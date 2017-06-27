 Женщина с младенцем на автомобиле провалилась в выбоину с кипятком в столице. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТП.Киев, в столице произошло жуткое автопроисшествие.
"ЧП в Киеве, авто с мамой и ребенком уходит под землю прямо на глазах, - сообщают журналисты портала, - На перекрёстке Лебедева-Кумача и Яблонской Опель проваливается под асфальт. Прорвало трубу с горячей водой. Прохожие спасали мать с 8-ми месячным ребёнком. Удалось быстро вытащить без серьезных травм и ожогов".
14066 62
Погиб начальник управления спецрезерва ГУР МО Шаповал, - журналист(105)
На одном из пограничных пунктов пропуска Закарпатья водитель сбил шлагбаум и травмировал пограничника(10)
В столице на Виноградаре взорвался автомобиль. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(21)
В Одесской области пограничники обнаружили машины украденные в Португалии и Венгрии(19)
Взорванный в Киеве полковник ГУР занимался охраной убитого экс-депутата Госдумы Вороненкова(0)
Опубликовано видео момента взрыва джипа в центре Киева. ВИДЕО(70)
Я продаю свой старый автомобиль за 130 тыс. грн и планирую приобрести в кредит новый, - Падалко о прозрачности расходов чиновников и членов их семей(97)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Возмущаетесь, бля, опосля.
Не жалко мне вас, панове кияны, хоть головой теперь бейтесь об этот педаликовый асфальт!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Подумаешь, какая мелочь, живы же остались.
Тут убийцы тысяч воинов в разных котлах и без них разгуливают на воле, упиваясь безнаказанностью, а это ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как, впрочем, и 54,7% политическим дебилодам.
Ответить
Возмущаетесь, бля, опосля.
Не жалко мне вас, панове кияны, хоть головой теперь бейтесь об этот педаликовый асфальт!
Ответить
чтобы у этих проходимцев от власти уже прорвало!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а год назад с бмв всякое случалось.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить