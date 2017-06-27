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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Главред "Страны.ua" Гужва вышел под залог из СИЗО. ФОТО (обновлено)

Главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва вышел из следственного изолятора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.

Он вышел из СИЗО около 12:00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ситуации с арестом главреда издания "Страна" Гужвы политики нет, - Мининформполитики

Сразу после выхода ему вручили букет лилий.

Он сообщил, что чувствует себя нормально и находится в боевом настроении.

Гужва сообщил журналистам, что сейчас намерен отправиться на работу.

Главред Страны.ua Гужва вышел под залог из СИЗО 01

Фото: Елена Лукаш

Как сообщалось, в четверг вечером в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения.

Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу ". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны ".

В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.

Ранее суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн.



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Охохо! Особенно лукаш выбирали. Кого назначили - того и "выбирали".
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Ну видишь как у тебя все плохо, кого назначили, гречкой хоть затарился?
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ну на крайній випадок в "ветерок" зводити на вечерю
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Знаменательно! В день когда в центре Киева руSSкие террористы взорвали автомобиль, пособника руSSко-фашистских карателей выпустили из СИЗО.
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почему журнализді не толкуться под МО в ожидании коментариев по сегодняшней гибели Шаповала,еслиб собралось 15 каналов,пришлось бі власти говорить!Хотя інтер і аГмЄдкіно і так в курсе...
тоже еще джинса продажная!
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Цирк от Пороха-Луцека за мои деньги .... ни одна сепарская гнида не сидит.... этот Хужва вышло с продолжит свою деятельность на благо россии.... УРА!!!!!!!!!!!!!! и все это за мои деньги .... я содержу эту прокуратуру этого президента...
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Он будет "продолжать борьбу".
Полный абзац!!!
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а кто массовку "журналистов" создавал? учебная практика 3 курс?
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Хвала Петрові за його "потужну" судову "реформу".
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Это говно считает себя оппозиционным журналистом? Ну-ну.
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А какой он журналист, провластный, что ли?
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Питання в іншому - чи можна вважати журналістом людину, яка неодноразово порушувала журналістську етику? І мова не тільки про вимагання грошей за непублікацію компромату...
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Не нужно путать оппозиционность с антиукраинской и пророссийской деятельностью.
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Гуглом пользоваться умеешь? Или на ликбез расчитываешь?
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Меня уже задолбала бесхребетность нашей власти. В мирной Украине убивают наших военных, а те мудаки придумали в стране, где идёт война, какой-то залог для откровенных предателей и коррупционеров. Доиграются власти со своей демократией, что этим сволочам начнёт приговоры выносить народ.
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У нас нет демократии. У нас есть имитация демократии, как и реформ. Причём демократия исключительно для врагов нашей страны, а не патриотов Украины. И до той демократии , которая есть на Западе, нам ещё дорасти надо. И не только власти, но и народу.
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Кстати, как выяснилось, он не требовал денег за "неразмещение компрометирующих материалов", а Гужве предлагали "действующие политики" деньги за то, чтобы он убрал эти материалы с сайта. А это, как говориться, две большие разницы.
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Да разве это важно? По телевизору сказали - сепар, значит сепар, зачем вникать.
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Місця роботи - ахмєтовська Сєгодня, курвченковські Вєсті, медведчуковська Страна.юа, балотувався в депутати від Жопозиційного блоку, українською мовою не володіє взагалі.

Більшість українських журналістів - інтелігенти (навіть Лєщенко з Наємом більш-менш), а це - бидло!
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Ватное, ипаное - вот кто этот гужва! сцука кремлядская!
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мне вот интересно, а почему сами журналисты, четвертая власть, собственный ряды не чистят?
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Писец) *мученика* кремлядского встретили с цветами))
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Більш огидної пики, ніж у Гужви, важко знайти. Мені пика Гужви нагадує дупу цієї мавпи:

