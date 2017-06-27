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 ПАСЕ запустила процедуру импичмента "друга Кремля" Аграмунта, - депутаты. ФОТО

ПАСЕ пытается выйти из политического кризиса, запустив процедуру импичмента действующего президента Педро Аграмунта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БПП Владимир Арьев.

"ПАСЕ пытается выйти из политического кризиса, в который ее завел действующий президент Аграмунт из-за полета на российском самолете к диктатору Асаду. Только что Ассамблея проголосовала за введение процедуры импичмента, которая может начаться немедленно (хотя и может продолжаться до осени - до следующей сессии). Главное, процесс очистки запущен и есть высокие шансы, что он будет завершен. Человек, потерявший доверие, не может дальше возглавлять ПАСЕ и дискредитировать организацию", - отметил Арьев.

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ПАСЕ запустила процедуру импичмента друга Кремля Аграмунта, - депутаты 01

Вместе с тем, первый вице-спикер Рады, член украинской делегации в ассамблее Ирина Геращенко, сообщает о беспрецедентной явке в ПАСЕ, с ессионный зал которой "давно не видел почти 100-процентного присутствия депутатов".

"Начались дебаты по изменению процедуры регламента, которые открывают путь к отставке Аграмонта. Во всех выступлениях звучит следующее: мы не позволим человеку, который дурачит Ассамблею и подрывает ее авторитет, уничтожить ПАСЕ. Он нарушил кодекс чести и поведения. Он должен уйти. Но при этом все отмечают, что теперь мы должны сплотиться, объединиться и работать на возвращение доверия и авторитета ПАСЕ, укрепление этой международной организации. От себя добавлю: такого позорного президентства в ПАСЕ еще не было. Аграмунт, когда вступал в должность, пафосно говорил, что хочет остаться в истории. Ему удалось в нее вляпались. РФ дистанционно продолжает вмешиваться в работу ПАСЕ: не удалось управлять через своих лоббистов, тогда РФ решила дискредитировать и уничтожить организацию из-за скандалов и некоторых коррумпированных, прикормленных европейских политиков. Хорошо, что сегодня этот сценарий будет остановлен. Во Франции на выборах друзья Кремля пролетели как фанера. Сегодня Ассамблея должна отправить в отставку испанского друга Кремля. Самоизоляция России усиливается. И в этом виновата исключительно сама Россия. А наша задача - восстановление авторитета ПАСЕ, возвращение принципов и основ, которых должны придерживаться все члены и все страны-члены", - написала депутат.

ПАСЕ запустила процедуру импичмента друга Кремля Аграмунта, - депутаты 02

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Педро- воно таки педро
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"Поїхала в Мексіку знайти чоловіка і одружитися а там кожний другий як не Педро то Гомес".
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І Україні б не завадив простий та зрозумілий механізм імпічменту, відкликання депутата(..ів), розпуску Верховної Ради. Можливо - за принципом всеукраїнського плебісциту, бо на владних мужів та на владні структури - надії вже не покладаю.
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Лєонід..


А на що покладаєш надію ?
НА Диктатуру ?


Путін Прідьот -порядок навєдьот!? ))


Хоча...
це буде Путін-Лайт.Тимошенко .Його подєльніца.. ))

Вона швидко припинить цей безлад -представницьку демократію ,що називається парламентаризм ))
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Ти називаєш парламентаризмом 450 свиней біля корита, котрих неможливо достроково від нього відігнати? Щодо хуйла і Юльки - повну мінстецівську нісенітницю несеш. Що Петро, що Юлька - одинаковісіньке лайно.
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ко-ко-ко. Що тільки не ляпнеш аби вону пропихнути.
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Очень правильно! И если бы у депутатов не было неприкосновенности , то уже новая Рада была бы чище .
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шо то у Пукина год не задался.. везде щимят и опускают позорно
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Снимаю шляпу перед украинскими делегатами! Приятно наблюдать хорошую профессиональную работу.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПАСЕ запустила процедуру импичмента "друга Кремля" Аграмунта, - депутаты. ФОТО
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