 ПАСЕ запустила процедуру импичмента "друга Кремля" Аграмунта, - депутаты. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом сообщает в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БПП Владимир Арьев."ПАСЕ пытается выйти из политического кризиса, в который ее завел действующий президент Аграмунт из-за полета на российском самолете к диктатору Асаду. Только что Ассамблея проголосовала за введение процедуры импичмента, которая может начаться немедленно (хотя и может продолжаться до осени - до следующей сессии). Главное, процесс очистки запущен и есть высокие шансы, что он будет завершен. Человек, потерявший доверие, не может дальше возглавлять ПАСЕ и дискредитировать организацию", - отметил Арьев.

Вместе с тем, первый вице-спикер Рады, член украинской делегации в ассамблее Ирина Геращенко, сообщает о беспрецедентной явке в ПАСЕ, с ессионный зал которой "давно не видел почти 100-процентного присутствия депутатов"."Начались дебаты по изменению процедуры регламента, которые открывают путь к отставке Аграмонта. Во всех выступлениях звучит следующее: мы не позволим человеку, который дурачит Ассамблею и подрывает ее авторитет, уничтожить ПАСЕ. Он нарушил кодекс чести и поведения. Он должен уйти. Но при этом все отмечают, что теперь мы должны сплотиться, объединиться и работать на возвращение доверия и авторитета ПАСЕ, укрепление этой международной организации. От себя добавлю: такого позорного президентства в ПАСЕ еще не было. Аграмунт, когда вступал в должность, пафосно говорил, что хочет остаться в истории. Ему удалось в нее вляпались. РФ дистанционно продолжает вмешиваться в работу ПАСЕ: не удалось управлять через своих лоббистов, тогда РФ решила дискредитировать и уничтожить организацию из-за скандалов и некоторых коррумпированных, прикормленных европейских политиков. Хорошо, что сегодня этот сценарий будет остановлен. Во Франции на выборах друзья Кремля пролетели как фанера. Сегодня Ассамблея должна отправить в отставку испанского друга Кремля. Самоизоляция России усиливается. И в этом виновата исключительно сама Россия. А наша задача - восстановление авторитета ПАСЕ, возвращение принципов и основ, которых должны придерживаться все члены и все страны-члены", - написала депутат.