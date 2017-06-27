 14 бойцов АТО отправили в Германию на лечение, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Сегодня 14 украинских военнослужащих, которые получили ранения во время боевых действий на Донбассе, были отправлены из "Борисполя" в Германию на лечение и реабилитацию в клиниках Бундесвера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
- Это уже наша шестая гуманитарная акция. Я лично в пятый раз прилетаю в Украину для отбора солдат, которые нуждаются в лечении, - сказал руководитель группы врачей Бундесвера Михаэль Уль.
Всего с 2014 по 2017 88 украинских раненых прошли стационарное лечение в Германии, из них семьдесят девятой госпиталях Бундесвера, а еще девятого гражданских клиниках.
- Хотел бы выразить Вам искреннюю благодарность за поддержку и вклад в организацию лечения украинских военнослужащих, раненых в ходе проведения АТО на Востоке Украины. Рассматриваю предоставленную нам помощь, как знак дружеской поддержки и солидарности с украинским народом и нашими Вооруженными Силами, - обратился к немецким представителям заместитель Министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук.
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Дедывоевалле.....
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Лучше бы детских садов, больше строили.
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