 "Киевэнерго", "Ощадбанк" и "Укртелеком" атаковали хакеры. За разблокировку компьютеров просят $300 в биткоинах. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.
"Мы подверглись хакерской атаке. Два часа назад вынуждены были выключить все компьютеры, ожидаем разрешения на включение от службы безопасности", - заявили в компании.
По данным издания, от атаки пострадали также некоторые государственные банки и компании. НБУ выпустил заявление о том, что банковская система подверглась атаке. Информацию о взломе "Киевэнерго" подтверждает и TJournal со ссылкой на собственный источник внутри компании. Издание опубликовало фото его рабочего компьютера, который сегодня днем перегрузился, затем выдал такое сообщение:
После этого он увидел, что аналогичное происходит на всех компьютерах в офисе: "Я понял, что идет атака, вырубил свой компьютер, а когда включил, была уже красная надпись про биткоин и деньги". В компании отключили компьютеры до конца дня.
Факт заражения компьютерных сетей редакции подтвердили в Киберполиции. По словам главы ведомства Сергея Демедюка, сегодня к ним обратились "Ощадбанк" и "Укртелеком", специалисты ведомства уже выехали на место событий. "Чтобы говорить предметней, сначала нашим специалистам нужно выяснить, что это за вирус. В случае с ранее неизвестными вирусами сотрудничество по ликвидации последствий может идти на международном уровне", - сказал Демедюк.
В пресс-службе "Укртелекома" также подтвердили изданию AIN факт атаки. "Атака была, определенные сложности в работе есть, сейчас разбираемся в ситуации", - рассказали в компании, пообещав дать детали по ситуации позже.
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А так называемый "Сбербанк России" внаглую незаконно использует бренд Ощадбанка.
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27.06.2017 в 14:42Сети «Укрэнерго» и ДТЭК, крупнейших энергетических компаний Украины, оказались заражены новой формой вируса-шифровальщика, напоминающего WannaCry. Об этом рассказал источник внутри одной из компаний, непосредственно столкнувшийся с атакой вируса, сообщает tjournal.По словам источника, днём 27 июня его компьютер на работе перезагрузился, после чего система якобы начала проверку жёсткого диска. После этого он увидел, что аналогичное происходит на всех компьютерах в офисе:
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В сообщении, появившемся на экране компьютеров (везде одинаковом), говорится, что файлы на жёстком диске зашифрованы, а для их расшифровки требуется отправить 300 долларов на адрес Bitcoin-кошелька. На момент написания материала этот кошелёк был пуст.
В компании распорядились отключить все компьютеры до конца дня. По данным источника, атака также затронула ДТЭК, в которых входит «Киевэнерго»: там якобы распорядились выключить сеть, чтобы остановить заражение. В пресс-службе компании подтвердили факт атаки. На момент подготовки материала сайт ДТЭК был недоступным, некоторые сервисы сайта «Киевоблэнерго» не работали.
Источник утверждает, что главный офис «Укрэнерго» тоже успел выключить сеть и избежать заражения, однако его подразделения полностью заражены. Подразделения «Укргидроэнерго», например, Киевские ГЭС и ГАЭС, не затронуты, говорит источник.
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-ooops! nothing important on my comp,connected to the internet ))) format C: reinstall WIN and F-You asshole! )))
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Подробнее: http://www.securitylab.ru/news/486856.php
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PS после крупных организаций начнется трешь по обычным юзерам. Из рекомендаций - вырубить на время доступ в инет с рабочих/корпоративных ПК.
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Кто ж вам поверит?
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и не труселями на базаре в винице торговать...
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Некоторое время назад меня дергали на "учебу" в Эксимбанк, так их кулхакеры на полном серьезе рекомендовали всме ставить это гафтно на свои компьютеры для защиты системы клиент-банк!
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А к чему твой вброс про уроки, можно поинтересоваться? Списать домашку хочешь?
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Тогда бы у вас не вызвал бы головную боль вопрос, как сопоставить курс битка в 2435 баксов с запрошенной суммой в 300 баксов.
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1. Основна (робоча) - Linux Mint з закодованими диском та VPN мережею.
2. Другорядна - Windows 10 (ігри для дітей, фотошоп і все решта).
Навіть, якщо помре віндовс, система залишиться робочою - всі дані (робочі проекти, грошові транзакції і т.д.) будуть в безпеці.
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ВСЕ БУДТЕ ОКУРАТНЕЙ.
И да. мождет разблокируем вконтакте и мейл ру, еще ведь остались цельіе компьі?? дибьіли законтаченньіе лять. По обходили, блокировки?
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"На серверы Компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами… По факту кибератаки Компания обратилась в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
В то же время издание "Ведомости" со ссылкой на собственные источники сообщает, что 27 июня все компьютеры НПЗ "Башнефти", "Башнефть-Добычи" и управления "Башнефти" (входят в "Роснефть") одновременно перезагрузились, после чего на экране появилось сообщение о выкупе вируса WannaCry.
https://112.ua/mir/rosneft-soobshhaet-omoshhnoy-hakerskoy-atake-nasvoi-servery-398148.html
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кто в это поверил?
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