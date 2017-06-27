 Главред "Страны.ua" Гужва вышел под залог из СИЗО. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.
Он вышел из СИЗО около 12:00.
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Сразу после выхода ему вручили букет лилий.
Он сообщил, что чувствует себя нормально и находится в боевом настроении.
Гужва сообщил журналистам, что сейчас намерен отправиться на работу.
Фото: Елена Лукаш
Как сообщалось, в четверг вечером в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения.
Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу ". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны ".
В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.
Ранее суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн.
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тоже еще джинса продажная!
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Полный абзац!!!
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Більшість українських журналістів - інтелігенти (навіть Лєщенко з Наємом більш-менш), а це - бидло!
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И что хуйло виноват ? нет ! пэцина судебная рехформа......
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#Ходаковский: срыв покровов https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=207698289752897&id=100015381826523 …
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А на России тоже безвиз задумали...Иран,Монголия,Эфиопия,Мозамбик и КНДР. Добро пожаловать на дно,дебилы!
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)))))))))))))))))))))))))
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У приятеля контакты из фейсбука были в телефоне подписаны типа "Миша фсб". Остановили орки, полезли в смартфон, потом чуть честь не отдавали
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На фото украинские праститутки- костьми лягут ради раши. Позор судам!
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сейчас такая ситуация в стране что недобитые рыги будут браться за любое дело даже бесплатно лишь бы проорать что власть кого то притесняет и как херово жить.
Уверяю,зря Лукаш такая счастливая на фото,Гужва будет сидеть,дело никто не закрыл.
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А теперь порохососсные клоуны обьясните ситуацию: вот задержали сепаратиста главный Генегальный пгокугог рапортует, шо имеются все видео и фото доказательства данного правонарушения.
Вопрос: почему его преступника - не отдают под суд, а отпускают на свободу?
Эта воровская хитрожопая шобла работает на сепаратистов и рыгоАналов?
Потому шо Петя не хочет шобы рыгоАналы обнародовали записи из черной книги ПР о финансировании БПП, во время предвыборной компании?
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