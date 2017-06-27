 Масштабная кибератака в Украине: в Кабмине "легла" сеть, - Розенко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.
"Та-дам! Если что, то у нас тоже сеть "легла", по ходу! Такую картинку показывают все компьютеры КМУ)))", - написал вице-премьер и опубликовал фото экрана зараженного компьютера.
По состоянию на 15.50 сайт правительства "Урядовий портал" не работает
Напомним, сегодня компьютерные сети ряда СМИ, предприятий и госструктур подверглись кибератаке. В частности, "Киевэнерго", "Ощадбанк" и "Укртелеком" атаковали хакеры: за разблокировку компьютеров просят $300 в биткоинах. Также вирус поражает компьютеры СМИ, госслужб, банков и почты. Спам-атаке подвергся аэропорт "Борисполь": возможны задержки рейсов.
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А оно - Гьі-гьікает, дибил блин.
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