 Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с "ДНР/ЛНР". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "PROSUD".
"За четыре года полной очистки так и не произошло. В органах прокуратуры до сих пор работают прокуроры, которые избежали наказания, хотя и были причастны к коррупционным сделкам и не удосужились объяснить происхождение своих доходов. Некоторые из них даже смогли устроиться в главный офис правоохранителей - Генеральную прокуратуру Украины.
Знакомьтесь - старший следователь по особо важным делам Департамента специальных расследований - Юрий Васильевич Кривобок. Следователь Кривобок, согласно декларации, уже несколько лет - самый богатый работник прокуратуры. Информации о карьерном росте молодого 34-летнего прокурора в открытом доступе почти нет. Известно лишь что с 2014 года - Юрий Васильевич назначен в Генпрокуратуру на должность старшего следователя по особо важным делам в Департаменте специальных расследований. До этого с 2009 по 2014 гг. Юрий Кривобок работал прокурором Оболонского района г. Киева. Проанализировав декларации прокурора за 2013, 2015 и 2016 годы, мы обнаружили в собственности семьи Кривобок чрезвычайно большое количество движимого и недвижимого имущества, а также доходов на сумму свыше 182 млн грн", - говорится в публикации.
В декларации 2015 года Юрий Кривобок указал, что в собственности его жены находится 3 квартиры в с. Софиевская Борщаговка. Именно на месте этих квартир в 2009-2010 гг., когда Юрий Васильевич работал прокурором Оболонского района Киева, его родители и жена получили очень сомнительным способом в собственность 16,65 га земли!
В 2011 году местная депутатская комиссия составила разгромный отчет о дерибане этой земли. В этом отчете фигурировали и участки семьи Кривобок, где отмечалось, что они выделены с нарушениями законодательства.
Более того, в этом же отчете указано, что земельные участки одного назначения приватизировались Кривобок В.Я. и Кривобок О.Ю. по 2 раза, хотя закон дает право на приватизацию только один раз. "В связи с этим, сельский председатель Кремец С.В., выделяя повторно земельные участки в собственность - бесплатно - нанес материальный ущерб государственному и сельскому бюджетам в сумме 1051791,00 грн" - указано в отчете.
В свое время Кривобоки отдали всю землю под застройку фирме "Укрполискорм" (в конце 2014 застройщик выкупил землю). Свои отношения землевладелец и застройщик оформили бессрочным договором суперфицию. Скорее всего, именно за продажу земли Татьяна Кривобок получила несколько десятков готовых квартир от застройщика. Журналисты интернет-издания "Наші гроші " выяснили, что Татьяна Кривобок продала эти квартиры для работников Министерства внутренних дел и Минобороны минимум на сумму 83880000 грн. Но в декларации прокурора 2015 года указано, что суммарный доход за продажу квартир от этих министерств еще больше - 126 млн грн.
Всего за 4 года семья прокурора обогатилась на 182 млн грн. Из них только около 700 тыс. грн - заработная плата, остальные - продажа движимого и недвижимого имущества. Следует сразу отметить, что в декларации прокурора отсутствует какой-либо доход от занятия предпринимательской деятельностью им или его женой. Похоже, что именно обычные земельные сделки прокурора во времена Януковича и принесли ему основной капитал в более 180 млн грн.
Благодаря ресурсу Youcontrol удалось узнать, что в 2009 году Кривобок Юрий Васильевич зарегистрировал ЧП, основным и единственным видом деятельности которого является "Сдача в аренду собственного недвижимого имущества". Однако уже через 4 месяца после регистрации он прекратил свою предпринимательскую деятельность. Очевидно, что именно тогда он изменил предпринимательство на работу в прокуратуре и не прогадал.
"И интересной оказались предпринимательская деятельность жены - Татьяны Дориевны. Она значится среди учредителей двух фирм: ООО "Фабрика здоровья "Ярославна"(на данный момент в состоянии прекращения) и частного сельскохозяйственного предприятия "ЛАН". Деятельность последней компании в 2016 году привлекла внимание Службы безопасности Украины и прокуратуры. Так, из Постановления Шевченковского районного суда г. Киева нам стало известно, что фирма "ЛАН" использовалась для "создания и внедрения противоправного канала финансирования террористической деятельности "ДНР" и "ЛНР"!", - отмечают авторы расследования.
