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 Политика Украины
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 В Кабмине "легла" компьютерная сеть, - Розенко. ФОТО

Все компьютеры в Кабмине не работают, скорее всего, по причине кибератаки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.

"Та-дам! Если что, то у нас тоже сеть "легла", по ходу! Такую картинку показывают все компьютеры КМУ)))", - написал вице-премьер и опубликовал фото экрана зараженного компьютера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аэропорт "Борисполь" подвергся спам-атаке: возможны задержки рейсов, - и.о. директора Рябикин

В Кабмине легла компьютерная сеть, - Розенко 01


В Кабмине легла компьютерная сеть, - Розенко 02


По состоянию на 15.50 сайт правительства "Урядовий портал" не работает

В Кабмине легла компьютерная сеть, - Розенко 03

Напомним, сегодня компьютерные сети ряда СМИ, предприятий и госструктур подверглись кибератаке. В частности, "Киевэнерго", "Ощадбанк" и "Укртелеком" атаковали хакеры: за разблокировку компьютеров просят $300 в биткоинах. Также вирус поражает компьютеры СМИ, госслужб, банков и почты. Спам-атаке подвергся аэропорт "Борисполь": возможны задержки рейсов.
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все плохо, только ОДНО хорошо во всем этом бардаке - все хитрые "схемы" Гройсмана по обворовыванию украинцев тоже, пусть и на время, перестанут работать.... думаю увидеть резкий скачок поступлений в бюджет по итогам этой диверсии.
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вапче-то поступления через нэт летают. а какие поступления, если лежит всё?
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будут поступления, будут. Когда все исправят, сами увидим. А пока обворовывание гройсманами государства и украинцев на время прекратится, или хотя бы уменьшится...
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может быть нападение со стороны рашки или какая либо другая акция, это не просто так, или они репетируют
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А унас есть другие враги кроме России? или может наша страна с супер конкурирующей єкономикой, а єто все дело завистников\конкурентов.
Не нужно искать черньіх котов в темньіх комнатах, когда у вас посреди гостиной благоухает петух из говна.
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ща наших хакеров с каникул отозвут,и они отомстят
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Не думал я, что Розенко такой дибьіл. На гос структуру осуществили террористическую атаку.
А оно - Гьі-гьікает, дибил блин.
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Надеюсь у вас есть толковый админ, направляющий хотя бы раз в сутки всю инфу на внешний сервер.......про постоянный апгрейт документов на флешке самими исполнителями даже говорить не буду.
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На серьезные компы нельзя ставить винду. Это главный рецепт кибербезопасности.
Вся основа сети на линуксах работает. Они на порядки устойчивей винды.
Дома эту хрень ставь. Там если вирус заест, то потери небольшие.
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если это картинка, а не сообщение биос, то на ней про долары нечего.
после вирусной атаки майкрасофт защиту установил на все не пиратские версии кроме хр и ниже. в каб. мини. винда пиратская или старая как мамонты.
хотя я думаю, это только на одном компьютере контролер винчестера сектора посеял, вот и восстановление происходит.
