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 Политика Украины
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 Дело "налоговиков Клименко": арестовано имущество на сумму 888 млн, - ГПУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В рамках уголовного производства по факту создания преступной организации беглого президента Виктора Януковича и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко объявлено о подозрения 45 лицам, из них 17 - находятся в розыске.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ, об этом на брифинге во вторник сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

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"В рамках уголовного производства по факту создания преступной организации В. Януковича - экс-министр О. Клименко, которая действовала с целью обогащения ее членов путем контролируемого уклонения от уплаты налогов субъектами реального сектора экономики, объявлены подозрения 45 лицам. Из них 17 - находятся в розыске, еще 28 подозреваемых на данное время находятся на территории страны", - говорится в сообщении.

Прокурор отметил, что всем им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога или просто залог. Общая сумма назначенных судами залогов - 472 млн 137 тыс. грн.

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Среди задержанных экс-налоговиков - 10 из Киева, 6 - из Днепропетровской области, 5 - из Харьковской, по 3 - из Луганской и Одесской областей и 1 - из Полтавской.

Кравченко напомнил, что сумма ущерба, нанесенного государству, составляла почти 96 млрд грн, и она уже подтверждена результатами судебно-экономической экспертизы, которая имеется в наличии у следствия. Также прокурор отметил, что указанные средства планировалось использовать для социальных выплат гражданам Украины.

Вместе с тем представитель ГПУ подчеркнул, что ввиду того, что фигуранты дела имеют большое состояние, которые могут быть использованы для влияния на ход расследования, а также связи, в частности с народными депутатами, которые ходят в суды и обращаются с поручительством за подозреваемых, прокуратура настаивала исключительно на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения соответствующих залогов.

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"По состоянию на утро вторника 9 фигурантов остаются под стражей, и на данное время общая сумма оплаченных залогов составляет 59 млн 136 тыс. грн", - сообщил прокурор.

По словам Кравченко, большинство заключенных под стражу подозреваемых пытаются обжаловать меры пресечения и хотя бы уменьшить суммы залога, однако Апелляционный суд Киева занимает достаточно принципиальную позицию, оставляя без изменений решение об избрании мер пресечения или усиливая их.

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"На прошлой неделе и вчера рассмотрено уже 8 апелляционных жалоб как прокуроров, так и стороны защиты. В трех случаях решение о содержании под стражей с возможностью внесения залога осталось без изменений. Еще двум фигурантам мера пресечения изменена с личного обязательства на содержание под стражу и залог; два залога изменены на содержание под стражей с одновременным увеличением суммы залога", - говорится в сообщении.

Кравченко также проинформировал, что на данный момент продолжается процесс ареста имущества подозреваемых - речь идет об аресте собственности на общую сумму 888 млн 452 тыс. грн.

Также он назвал лидеров по уровню арестованных состояний. Так, например, у бывшего руководителя Государственной налоговой инспекции в Святошинском районе Киева арестованы 20 квартир и другие объекты недвижимости на общую сумму почти 283 млн 564 тыс. грн; у экс-председателя ГНИ Киева через суды наложен арест на недвижимость стоимостью почти 202 млн грн.

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Во время обысков у фигурантов найдены картины, старинные иконы, оружие, ценные часы, драгоценные металлы и т.п.

Отдельно Кравченко обратил внимание на то, что сейчас уже становится понятной дальнейшая линия защиты подозреваемых. Часть участников преступной организации занимают позицию "в сговор не вступал, с Клименко не работал".

"Хочу отметить, что единственным и неопровержимым аргументом следствия является то, что нарушения при заполнении налоговой отчетности были настолько очевидными, а суммы настолько значительными, что не заметить налоговики их просто не могли", - отметил он.

Кравченко также заявил, что приказы о назначении на должности и увольнения есть в материалах уголовного производства. Все экс-чиновники работали в период 2011-2014 годов, и у следствия достаточно доказательств, что эти люди участвовали в деятельности т.н. госпрограммы.

Дело налоговиков Клименко: арестовано имущество на сумму 888 млн, - ГПУ 01Дело налоговиков Клименко: арестовано имущество на сумму 888 млн, - ГПУ 02Дело налоговиков Клименко: арестовано имущество на сумму 888 млн, - ГПУ 03Дело налоговиков Клименко: арестовано имущество на сумму 888 млн, - ГПУ 04Дело налоговиков Клименко: арестовано имущество на сумму 888 млн, - ГПУ 05Дело налоговиков Клименко: арестовано имущество на сумму 888 млн, - ГПУ 06Дело налоговиков Клименко: арестовано имущество на сумму 888 млн, - ГПУ 07Дело налоговиков Клименко: арестовано имущество на сумму 888 млн, - ГПУ 08Дело налоговиков Клименко: арестовано имущество на сумму 888 млн, - ГПУ 09Дело налоговиков Клименко: арестовано имущество на сумму 888 млн, - ГПУ 10


Напомним, бывшие руководители областных управлений Министерства доходов и сборов - налоговых администраций Украины подозреваются в том, что, выполняя указания Януковича и экс-министра А. Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении криминальных правонарушений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).

24 мая в ходе широкомасштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн.

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країна жила цим і з цими всі роки незалежності прикриваючись конституцією....і бац-бджоли проти меду? все так і буде, гроші ніхто не відміняв , а психологія людина має одну особливість-Люди не думают на 3-5 лет вперед, даже когда берут ипотеку на 10 лет...всіх не заарештують, да і навіщо?
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Кстати, хорошо работалось с "площадкой" - отдал 8% и можешь спать спокойно, у налоговой к тебе вопросов не было. Сейчас, кстати, беспредел.
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Когда другие народи строят свое государство с перспективой на будущее, наши уроды разворовывают и уничтожают свое. Живут одним днем. Просто скоты!
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"...у бывшего руководителя Государственной налоговой инспекции в Святошинском районе Киева арестованы 20 квартир и другие объекты недвижимости на общую сумму почти 283 млн 564 тыс." - е*аный свет,слов нет...о каком там залоге вообще речь?Может все-таки лучше расстрелять?
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если воришка, так обязательно в доску православный и из УПЦ МП
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДело "налоговиков Клименко": арестовано имущество на сумму 888 млн, - ГПУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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