 В Чернигове должностные лица Укртрансбезопасности попались на взятке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, злоумышленник, занимающий одну из руководящих должностей управления, а также заместитель отдела, вымогали и получили от предпринимателя 10 тысяч гривен за не препятствование осуществлению предпринимательской деятельности, связанной с пассажирскими перевозками, и не наложение на него штрафных санкций за нарушения действующего законодательства.
"Должностные лица были задержаны на горячем во время получения денег на рабочем месте. В настоящее время по месту работы, а также по местам жительства задержанных проводятся обыски. Также задокументировано еще несколько фактов получения злоумышленниками взяток", - рассказала Калиновская.
Она также отметила, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
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