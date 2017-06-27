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Все про:Германия (2849) Минобороны (5163) ранение (1742) лечение (621)

 14 бойцов АТО отправили в Германию на лечение, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Реабилитацию, в зависимости от ранения, они будут проходить по-разному, от нескольких месяцев до года.

Сегодня 14 украинских военнослужащих, которые получили ранения во время боевых действий на Донбассе, были отправлены из "Борисполя" в Германию на лечение и реабилитацию в клиниках Бундесвера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

- Это уже наша шестая гуманитарная акция. Я лично в пятый раз прилетаю в Украину для отбора солдат, которые нуждаются в лечении, - сказал руководитель группы врачей Бундесвера Михаэль Уль.

Всего с 2014 по 2017 88 украинских раненых прошли стационарное лечение в Германии, из них семьдесят девятой госпиталях Бундесвера, а еще девятого гражданских клиниках.

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- Хотел бы выразить Вам искреннюю благодарность за поддержку и вклад в организацию лечения украинских военнослужащих, раненых в ходе проведения АТО на Востоке Украины. Рассматриваю предоставленную нам помощь, как знак дружеской поддержки и солидарности с украинским народом и нашими Вооруженными Силами, - обратился к немецким представителям заместитель Министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук.


14 бойцов АТО отправили в Германию на лечение, - Минобороны 01

14 бойцов АТО отправили в Германию на лечение, - Минобороны 02

14 бойцов АТО отправили в Германию на лечение, - Минобороны 03
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Выздоравливайте быстрее и восстанавливайтесь полностью, Братья!!!
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Вдумайтесь! Самолеты Люфтваффе везут на лечение наших солдат, раненных русскими фашистами....
Дедывоевалле.....
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Понятно куда идут мои налоги, на бородатых "беженцев", нигеров со всего Афр.континента. Теперь самолёт пригнали для этих
Лучше бы детских садов, больше строили.
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antimanti, а вы в бабаево на вологодчине налоги отстегиваете?
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Німці сами відбирають бо знають, що інакше хенерали ЗСУ пришлють своїх родичів на відпочинок
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия14 бойцов АТО отправили в Германию на лечение, - Минобороны. ФОТОрепортаж
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