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 Умер известный украинский график и художник Сергей Якутович

В Киеве в ночь на 27 июня на 65-м году жизни умер известный украинский график и художник Сергей Якутович.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.ua, об этом сообщили близкие художника.

"Сергей Георгиевич скончался сегодня ночью в больнице Феофания. Когда будет прощание, пока не знаю", - рассказала Елена Фадеева, которая несколько лет ухаживала за художником.

Отметим, что в последние годы после смерти жены и сына художник много болел.

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Сергей Якутович родился в 1952 году в Киеве в семье художников. Его отец Георгий Якутович - выдающийся украинский график середины ХХ века, известный также работой в кино, в частности над фильмом "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. Мать - Александра Павловская, художница, педагог. Многие детские книги с ее иллюстрациями увидели свет в издательстве "Радуга". Преподавала в Республиканской художественной средней школе.

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Художник имеет в своем активе иллюстрации к 160 изданий, из которых 17 томов современной украинской литературы.

Якутович принимал активное участие в создании художественного фильма Юрия Ильенко "Молитва за гетмана Мазепу", а также телефильмов "Еще как мы были казаками", "Потерянный рай". В 2005 присоединился к масштабному проекту - ленте Владимира Бортко "Тарас Бульба".

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Широкое признание в Украине и за ее пределами получили книги с иллюстрациями Якутовича, которые вышли на последних годах жизни и стали весомым достижением национальной культуры.

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Боже, як красиво!
Світла пам"ять митцю, дуже талановитому Українцю.
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