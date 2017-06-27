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Все про:авто (4422) горячая вода (41) дети (3217) Киев (17497)

 Женщина с младенцем на автомобиле провалилась в выбоину с кипятком в столице. ФОТОрепортаж

Женщина и ребенок остались невредимы благодаря прохожим.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТП.Киев, в столице произошло жуткое автопроисшествие.

"ЧП в Киеве, авто с мамой и ребенком уходит под землю прямо на глазах, - сообщают журналисты портала, - На перекрёстке Лебедева-Кумача и Яблонской Опель проваливается под асфальт. Прорвало трубу с горячей водой. Прохожие спасали мать с 8-ми месячным ребёнком. Удалось быстро вытащить без серьезных травм и ожогов".

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Женщина с младенцем на автомобиле провалилась в выбоину с кипятком в столице 01


Женщина с младенцем на автомобиле провалилась в выбоину с кипятком в столице 02

Женщина с младенцем на автомобиле провалилась в выбоину с кипятком в столице 03

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А може той лунатик, що під себе гріб а Віталій зразу і ВСЕ не зробить?! Шрек, він і є шрек....! Так нічого неможна зробити, - з такими........
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Не, виталька 2 млрд грн. дерибанит - есть 40 залежалых РОССИЙСКИХ трамваев (от которых там же и отказались) - так он нам в Киев решил их подкинуть. Еще и конкурс организовав (с заведомо известным победителем). Трамваи не соответствуют украинским ГОСТам - но ветальке плевать! http://kievvlast.com.ua/text/povelitel_jardov_zhelaya_osvoit_2_milliarda_griven_na_pokupke_tramvaev_klichko_prenebregaet_bezopasnostju_kievljan53380.html
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а кличко каким боком? ну был бы кличко и что? золотые руки сразу у коммунальщиков выросли? или автодор когда-то (до Кличко) лучше работал?
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В том то и дело - что до Кличко, что при нем - ничего не поменялось.
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и никогда и ни при ком другом не поменяется, пока менталитет будет на том же уровне у населения. Ну любят у нас все делать на "от.......сь" и учатся еще со школы с банального списать
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Почему такие же люди, приезжая в Европу все делают замечательно? Может дело не в работниках а в управлении? Как строители могут отремонтировать-построить дорогу как в Европе, если половина материалов украдена изначально - а оставшееся часть плохого качества? - или все равно во всем виноваты рядовые работники?
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скажем так.... я знаю пару человек рядовых работников, которые на ворованом спирте и дизельном неплохо содержали свои семьи. Пока "управление" их не поймало. сейчас они под другим "управлением" и тырят что-то другое. А экс-работодатель (железка) скорее всего взял таких же делков на освободившиеся места.
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Если ворам потакает начальство и даже при доказанном воровсте воров просто отпускают, а не судят, то так и будут продолжатся кражи спирта и т.д. в Польше работники вряд-ли бы рискнули воровать - потому что знают, что могут сесть в тюрьму. Повторюсь, дело в управлении, а не работниках.
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тогда представьте ситуацию, когда ваше предприятие (а вы - генеральный директор) ввозит на территорию государства автовозом партию долгожданных и оплаченных покупателем автомобилей, ну и водитель не рассчитал габариты и теперь 3м покупателям надо как-то указать причину, почему они не станут счастливыми обладателями. менеджер будет рассказывать клиенту, что управление недосмотрело, а водитель никак не виноват? А вы как генеральный, будете обвинять в происшедшем всех от водителя до директора по персоналу, но не себя
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.. почему простые работники виноваты в прорыве трубы? - им что выдали новенькую трубу, а они ее не правильно установили? Или труба была времен Хрущева - так при чем здесь рабочие?
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я знакома с производством и могу сказать, что одну и ту же работу из одних и тех же материалов и инструментами из одного и того же ящика люди делают по-разному как количественно так и качественно
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та какой пипец?! канализаторы постоянно такое устраивают - врубают избыточное давление, шоп проверить где труба слабая - потом туда едут ремонтировать
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То есть, абсолютно штатная ситуация? Тогда я спокойна.
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в нашей строне нельзя себя чувствовать спокойно давно следовало бы это понять
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Пидалик скажет что он не при делах . У него другие интересы.
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А кто этого "пидалика" почти единогласно избрал в городские головы? Марсиане, или население с колец Сатурна? А до этого кто избирал Черновецкого-Космоса с его "молодой камандой" воров-довгих?
Возмущаетесь, бля, опосля.
Не жалко мне вас, панове кияны, хоть головой теперь бейтесь об этот педаликовый асфальт!
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Не надо из-за поребрика сюда совать убогие комменты . Сикилева смотри по ящику - вдруг пропустишь что важное !
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Кличко выбрали 18% киевлян (от имеющих право голоса), Черновецкий становился мером 2 раза с результатом около 20%. А у вас мер не ворует? - вы все умные, в отличии от глупых киевлян?
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Страна гибнет и очень быстро,если мы сами не изменим ситуацию,ворьё свалит а мы останемся в убитой ими Украине !!!!
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ничего. свалите с бамбаса и Крыма. с вас снимут санкции. заплатите репарации. и постепенно наладите жизнь. не сцы ольгинец.
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И, конечно же, никто за это не ответит.

