канарах живет - каждый состоятельный гражданин должен платить налоги, согласно своим доходам. А так одни эмоции вместо законов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
луценко, неужели люди гибнут в ато, что бы жила такая мразь у тебя под боком, а ты этого не видишь, или сам в доле.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
луценко и есть эта мразь..неужели еще не понятно?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Валить таких надо, просто валить. Ничего здесь не поможет - ни реформы, ни суды, ни тюрьмы. Люди окончательно страх потеряли и чувство меры...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это все премиальные, и есть за что - посадил тыщу коррупционеров, изобличил сотню маньяков, несколько лет работал под прикрытием, возле Пшонки, добывал улики. Конечно, заработал при этом и неврозы, язву, поседел... Государство (за нас счет, стессно) и вознагродило этого героя
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це тільки один з тисяч.От скажіть такі хочуть євроінтеграції, рішучих реформ? Тільки суди Лінча гнидам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гівно-то воно гівно, але всі ці гроші він не крав ночами, лазюючи по чужим будинкам, або зі зброєю у масці відбирав. І той голова сільради, що землю йому виділив, і хто йому давав за закриття справ (до речі, які справи це молоде дарування вело?), і колеги його, які 100% бачили але нічого не робили, нотаріуси, клерки- всі співучасники цього фінансово-прокурорського уй.бка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вся беда в том, что народ в абсолютной массе своей, до сих пор продолжает толераствовать этой гнилой мрази
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ось таких гнид тягав Сашко Білий за краватку, а Сабаков його вбив.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это я понимаю, настоящий прокурор.
Работал не покладая рук.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ГДЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР !!!!!! СОВЕСТЬ У НЕГО ЕСТЬ!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А люди по копійках збирають на поранених, на лікування діток, родинам загиблих...
В домовині кишень нема.
Ненаситне мурло.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоФоторепортажКрасивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с "ДНР/ЛНР". ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти