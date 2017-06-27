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 Фоторепортаж, Технологии
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Все про:интернет (1474) хакер (612) Укрэнерго (130)

 "Киевэнерго", "Ощадбанк" и "Укртелеком" атаковали хакеры. За разблокировку компьютеров просят $300 в биткоинах. ФОТО

Компьютерные сети энергокомпании "Киевэнерго" пострадали от хакерской атаки. Компьютеры компании оказались заражены вирусом, подобным WannaCry.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

"Мы подверглись хакерской атаке. Два часа назад вынуждены были выключить все компьютеры, ожидаем разрешения на включение от службы безопасности", - заявили в компании.

По данным издания, от атаки пострадали также некоторые государственные банки и компании. НБУ выпустил заявление о том, что банковская система подверглась атаке. Информацию о взломе "Киевэнерго" подтверждает и TJournal со ссылкой на собственный источник внутри компании. Издание опубликовало фото его рабочего компьютера, который сегодня днем перегрузился, затем выдал такое сообщение:

Киевэнерго, Ощадбанк и Укртелеком атаковали хакеры. За разблокировку компьютеров просят $300 в биткоинах 01


После этого он увидел, что аналогичное происходит на всех компьютерах в офисе: "Я понял, что идет атака, вырубил свой компьютер, а когда включил, была уже красная надпись про биткоин и деньги". В компании отключили компьютеры до конца дня.

Факт заражения компьютерных сетей редакции подтвердили в Киберполиции. По словам главы ведомства Сергея Демедюка, сегодня к ним обратились "Ощадбанк" и "Укртелеком", специалисты ведомства уже выехали на место событий. "Чтобы говорить предметней, сначала нашим специалистам нужно выяснить, что это за вирус. В случае с ранее неизвестными вирусами сотрудничество по ликвидации последствий может идти на международном уровне", - сказал Демедюк.

В пресс-службе "Укртелекома" также подтвердили изданию AIN факт атаки. "Атака была, определенные сложности в работе есть, сейчас разбираемся в ситуации", - рассказали в компании, пообещав дать детали по ситуации позже.
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С этого надо начинать, а вопросы потом. У меня отец болен, не смог в Сбербанке снять его пенсию на лекарства. Удавил бы их, сук. И не раскаялся.
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в каком Сбербанке? В Ощадбанке может, или в кацапском?
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В Ощадбанку. Так краще? Чи в контексті не зрозуміло було, про який йдеться? Батько в лікарніі мені якось не дуже було дбати про красу слова, феноменально правильно формулювати речення.
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Ощадбанк и Сбербанк - одно и тоже.
А так называемый "Сбербанк России" внаглую незаконно использует бренд Ощадбанка.
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Энергетические компании Украины подверглись массированной атаке вируса-шифровальщика - аналога WannaCry, НБУ предупредил банки об опасности
27.06.2017 в 14:42Сети «Укрэнерго» и ДТЭК, крупнейших энергетических компаний Украины, оказались заражены новой формой вируса-шифровальщика, напоминающего WannaCry. Об этом рассказал источник внутри одной из компаний, непосредственно столкнувшийся с атакой вируса, сообщает tjournal.По словам источника, днём 27 июня его компьютер на работе перезагрузился, после чего система якобы начала проверку жёсткого диска. После этого он увидел, что аналогичное происходит на всех компьютерах в офисе:
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«Я понял, что идёт атака, вырубил свой компьютер, а когда включил, была уже красная надпись про биткоин и деньги».
В сообщении, появившемся на экране компьютеров (везде одинаковом), говорится, что файлы на жёстком диске зашифрованы, а для их расшифровки требуется отправить 300 долларов на адрес Bitcoin-кошелька. На момент написания материала этот кошелёк был пуст.

В компании распорядились отключить все компьютеры до конца дня. По данным источника, атака также затронула ДТЭК, в которых входит «Киевэнерго»: там якобы распорядились выключить сеть, чтобы остановить заражение. В пресс-службе компании подтвердили факт атаки. На момент подготовки материала сайт ДТЭК был недоступным, некоторые сервисы сайта «Киевоблэнерго» не работали.