Главред "Страны.ua" Гужва вышел под залог из СИЗО - Цензор.НЕТ 4338
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Власть снова хочет усидеть на 2х играя типа в демократию и либерализм, с другой стороны это всё в военное время происходит и тут очень опасный балланс заигрывания с врагами и 5й колонной.
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И ещё скажите после этого что в Украине "Хунта". Если была бы "Хунта" он никуда и никогда уже не смог бы выйти и в прямом и в переносном смысле этого слова.
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заеписьььььььь ....... а пока у нас его хозяева из мокшы взрывают наших военных в центре столицы.....
И что хуйло виноват ? нет ! пэцина судебная рехформа......
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Доиграются наши можновладци до того,что народ сам начнет вершить правосудие.Демократия будет в истинном значении этого слова.
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Patriotoff‏ @PatriotoffUA 25 июн.
А на России тоже безвиз задумали...Иран,Монголия,Эфиопия,Мозамбик и КНДР. Добро пожаловать на дно,дебилы!
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кто дал шестикласснику- "акуле пЄра" микрофону подержать?
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пральна, кацапскую агентуру на свободу, нашей агентуре бомбу в машину. Вальцман работает на Хула, это 100%.
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Теперь у нас сепаров и преступников с сизо встречают с цветами, не лучше ли стрелять при попытке к бегству.
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Петькина "успешная" судебная в самом разгаре.Добровольцы по сизо запакованы,а сепарские мрази на свободе.Потом когда хуйло начнет дома в Украине взрывать,то удивлятся будет нечему.Соя будьте прокляты уроды.
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Вот и все правосудие,про русская мразь опять на свободе ,будет дальше поливать грязью Украину и отрабатывать деньги кацарылых.
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одних выпускают других в машинах взрывают нам что то не договаривают.
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пропагандоны расейского мира пхоже имеют в Украине дипломатическую неприкосновенность?
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Хочу обратить внимание, он вышел под залог, следствие продолжается, уголовное дело никто не закрывал.
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хочу обратить внимание теперь у кремлевских карликов прекрасная позиция завалить "оппозиционного журналиста" в стане где победила хунта не как вариант и хйло так думаю шанс не упустит ждем
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вполне возможно. но то что гужву посадят, будет приговор,я уверен.
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его не за взятки нужно было закрывать ....... это прогнившая консерва мокши......
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VASILY MAXIMOV‏ @vasilymaximov 15 ч.15 часов назад
У приятеля контакты из фейсбука были в телефоне подписаны типа "Миша фсб". Остановили орки, полезли в смартфон, потом чуть честь не отдавали
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Посылайте им каждый день фотки продуктов ваших обедов. Такой домашний флэшмоб
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Помню злую морду Лукаш во время майдана - они с Бондаренко ратовали за кровавый разгон. Теперь ее принимают в суде как адвоката. РЕВАНШ РЫГОВ ? Или это сон?
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Цветы лилии - символично. Цветком лилии во Франции клеймили праституток.
На фото украинские праститутки- костьми лягут ради раши. Позор судам!
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Сейчас сижу в терминале Д, Борисполь. Рядом со мной мужик, копия Гужвы. Нервничает и оглядывается. Ждёт рейс на Минск. Совпадение?
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Это ж сколько Гужва работал ртом,чтобы самого министра юстиции взять в адвокаты?
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бывшего это раз
сейчас такая ситуация в стране что недобитые рыги будут браться за любое дело даже бесплатно лишь бы проорать что власть кого то притесняет и как херово жить.
Уверяю,зря Лукаш такая счастливая на фото,Гужва будет сидеть,дело никто не закрыл.
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У Гужвы и его бабы кроссовки почти одинаковые. К чему бы это?
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По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения.
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А теперь порохососсные клоуны обьясните ситуацию: вот задержали сепаратиста главный Генегальный пгокугог рапортует, шо имеются все видео и фото доказательства данного правонарушения.

Вопрос: почему его преступника - не отдают под суд, а отпускают на свободу?

Эта воровская хитрожопая шобла работает на сепаратистов и рыгоАналов?

Потому шо Петя не хочет шобы рыгоАналы обнародовали записи из черной книги ПР о финансировании БПП, во время предвыборной компании?



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Получит еще своё. Пример Бузины ничему эту падаль не научил.
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Ожидаемо решала картавого сработали на твердую пятерку Молодец Югик молодци маланци Так держать Держите лохов в информационной напряженности
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Тротиловую шашку ублюдку бы вручить. Печально это всё. С@ка лукаш брызжет слюнями,освобождая с@ку гужву. Б@ляди и твари,типа мураева и левочкина обеспечивают информподдержку. Ахметка и фирташ бабки продолжают колотить на делишках с рашистами. А шоколадные спокойно свою долю получают. А на передовую приличного броневика не поставят..Всё у Нацгвардии. Зачем? Остаётся только догадываться.... О@уеть-не встать!
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этот вася не патриот - потому сажать и прессовать не надо
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Якась ху@ня?, ну допустимо його відпустили, а лукаш чого не посадили?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГлавред "Страны.ua" Гужва вышел под залог из СИЗО. ФОТО (обновлено)
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