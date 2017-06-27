 ДТП в Одесской области: трое взрослых погибли, двое детей серьезно травмированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"27 июня в 9:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге Измаил-Одесса, между населенными пунктами Кирнички и Утконосовка водитель легкового автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В автомобиле находилось 5 человек, из которых двое детей.
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Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое взрослых, водитель и два пассажира, а также пострадали 2 ребенка: мальчик 2010 г.р. (с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" госпитализирован в Измаильскую городскую больницу до прибытия подразделений ГСЧС, состояние средней тяжести) и девочка 2009 г.р., которую спасатели достали из авто.
Девочка с диагнозом "закрытый перелом левого бедра, многочисленными политравмами" госпитализирована в реанимационное отделение Измаильской городской больницы, состояние тяжелое.
Фото: пресс-служба ГСЧС
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Водитель и две взрослые пассажирки погибли на месте. Детей - мальчика и девочку - помогали извлекать из машины измаильские спасатели. По предварительной информации, у девочки перелом ноги.
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И нужно быть полным идиотом что бы с такой болезнью садится за руль автомобиля и сажать в него своих детей....
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