Подумаешь, какая мелочь, живы же остались.

Тут убийцы тысяч воинов в разных котлах и без них разгуливают на воле, упиваясь безнаказанностью, а это ...
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где то в Лондоне суд бы отсудил миллионы в пользу потерпевшей
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Трубы такие гарячие, что можно обжечься и это в квартире. Вопрос, кто и зачем перегревает воду, что б рвало систему горячего водоснабжения?
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ещё вопрос - чем её перегревают и кто за это заплатит?
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Теперь и на правом берегу горячую воду отключат
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Моя б воля, я бы вообще подал бы по трубам "поумневшим" киевлянам мочу с туалетов вашей городской власти, которую вы сами себе избрали.
Как, впрочем, и 54,7% политическим дебилодам.
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А кто этого "пидалика" почти единогласно избрал в городские головы? Марсиане, или население с колец Сатурна? А до этого кто избирал Черновецкого-Космоса с его "молодой камандой" воров-довгих?
Возмущаетесь, бля, опосля.
Не жалко мне вас, панове кияны, хоть головой теперь бейтесь об этот педаликовый асфальт!
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ну да, в домах горячей воды нет, зато трубы рвет....
чтобы у этих проходимцев от власти уже прорвало!!!!
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Кличко за труби не відповідає, він взагалі ні за що не відповідає, у всьому винні мешканці міста Києва, які замість того, вийти в місце та заасвальтувати усі вулиці, відремонтувати шляхопроводи, знести всі МАФи, побудувати нові гілки метро, сидять у своїх домівках і скеглють на владу.
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А у нас в городе о жителях позаботились, провалиться в яму с горячей водой невозможно с 1994 года, так как она попросту отсутствует....
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В Киеве горячая вода только в ямах и присутствет пока что.
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Киевэнерго продолжает испытания киевлян и гостей города...
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Ну, а вы думали как оно, если только красть и о своей выгоде думать? Можно заиметь себе мерс и дом, а ездить прийдётся по общим дорогам. А не если на охоте подранят то, и два взвода курсантов в донорах не спасут.
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Некогда им что-то ремонтировать. Они со Шкуро район пилят.
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такое впечатление, что в Киеве нужно постоянно ходить с лестницей на плече и спасательной верёвкой!!!
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снова мерин.
а год назад с бмв всякое случалось.
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Слава Богу що всі живі і не треба стон піднімати що всі ворують...Дорогу.до речі,400 метрів вище зробили і цю зроблять.
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А где же порохоботы с помоями на Клячко?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖенщина с младенцем на автомобиле провалилась в выбоину с кипятком в столице. ФОТОрепортаж
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