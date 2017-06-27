 В Кабмине "легла" компьютерная сеть, - Розенко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.
"Та-дам! Если что, то у нас тоже сеть "легла", по ходу! Такую картинку показывают все компьютеры КМУ)))", - написал вице-премьер и опубликовал фото экрана зараженного компьютера.
По состоянию на 15.50 сайт правительства "Урядовий портал" не работает
Напомним, сегодня компьютерные сети ряда СМИ, предприятий и госструктур подверглись кибератаке. В частности, "Киевэнерго", "Ощадбанк" и "Укртелеком" атаковали хакеры: за разблокировку компьютеров просят $300 в биткоинах. Также вирус поражает компьютеры СМИ, госслужб, банков и почты. Спам-атаке подвергся аэропорт "Борисполь": возможны задержки рейсов.
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Масштабная кибератака в Украине: вирус поражает компьютеры СМИ, госслужб, банков и крупных компаний (обновлено)(190)
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Не нужно искать черньіх котов в темньіх комнатах, когда у вас посреди гостиной благоухает петух из говна.
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А оно - Гьі-гьікает, дибил блин.
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Вся основа сети на линуксах работает. Они на порядки устойчивей винды.
Дома эту хрень ставь. Там если вирус заест, то потери небольшие.
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после вирусной атаки майкрасофт защиту установил на все не пиратские версии кроме хр и ниже. в каб. мини. винда пиратская или старая как мамонты.
хотя я думаю, это только на одном компьютере контролер винчестера сектора посеял, вот и восстановление происходит.
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не точно просто выразилась.
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https://xakep.ru/2016/03/25/petya-locker/
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или зарплата минимальная.
ведь в мозгах влады нет понимания, что админ должен получать дохрена, быть спецом и ценить свое место.
для них что админ, что уборщица - быдло под ногами, не ценят - вот и результат
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Шоб по микрокоротким волнам не хапнуть вирусню...
Буду на неё Линукс ставить.
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"та-там, таку картинку показують всі компи)"?!
як на мене це реакція 5 класника...
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хоча можливо він типу "жартує" "іронізує" і т.д. - то тут ще заспокійливе поможе
а от в 1 варіанті...
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Ватного тролля не переспоришь.
Смотри, не дай маху.
Тут времени нет для теорий,
Шли его сразу на**** уй
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1. Встановіть файєрвол.
2. Встановіть Антивірусну програму (не Касперського, чи Доктора Веба)
3. Встановіть Антишпигунську програму (Zemana Antimalware, наприклад)
4. Використовуйте ДОВГІ (більше 20 знаків, це може бути просто набір слів, розділених дефісом) паролі.
5. Перевірте налаштування безпеки свого браузера.
6. Не відкривайте файлів, а також, не переходіть за посиланнями, що приходять вам електронною поштою.
7. Не встановлюйте піратське програмне забезпечення.
8. Купіть ліцензований Windows, а в ідеалі - ПРОСТО ПЕРЕЙДІТЬ НА БУДь-ЯКИЙ
дистрибутив Linux (Оглядач оперативних систем Linux - Distrowatch).
Це далеко не повний перелік, але достатньо дієвий.
І загалом слідкуйте, хто має доступ до компа вашої відповідальності. Не діліться паролями. - НІ З КИМ.
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Самий дієвий спосіб непотонути в морі, - до нього ненаближатись
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Банки ТАСС, Ощадбанк, Південний, ОТП
Укрзалізниця
Аеропорт «Бориспіль»
Епіцентр
Нова пошта
ДТЕК
Укренерго
Київенерго
Мережу заправок «ТНК»
ПБГ «Ковальська»
ТРК «Люкс»
Київводоканал
Сайт "Кореспондент"
ДП "Антонов"
ДП "Документ"
Сайт Львівської міськради
Сайт Кабміну
Lifecell
Київстар
Vodafone Україна
Схоже, що компанії атакував один вірус. Про це говорять схожі симптоми.
Як вдалося з'ясувати, вірус називається mbr locker 256.
Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.
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Кумівство до доброго не доводить.
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А что, разве не не видно? Все симптомы на лице... ))))
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Тут впору подумать об обеспечении надежной кибер-безопасности государства, а не смехуёчки постить.
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Може спочатку зкопіювати HDD
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