 "Почти никто из местных не помогал искать 6-летнюю Алину, убитую в Горняке. Смерть девочки была страшной", - Аброськин. ФОТО 18+

Как передает Цензор.НЕТ, начальник ГУ НП Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил подробности операции по поиску погибшей девочки.
Аброськин сообщил, что негодяй, убивший девочку сам рассказал ему весь ужас происшествия.
"Девочка сопротивлялась, грозила ему мамой. Смерть ребенка была страшной", - пишет он.
Также начальник областной полиции пожаловался на равнодушие местных жителей.
"Мы восемь суток искали нашу шестилетнюю Алину. Кроме активной помощи городского головы Сергея Владимировича Коваленко, 5-10 шахтеров, которые присоединились к нам по приказу директора шахты, и некоторых групп волонтеров, из местных нам почти никто не помогал в поисках, только перешушукивались, что мы ищем дочь чиновника. Только на восьмые сутки, когда мы нашли труп ребенка стали собираться люди. У меня вопрос, где вы были раньше? Или это не касалось вас, потому безразлично? Почему вы все наблюдали, что ребенок живет в сверхчудовищных условиях и собирает металлические банки чтобы купить себе еду? У меня у самого дочери и пока мы не усилим закон по отношению к этим отбросам (злоумышленникам, совершающим преступления против детей - ред.), ситуация не изменится. Сегодня надругались над шестилетней Алиной Васютин, но кто завтра следующий, чья дочь?", - пишет Аброськин.
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Разницу понимаете.
За бездеятельность чиновника можно посадить, а соседа - нет.
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он лежит на земле. Возле него находится ШЕСТЬ полицейских. АТОшник в наручниках, не сопротивляется.
И тут одному из аброськиных приходит мысль: наступить/пнуть ногой по лицу лежащего человека.
Вопрос - как назвать это существо в полицейской форме?
Твари, среди своих наведите порядок.
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Там где нет украинцев - Украины быть не может. Смешно рассчитывать на то, что ватники будут строить для нас Украину.
Если посмотреть на карту боевых действий, то именно там, где преобладает завезенное население и удалась оккупация. Подобное притягивает себе подобное. Моторолла не случайно стал героев ДЛНР. Собственно, это собирательный образ донецкого гопника.(с)
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Мразь казнить это легко... оно должно жить и страдать от понимания что никогда не выйдет из клетки... а после 20 лет тюрьмы , когда оно привыкнет к такой жизни, сказать что будет казнен и казнить только через год, полтора, чтоб помучилось еще. А лучше в общую камеру его закиньте, чтоб жило возле параши и под нарой и ело с пола!!!
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В АВСТРИИ ЗАПРЕЩЕНО ДЕТЯМ ДО 10 лет находиться на улице и дома без взрослых.
Простой и ясный закон. Так оберегают детей.
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