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 Политика Украины
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Все про:интернет (1474) Кабмин (10368) киберпреступление (280) хакер (612) Розенко (499)

 Масштабная кибератака в Украине: в Кабмине "легла" сеть, - Розенко. ФОТО

Все компьютеры в Кабмине не работают, скорее всего, по причине кибератаки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.

"Та-дам! Если что, то у нас тоже сеть "легла", по ходу! Такую картинку показывают все компьютеры КМУ)))", - написал вице-премьер и опубликовал фото экрана зараженного компьютера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аэропорт "Борисполь" подвергся спам-атаке: возможны задержки рейсов, - и.о. директора Рябикин

Масштабная кибератака в Украине: в Кабмине легла сеть, - Розенко 01


Масштабная кибератака в Украине: в Кабмине легла сеть, - Розенко 02


По состоянию на 15.50 сайт правительства "Урядовий портал" не работает

Масштабная кибератака в Украине: в Кабмине легла сеть, - Розенко 03

Напомним, сегодня компьютерные сети ряда СМИ, предприятий и госструктур подверглись кибератаке. В частности, "Киевэнерго", "Ощадбанк" и "Укртелеком" атаковали хакеры: за разблокировку компьютеров просят $300 в биткоинах. Также вирус поражает компьютеры СМИ, госслужб, банков и почты. Спам-атаке подвергся аэропорт "Борисполь": возможны задержки рейсов.
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Касабы очень подозрительно вирус назвали.
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Как распространяется вирус? Что приводит к заражению?
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ага,он только с мусором бороться умеет,там нету компютеров
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1.Virus #Petya блокирует Avast, тогда как антивирус "Касперский" его не видит.
2. Не скачивать сторонние программы и файлы.
3. Не переходить по сторонним подозрительным ссылкам, в том числе, из соцсетей. Особенно если они исходят от неизвестных вам пользователей.
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для заражения не надо никуда ходить, он сам прийдет
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Это был троян, он ждал своего времени. В один мах накрыло всю Украину, что говорит про корни вируса от "мы же братья". Есть предположение, что вирусня пришла с медоком
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половым путём.. ясное дело просто на флешку нужно было одевать презик
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Утилизация ватников - вот нехер лазить с рабочих компов на кацапсинные и порносайты
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Linux хосты работают без проблем. Windows очень много полягло. Пора переходить на линуксу.
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10 более надежная с винды. На 10 скоро пофиксят этот вирус. Линукс или Mac OS пока и спасает.
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Ну не дебил? Какое та -дам? Где ваша киберзащита? Идиоты!
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Татьяна, недавно по всему миру подобная йухня происходила. И там тоже такие же идиоты работают? Или Вы лично такой спец, что можете защитить от хаккерских и вирусных атак? Так поделитесь своими опытом.
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Это совковый ответ -" у других точно также и даже хуже". Ты в курсе какая у нас киберзащита, что делается? Как мы защищаемся? Поделись информацией, не держи в себе)))))
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Tatyana Pomolova - при СБУ був Департамент спеціальних-телекомунікаційних систем та захисту інформації. Де він зараз ?
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завод Нонда в Японии встал изза этого вируса.. там тоже дебилы?.. Ваша излишняя эмоциональность и не контролируемая категоричность в суждениях, делает вас "ыкспердом по усем вопросам"
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Не нервничай, и будет тебе счастье. Не нужно мне указывать что и как здесь писать.
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Розенко, коли вже ти із своїм Гройсманом "ляжете" по ходу !
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Зараз на 24 каналі якраз базар про віруси !!!
.
..
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Компьютерный вирус атаковал сайты государственных учреждений и заплакал.
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У нас тоже на производстве легли все компьютеры
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Не открывай чего не знаешь не запускай чего не знаешь и будет тебе счастье!!
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а тем временем, в бюджете уже выделяются огромные суммы на борьбу с вирусом
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Вчера в Украине тысячи студентов защитили диплом на тему "Кибер безопасность" . Мой "двоечник" в том числе .
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Петро колись щось говорив про кібервійсько України. Чи і в них "хлібне" перемир'я, та заборона на дії у відповідь?
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Поменьше юзайте 1С и кацапское мыло и не просматривайте неизвестные файлы. Дальше пойдет чрез вайбер
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все плохо, только ОДНО хорошо во всем этом бардаке - все хитрые "схемы" Гройсмана по обворовыванию украинцев тоже, пусть и на время, перестанут работать.... думаю увидеть резкий скачок поступлений в бюджет по итогам этой диверсии.
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может быть нападение со стороны рашки или какая либо другая акция, это не просто так, или они репетируют
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ща наших хакеров с каникул отозвут,и они отомстят
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Не думал я, что Розенко такой дибьіл. На гос структуру осуществили террористическую атаку.
А оно - Гьі-гьікает, дибил блин.
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Надеюсь у вас есть толковый админ, направляющий хотя бы раз в сутки всю инфу на внешний сервер.......про постоянный апгрейт документов на флешке самими исполнителями даже говорить не буду.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМасштабная кибератака в Украине: в Кабмине "легла" сеть, - Розенко. ФОТО
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