Относительно имущества, то, согласно декларации и реестрам прав на недвижимое имущество, владеет Юрий Кривобок большим домом площадью 1827 кв.м. в элитном селе Козин под Киевом.
Вот как выглядит этот дом:
"Дом расположен на 6-ти земельных участках, которые также находятся в собственности Юрия Кривобока. Общая площадь земли под домом - 86 соток. Цена за сотку земли в этом районе - около 3 тыс., то есть вся земля под имением прокурора стоит примерно 260 тыс. долл. Сам же дом, согласно декларации, на момент приобретения в 2010 году стоил 7,2 млн грн, или 900 тыс. долл. Однако мы понимаем, что стоимость этого дома на самом деле - гораздо больше. На фото дома можно увидеть, что забор полностью преграждает доступ к реке. Это прямо противоречит ст. 13 Конституции Украины и водному кодекса Украины, ведь каждый гражданин имеет право беспрепятственного доступа к водоемам. Часто именно прокуратура рассматривает обращения граждан по поводу незаконной застройки прибрежных территорий. Возникает тогда логичный вопрос, как представители прокуратуры могут бороться с незаконными застройками, если сами прокуроры нарушают законодательство?", - отмечают авторы расследования.
Кроме этого, семья Кривобока имеет еще несколько домов в курортных зонах Украины: в Крыму, в Карпатах и в Одессе.
Один из них расположен в оккупированном Крыму, а именно в с. Миндальное, недалеко от Судака и черноморского побережья. Юрий Кривобок приобрел этот дом, площадью 151 м², в 2010 году. Указанная стоимость дома 314 тыс. грн - на то время это около 40 тыс. долл.
Домом в селе Миндальное владеет также и отец прокурора. Дом общей площадью 208,1 м² был приобретен Василием Яковлевичем Кривобоком в 2009 году. Стоимость этого дома - 706 402 грн.
Кроме домов, семья прокурора имеет еще 5 земельных участков в с. Миндальное. 6 соток имеет сам прокурор, 2 земельных участка площадью более 10 соток - жена прокурора и 2 участка по 6 соток имеет мать прокурора Кривобок Оксана Юрьевна и его отец.
"Да и это еще не вся крымская недвижимость семьи Юрия Кривобока. Его жена - Татьяна Кривобок имеет в собственности помещения в пгт Гаспра, недалеко от Ялты, по адресу шоссе Алупкинское, дом 1. Из открытых источников видим, что данный дом является многоквартирным домом, построенным в 2009 году. Поэтому, скорее всего, Татьяна владеет квартирой в нем, общая площадь которой 103,4 м2, а цена - 441 600 грн. Данный дом расположен всего в нескольких минутах от моря", - говорится в расследовании.
Вблизи этого же дома, по адресу пгт Гаспра, шоссе Алупкинское, дом 1а, 42 м2 нежилого помещения имеет и отец прокурора.
Имеет прокурор Юрий Кривобок также дом в туристическом городке в Карпатах - Яремче. Дом площадью 224 м² приобретен в 2007 году за 723 тыс. грн. Прокурору также принадлежат 17 соток земли под домом, которую он приобрел в 2006 году и магазин на 44 м² в с. Микуличин, неподалеку Яремче.
Кроме домов, прокурор имеет две смежные квартиры на столичной Оболони по адресу проспект Героев Сталинграда, 8. Общая площадь квартир, приобретенных в 2012 году - 221,90 м². Подобная квартира сегодня здесь стоит около 12,2 млн грн.
Жена прокурора тоже обзавелась жильем на Оболони. Она владеет квартирой площадью 43,9 м² по адресу проспект Оболонский, дом 39а. Приобрела данную квартиру Кривобок Татьяна в 2015 году за 627 990 грн.
Едва ли не самой престижной квартирой на столичной Оболони владеет мать прокурора. К сожалению, в выписке из реестра недвижимого имущества не указано площадь квартиры, которую Оксана Юрьевна приобрела в 2012 году. Помещение расположено по адресу проспект Героев Сталинграда, 6б, находится в 2-х минутах от набережной Днепра. Наименьшая возможная цена за квартиру в этом доме - 170 тыс. долл.