Источник утверждает, что главный офис «Укрэнерго» тоже успел выключить сеть и избежать заражения, однако его подразделения полностью заражены. Подразделения «Укргидроэнерго», например, Киевские ГЭС и ГАЭС, не затронуты, говорит источник.
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Нехер с рабочих компов по порносайтах лазить
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В Японии остановили завод Honda из-за вируса WannaCry, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на Reuters.
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-oops! you files are encrypted!
-ooops! nothing important on my comp,connected to the internet ))) format C: reinstall WIN and F-You asshole! )))
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Я уже столкнулся. зашел на сайт... Вылазит реклама укртелекома с предложением скачать обнову.
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в случае с "ощадбанком", я бы просил "деактивировать" пышного.
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"Киевэнерго", "Укртелеком" это ведь Ахметова предприятия, поэтому 300 баксов с него мало.
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Или это очередной повод Ахметке сказать "денег платить нет потому что...". И опа - горячую воду не включили 27.06.2017.
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Нашумевшее вымогательское ПО WannaCry продолжает свое победоносное шествие по планете.
Подробнее: http://www.securitylab.ru/news/486856.php
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а нєхер економити на програмному забезпеченні і хороших спеціалістах....скупий платить двічі, а лох платить все життя
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Ахаха нубы, знаю как ресетнуть систему без потери данных за 500$ - деньги отправлю через волонтеров на передок ребятам, для потверждения будет электронный чек "Киевэнерго", "Ощадбанк" и "Укртелеком" атаковали хакеры. За разблокировку компьютеров просят $300 в биткоинах - Цензор.НЕТ 7010
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Вымогатели меньше требуют вообще-то чем ты.
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Я деньги пущу на благое дело.
PS после крупных организаций начнется трешь по обычным юзерам. Из рекомендаций - вырубить на время доступ в инет с рабочих/корпоративных ПК.
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"Я деньги пущу на благое дело."

Кто ж вам поверит?
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Ебануть по кремлю, и будет мир и покой...плешивый с усатой головой , верхом на лошади се равно сглотнут
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да-а, это иудеям не народ обдирать через "вроттердам+" .
и не труселями на базаре в винице торговать...
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Кацапня седня разбушевалась чёта. Давно пинка не получали внарасеи своей...
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и Шо? двойной подьем?! теперь ахмеденерго поднимет тарифі и абанплату за ахмедком? отбивать растраті...
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звонили клиенты, тоже зашифрованы, требуют биткоины
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Потому что ставят у себя рассейское ПО: 1С, ещё и антивирус касперского), отсканирует все файлы и отправит разработчику что надо)
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в Ощадбанке нет всего вышеперечисленого и тем не менее
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Дико сомневаюсь!
Некоторое время назад меня дергали на "учебу" в Эксимбанк, так их кулхакеры на полном серьезе рекомендовали всме ставить это гафтно на свои компьютеры для защиты системы клиент-банк!
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есть клиенты у них кроме Медка ничего не стояла и все ку-ку, так что дело не в ПО
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у моей главбухши тоже ничего такого не стоит, только постоянно шарится по нету от безделия и вчера я ей вычистил кучу разного не очень вредоносного хлама, который уже не позволял запуститься клиент-банку...
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тут скорее всего вообще не одно ПО не при чем, разве что кто на Линуксе то в бесопасности, хотя я не уверен
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Уже давно из школы выпустился. Но вот что странно - стоит лицензионная винда, обновления все ставятся вовремя, стоит антивирь, права пользователя ограничены и как-то переживаются подобные атаки.
А к чему твой вброс про уроки, можно поинтересоваться? Списать домашку хочешь?
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Курс битка на данный момент составляет 2435 баксов. Требования выплатить по 300 баксов битками - это какая то тупость либо хакеров, в чём я сомневаюсь, либо Цензора.
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Хм, если вас еще не забанили на гугле, почему бы вам не поискать там по слову "Сатоши".
Тогда бы у вас не вызвал бы головную боль вопрос, как сопоставить курс битка в 2435 баксов с запрошенной суммой в 300 баксов.
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Зойдберг - фейк галимый с сериала, тебя никто не спрашивал)
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До создания Киберполиции такого не было. Совпадение?
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Знакомый из одной коммерческой фирмы только что рассказал, что у них та же фигня
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Крупная сеть лабораторий тоже зараженна. Не только гос структуры под атакой.
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Давно сиджу на Лінуксі і всім давно раджу.
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стим поддерживает все больше игр + вайн никто не отменял
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В мене дві системи стоять:

