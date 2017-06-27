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 ДТП в Одесской области: трое взрослых погибли, двое детей серьезно травмированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Утром в Одесской области на автодороге Измаил-Одесса водитель легкового автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, совершил съезд в кювет и перевернулся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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"27 июня в 9:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге Измаил-Одесса, между населенными пунктами Кирнички и Утконосовка водитель легкового автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В автомобиле находилось 5 человек, из которых двое детей.


ДТП в Одесской области: трое взрослых погибли, двое детей серьезно травмированы, - ГСЧС 01

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое взрослых, водитель и два пассажира, а также пострадали 2 ребенка: мальчик 2010 г.р. (с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" госпитализирован в Измаильскую городскую больницу до прибытия подразделений ГСЧС, состояние средней тяжести) и девочка 2009 г.р., которую спасатели достали из авто.

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ДТП в Одесской области: трое взрослых погибли, двое детей серьезно травмированы, - ГСЧС 02

Девочка с диагнозом "закрытый перелом левого бедра, многочисленными политравмами" госпитализирована в реанимационное отделение Измаильской городской больницы, состояние тяжелое.

ДТП в Одесской области: трое взрослых погибли, двое детей серьезно травмированы, - ГСЧС 03
Фото: пресс-служба ГСЧС
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Там от Измаила 15 минут езды, авария произошла в 9.15 утра, вряд ли уснул.Ну если только с Одессы ехал,двое детей в салоне, как можно было рисковать?
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Это сейчас какое горе страшное кому то в семью , в один день три покойника и детей покалеченных надо спасать, не дай Боже никому.
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Как рассказал правоохранителям один из выживших детей, у их папы, который был за рулем, во время движения случился приступ эпилепсии. В результате этого машина потеряла управление и слетела с трассы в кювет.
Водитель и две взрослые пассажирки погибли на месте. Детей - мальчика и девочку - помогали извлекать из машины измаильские спасатели. По предварительной информации, у девочки перелом ноги.
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Если ребенок знает что такое эпилепсия...значит у папы этот приступ далеко не первый...
И нужно быть полным идиотом что бы с такой болезнью садится за руль автомобиля и сажать в него своих детей....
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Так это на какой скорости надо ехать,кстати возле населенных пунктов, чтобы три трупа в машине..Если бы случился приступ эпилепсии на небольшой скорости может и были бы травмы ,но не смертельные.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП в Одесской области: трое взрослых погибли, двое детей серьезно травмированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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