Также, прокурора Юрия Васильевича справедливо можно считать земельным магнатом. В своей декларации он указал 21 земельный участок в с. Бунякино Путивльского района Сумской области. Землю прокурор получил в один день - 15.07.2010. Общая площадь всей земли - 41 гектар! Еще 2 земельных участка в с. Стовпяги, Переяслав-Хмельницкого района Киевской области прокурор получил в 2011 году. Общая их площадь - 24 сотки. 4 земельных участка площадью 57 соток у прокурора в селе Вишеньки, Бориспольского района Киевской области. Это место является престижным дачным городком под Киевом.
Не менее роскошный и автопарк прокурорской семьи. В 2016 году жена прокурора приобрела новенький Mercedes Benz GLE 350 D Matic 2016 года стоимостью 2,604,280 грн.
В 2014 году прокурор получил право пользования новеньким Volkswagen Toureg 2014-го года от своего отца. Обошелся данный автомобиль 65-летнему Василию Яковлевичу в 1 126 650 грн.
Прокурор любит и водные средства передвижения. В частности он имеет в собственности гидроскутер Bombardier RXT 2005 года, приобретенного в том же году. Владеет прокурор и прицепом для перевозки лодок.
Среди сбережений у прокурора есть: на счетах в банках - 573 долл. и 10 103 грн; наличными у жены - 20 тыс., 17 тыс. евро и 2 млн грн. Кроме этого, Татьяна заняла почти 80 млн грн третьим лицам.
"Подытожим: в Генеральной прокуратуре Украины продолжает работать прокурор, семья которого подозревается в незаконном получении столичной земли. Компания его жены является соучастником "создания и внедрения противоправного канала финансирования террористической деятельности "ДНР" и "ЛНР". А оценить и посчитать все имущество прокурорской семьи почти невозможно. Только по приблизительным подсчетам прокурорская семья приобрела в собственность:
⦁ 4 элитные дома суммарной площадью 2741 м²
⦁ 4 квартиры на 367 м²
⦁ 62 гектара земли по всей Украине
⦁ 2 автомобиля, стоимостью каждый более 1 млн грн.
⦁ доход в размере 182 млн грн.
Все материалы настоящего расследования будут переданы руководству Генеральной прокуратуры, реакция которого покажет готовность данного органа к реформированию и очистке. Ведь именно это является необходимым элементом восстановления доверия общества к правоохранительным органам государства", - заключают авторы расследования.
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Но все же не сдержусь и напишу,потому что болит!
Ну и где мы здобулы?
Где эта революция гидности?
Это вот за это,погибли люди на Майдане и продолжают воевать и гибнуть на передовой!
Вот за эту семейку?
СУКАААААА!
Блядь ради этой паскуды,которая нахапала,которая сломала людям жизни!?
Нахер мне ваш здобутый безвиз,тут пора вводить высшую меру,ВЫСШУЮ МЕРУ,причем не стрелять,а вешать,прилюдно,освещая в средствах массовой информации!Вешать по Азиатски,семьями вешать ебаных сук!!!!!
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Новий голова економічної
контррозвідки СБУ Конюхов має багато елітної нерухомості незрозумілого
походження, - "Схеми". ВІДЕОhttps://ua.censor.net.ua/video_news/445137/novyyi_golova_ekonomichnoyi_kontrrozvidky_sbu_konyuhov_maye_bagato_elitnoyi_neruhomosti_nezrozumilogo
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ваши собратья уже 3 года такую хрень гоям впаривают
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Ну-ну, бляди!!!
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Поставить возле Генпрокуратуры виселицу, и развешивать по одному из семейства в день.
А Югик будет выбегать и снимать...
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пидары короче конченные!!!!!!!!!
в общем от пороха и его пидарлкомпани другого и не ожидал!!!
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Если кодла воровитая думает,что Западный мир их не видит,то они ошибаются.
Вот один вопрос,куда бежать будут,если голубаны в который раз не помогут?
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- Ітоги подвєдьом. ...Не буду більше пити я, хоч, правда, яка розумная цьому альтернатіва? Ех, блядська Данія! Піздєц всім сподіванням.
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Пришло время "Коліївщини II".
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Работал не покладая рук.
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В домовині кишень нема.
Ненаситне мурло.
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