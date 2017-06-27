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 В Чернигове должностные лица Укртрансбезопасности попались на взятке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Чернигове сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно со следственным управлением НПУ и областной прокуратурой задержали на взятке в размере 10 тысяч гривен должностных лиц Управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте в Черниговской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, злоумышленник, занимающий одну из руководящих должностей управления, а также заместитель отдела, вымогали и получили от предпринимателя 10 тысяч гривен за не препятствование осуществлению предпринимательской деятельности, связанной с пассажирскими перевозками, и не наложение на него штрафных санкций за нарушения действующего законодательства.

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"Должностные лица были задержаны на горячем во время получения денег на рабочем месте. В настоящее время по месту работы, а также по местам жительства задержанных проводятся обыски. Также задокументировано еще несколько фактов получения злоумышленниками взяток", - рассказала Калиновская.


В Чернигове должностные лица Укртрансбезопасности попались на взятке, - Нацполиция 01

В Чернигове должностные лица Укртрансбезопасности попались на взятке, - Нацполиция 02

В Чернигове должностные лица Укртрансбезопасности попались на взятке, - Нацполиция 03

В Чернигове должностные лица Укртрансбезопасности попались на взятке, - Нацполиция 04

В Чернигове должностные лица Укртрансбезопасности попались на взятке, - Нацполиция 05

Она также отметила, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
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так такая должность и нужна для "заноса"... всё согласно прайса, не ломайте цены.
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Пока не будет так же регулярно появлятся информация что посадили как за дачу так и за взятия взятки на 10-15 лет то толку небудет а только рекламма для взяточников,вот все берут и ничего...
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Надо спецам при себе иметь маленькую колоду и мачете попалась блиядь на взятке сразу в кабинет колоду и кердык без правого запястья, а там потом пусть суд разбирается выпускать под залог или нет это уже не будет важно.
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когда журнализді с цветоами и лукаш встречать будут?!
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Вот же козлы находят любые предлоги ,чтобы содрать мзду ! Недаром мечта любого чиновника - " разрешите мне хоть что-нибудь разрешать" !


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Пусть ответят где "бриллиантовые" прокуроры делись с подаренным стеклом в аквариум!грузинов убрали,а где эти ушлепки!
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че вы так возбудились? как-будто первый случай взяточничества за много лет.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Чернигове должностные лица Укртрансбезопасности попались на взятке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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