1. Основна (робоча) - Linux Mint з закодованими диском та VPN мережею.

2. Другорядна - Windows 10 (ігри для дітей, фотошоп і все решта).

Навіть, якщо помре віндовс, система залишиться робочою - всі дані (робочі проекти, грошові транзакції і т.д.) будуть в безпеці.
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на работе линукс да. А дома линукс мне не нужен, бьіл когда то "МАС", но для виндоуз все равно игр больше. И я не играю в 2-3$ инди. Меня интересует ГТА 5, БФ1 и тд, то есть ААА проектьі, а на линукс там беда с бубнами и барабанми, знаю плавал. На линуксе есть беда с DX 11, а как без него?)
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Так вторую ось как альтернативную поставить можно. Либо виртуализация. Хотя это, конечно, слегка странно делать все только ради игр, но зато хоть как-то обезопасит от подобных случаев.
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ЛИЧНО ЗНАЮ КАК МИНИМУМ О 10 СЛУЧАЯХ БЛОКИРОВКИ КОМРЬЮТЕРОВ ЧАСТНЬІХ ФИРМ НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ СВЯЗАНЬІХ МЕЖДУ СОБОЙ ИЛИ С ГОС КОМПАНИЯМИ.
ВСЕ БУДТЕ ОКУРАТНЕЙ.
И да. мождет разблокируем вконтакте и мейл ру, еще ведь остались цельіе компьі?? дибьіли законтаченньіе лять. По обходили, блокировки?
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Только что стало известно еще о 3-х случаях, вирус тот же. началось все как я понял буквально пару часов назад.
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Связь не в этом должна быть, а в используемом ими софтом.
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Это немного легче, чем спид. Переустановите систему и не шляйтесь, где не надо.
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Переустановить легче простого, некоторые конторы на убытки попали просто из-за простоя и утери документов. Налоговой же не объяснишь куда подевалась документация за год, например, ее придется как-то восстанавливать.
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для того чтобы подхватить шифровальщик никуда не надо шляться, он сам прийдет
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кацапов тоже атаковали хакеры. "Роснефть" сообщает о "мощной хакерской атаке" на свои серверы.
"На серверы Компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами… По факту кибератаки Компания обратилась в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
В то же время издание "Ведомости" со ссылкой на собственные источники сообщает, что 27 июня все компьютеры НПЗ "Башнефти", "Башнефть-Добычи" и управления "Башнефти" (входят в "Роснефть") одновременно перезагрузились, после чего на экране появилось сообщение о выкупе вируса WannaCry.
https://112.ua/mir/rosneft-soobshhaet-omoshhnoy-hakerskoy-atake-nasvoi-servery-398148.html



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Ну это может быть просто прикрытием, реально же никто не проверит, что там было не было.
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Кто -то на работе порнографию любит смотреть... Надеюсь у них есть копии баз данных, иначе... Киевлянам можно расслабится и не платить по долгам за электроэнергию.
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не надо никуда ходить, шифровальщик сам прийдет
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ахаха самые честные не коррумпированные конторы атакованы хакерами с целью выкупа.
кто в это поверил?
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Также атаковали Проминвест банк (правда вирус вроде другой)
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https://blockchain.info/ru/address/e62f3c2c154063f3e230d293701c7583f5489556?sort=0 Заплатили ! Только что.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Киевэнерго", "Ощадбанк" и "Укртелеком" атаковали хакеры. За разблокировку компьютеров просят $300 в биткоинах. ФОТО
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