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это не сообщение биоса, это скорее сообщение dos-а, в частности запущенной утилиты chkdsk, моей самой любимой (ремонтирующей 90% проблем с загрузкой), восстанавливающей структуру разделов. Хотя я привык видеть несколько иное сообщение. Обычно такое можно лицезреть если вырубать комп ногой с кнопки, не дожидаясь остановки харда. Или когда рубят свет, а на упс денег как всегда не хватило. Если это(на скрине) действительно результат "работы" вируса, то он весьма топорный.
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так я про это. биос эта память. с биуса это запустилось, а собщает дос из биуса.
не точно просто выразилась.
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этому вирусу уже н-лет. Вот что нашел. А на скрине имитация проверки chkdsk-ом,в это время как раз и шифруются файлы, а пользователь думает что идет проверка.
https://xakep.ru/2016/03/25/petya-locker/
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админа взяли по блату. племянник кума свата.
или зарплата минимальная.
ведь в мозгах влады нет понимания, что админ должен получать дохрена, быть спецом и ценить свое место.
для них что админ, что уборщица - быдло под ногами, не ценят - вот и результат
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Ну ты тут немного не прав. Если атака глобальная на очередную вендовую дырку. Тут никакой админ не поможет, без связки с несколькими провайдерами, которые могут отследить ее. Если еще не поздно конечно
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З матчастиною краще знайомитися не по описах, а вивчаючи її як чорний ящик !!! Багато цікавого побачите.
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Поки сайт "Рошену" працює-країна у безпеці
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ух-ты! а вот и постоянный посетитель этого сайта.
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А я даже микроволновку вырубил...
Шоб по микрокоротким волнам не хапнуть вирусню...
Буду на неё Линукс ставить.
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Да особой разницы нет-лежит или стоит теперешний сайт Кабмина. Надеюсь,следующий Премьер-министр займется проблемами кибербезопасности.
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В кабмине поселился вирус под названием Грося (Это если ласкаво).
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Поки сайт "Рошену" працює-країна у безпеці
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мене одного бентежить коментар Розенка?
"та-там, таку картинку показують всі компи)"?!
як на мене це реакція 5 класника...
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ну я б не назвав це панікою...хм... а може б й назвав, адже такі люди "реформують" країну...а виходячі з коментаря цілого "віце-прем'єр-міністр" в нього "рівень-реформаторства" десь таки застряг у 5 класі (в кращому випадку)
хоча можливо він типу "жартує" "іронізує" і т.д. - то тут ще заспокійливе поможе
а от в 1 варіанті...
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СОВЕТЫ ТВИТЕРЯНКИ
Ватного тролля не переспоришь.
Смотри, не дай маху.
Тут времени нет для теорий,
Шли его сразу на**** уй
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Якби вони там у тому КабМіні всі суки полягали....!
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Из-за п_идаров у власти Украина находится в таком расслабленном-прерасслабленном состоянии, как будто ничего серьезного не происходит.......И вот вам результат
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Як уберегтись від вірусів:

1. Встановіть файєрвол.
2. Встановіть Антивірусну програму (не Касперського, чи Доктора Веба)
3. Встановіть Антишпигунську програму (Zemana Antimalware, наприклад)
4. Використовуйте ДОВГІ (більше 20 знаків, це може бути просто набір слів, розділених дефісом) паролі.
5. Перевірте налаштування безпеки свого браузера.
6. Не відкривайте файлів, а також, не переходіть за посиланнями, що приходять вам електронною поштою.
7. Не встановлюйте піратське програмне забезпечення.
8. Купіть ліцензований Windows, а в ідеалі - ПРОСТО ПЕРЕЙДІТЬ НА БУДь-ЯКИЙ
дистрибутив Linux (Оглядач оперативних систем Linux - Distrowatch).

Це далеко не повний перелік, але достатньо дієвий.

І загалом слідкуйте, хто має доступ до компа вашої відповідальності. Не діліться паролями. - НІ З КИМ.
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єдине що ефективне це частина 8 пункту - Лінукс
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І ніякої гарантії безпеки !!!
Самий дієвий спосіб непотонути в морі, - до нього ненаближатись
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Згідний. Але не завжди в організацій є ресурс на адміна і, крім того, не буде адмін висіти над кожним компом, щоб його вконтролювати.
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РЖАКА, УМОРРА, ПОЗОР. У них в КАБМИНЕ - слушайте -> В И Н Д О У З <-. (они там что, трахнутые в голову). Ось - для КУХАРОК и Посудомоек.
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...и министров. (легла сеть, ну конечно это же ВИНДОВС, да видать ещё и КРЯКНУТАЯ). Сборище ТУПАРЕЙ.
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91% корпоративных клиентов сидят на вин. а ты и дальше пиши бредятину
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Інформація продовжує надходити кожну хвилину, але на цей момент вже відомо, що виведені з ладу комп'ютери на наступних підприємствах:
Банки ТАСС, Ощадбанк, Південний, ОТП
Укрзалізниця
Аеропорт «Бориспіль»
Епіцентр
Нова пошта
ДТЕК
Укренерго
Київенерго
Мережу заправок «ТНК»
ПБГ «Ковальська»
ТРК «Люкс»
Київводоканал
Сайт "Кореспондент"
ДП "Антонов"
ДП "Документ"
Сайт Львівської міськради
Сайт Кабміну
Lifecell
Київстар
Vodafone Україна
Схоже, що компанії атакував один вірус. Про це говорять схожі симптоми.
Як вдалося з'ясувати, вірус називається mbr locker 256.
Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.
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да то у вас, кацапье сраное, руки до Цензора коротки специ тут работают, получается, лучше ваших феєсбєшных
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Ото наука,як набирати довбнів,замість розумних на роботу !!!
Кумівство до доброго не доводить.
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У меня только один вопрос, почему Пашо Розенко радуется и смайлики ставит? Дебил чтоль? Когда его дома гореть будет, тоже будет вокруг с бубном плясать?
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...Дебил чтоль?
А что, разве не не видно? Все симптомы на лице... ))))
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Это говорит об уровне наших государственных мужей. Предполагаю, будущее у нас с ними скучным не будет... но вот вряд ли счастливым.
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Скрин просто сбоя на винчестере, но если там действительно вымогатель, ищите в Гуглах меры противодействия WannaCrypt. Закрыть порты, скачать заплатку MS17-010 с сайта Микрософт, выключить SMBv1.
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обновляться нужно вовремя, даже если винда крякнутая
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Пусть заменят windows на linux и таких случаев будет намного меньше, в условиях гибридной войны это лучшее решение.
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Чему этот жирный придурок радуется? Если российские хакеры хоть наполовину так страшны, как о них говорят, то они могут остановить работу половины экономики Украины, а затем еще в хаосе начать наступление.
Тут впору подумать об обеспечении надежной кибер-безопасности государства, а не смехуёчки постить.
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Це песець . Весела картинка !!!
Може спочатку зкопіювати HDD
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Подумаешь компьютеры не работают.У нас министры уже давно не работают.
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Перезагрузить компьютеры с новым Кабмином.
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А можно дополнительную опцию - положить кабмин всем составом?
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Садовой Гройсману должен предложить подать в отставку.
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А програмного забезпечення українською у нас до цих пір нема ?
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Грося, тот кто не может и не хочет работать, должен уйти! На выход с вещами!
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Интересно, а в СБУ тоже компьютеры легли? Или они еще на печатных мащинках работают в целях безопасности?
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Да патамушта сотрудники этих контор сидят до сих пор в разных ОК, ВК и т.д.
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Молдец Бутусов! Он еще с 20013 года сделал правильные выводы и не использует украинские сервера. Его кацапы еще тогда "потренитровали".
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Щось небачу нiчого смiшного у цьому г-н розенко.
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и че??? где же хваленые парашенкоаваковские ай-ти супергерои??? всрались??? чего и следовалоожидать...(((
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У нас в кабмине только 15,5% этнических украинцев. Все остальные кто? Они... Система скорее всего заражена изнутри, то есть с любого кабинетного компа. Легко. Дешево. Сердито. И самое главное "можно повторить" в любой момент...
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После такого Repair file system" можно с уверенностью 200% сказать, что никаких данных на диске уже нет и восстановить их малореально. Там походу дибилы все, если вместо срочно отключить питание вилкой из розетки позволили перезагрузить компьютер и дать запуститься скандиску
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ничего страшного, на сайте Кабмина кроме дурной рекламы никаких важных данных нет.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Кабмине "легла" компьютерная сеть, - Розенко. ФОТО
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