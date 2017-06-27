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 Происшествия
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Все про:дети (3217) убийство (5012) Донецкая область (4389) Аброськин (409)

 "Почти никто из местных не помогал искать 6-летнюю Алину, убитую в Горняке. Смерть девочки была страшной", - Аброськин. ФОТО 18+

Начальник областной полиции рассказал подробности поисков погибшей девочки.

Как передает Цензор.НЕТ, начальник ГУ НП Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил подробности операции по поиску погибшей девочки.

Аброськин сообщил, что негодяй, убивший девочку сам рассказал ему весь ужас происшествия.
"Девочка сопротивлялась, грозила ему мамой. Смерть ребенка была страшной", - пишет он.

Также начальник областной полиции пожаловался на равнодушие местных жителей.

"Мы восемь суток искали нашу шестилетнюю Алину. Кроме активной помощи городского головы Сергея Владимировича Коваленко, 5-10 шахтеров, которые присоединились к нам по приказу директора шахты, и некоторых групп волонтеров, из местных нам почти никто не помогал в поисках, только перешушукивались, что мы ищем дочь чиновника. Только на восьмые сутки, когда мы нашли труп ребенка стали собираться люди. У меня вопрос, где вы были раньше? Или это не касалось вас, потому безразлично? Почему вы все наблюдали, что ребенок живет в сверхчудовищных условиях и собирает металлические банки чтобы купить себе еду? У меня у самого дочери и пока мы не усилим закон по отношению к этим отбросам (злоумышленникам, совершающим преступления против детей - ред.), ситуация не изменится. Сегодня надругались над шестилетней Алиной Васютин, но кто завтра следующий, чья дочь?", - пишет Аброськин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через восемь дней после пропажи в Горняке Донецкой области найден труп шестилетней девочки, - Аброськин

Почти никто из местных не помогал искать 6-летнюю Алину, убитую в Горняке. Смерть девочки была страшной, - Аброськин 01

Почти никто из местных не помогал искать 6-летнюю Алину, убитую в Горняке. Смерть девочки была страшной, - Аброськин 02

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- всё что нужно знать про донецкий менталитет. А мы им платим пенсии, и хотим чтобы они нам выбирали Раду и Президента. Ну ну..
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И еще пару слов про #святуюрусь (или то, что они называют этими словами): в дамбасе при митрополите Иларионе было построено больше храмов, чем на всей территории Украины. И что? - дамбас стал православным? Там стали жить христиане? При хряке (его еще знают по фамилии януковощ) был даже объявлен год духовности (?!!) в Донбассе... Как видим, ростки #русскогомира и #святойруси дали хорошие всходы. Подмена понятий, цинизм, лицемерие, о которых говорил Христос: их [первосвященников, священноначалие] слушайте. но по делам их не поступайте.
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ЭТО ДАУНБАС,ДЕТКА !!! НА первом месте стекломой и боярышник,на последнем патриотизм,правильно руцькая лошадь сказала-----ДЕБИЛЫ,МЛЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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есть простое наблюдение: чем больше храмов - тем меньше школ и больше цинизма, лжи и лицемерия... типа нагрешил - заплатил и "простили" грехи.
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Илария высвящал сам Кирюха, личным визитом в Донецк, прилетел сделал его митрополитом и улетел в мордор
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"гостро заточєний" тут як тут. Ви, пане Хардін, можете ставити смайлик і всі догадаються, що Ви сказали, або міняйти "нік"
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myroslav makar - "...можете ставити смайлик...." - так це у них в крові. Самим собі відсосати
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Поверь мне ,я и рад бы говорить по другому,но нельзя-всё что я говорю является чистейшей правдой ,ну не буду же я говорить,что у власти в Украине честнейшие люди совершенно не связанные с коррупцией,которые в первую очередь думают о Украине и её народе и делают всё,чтобы страна процветала,законы выполнялись,суды были честными а граждане свободными и богатыми !!!! Очень хотел бы такое написать о Украинской власти,но увы не могу,потому что всё это совершенно не так и ты это прекрасно знаешь и это знаешь не только ты ,но и я и весь Украинский народ а значит у тех упырей ,которые платят тебе 30 серебрянников шансов НЕТ никаких !!!
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и кто менять будет? жители Горняка, которым свои задницы поднять лень.
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что, пидарок опущенный, теперь под флагом Германии из пидарассии немытой высераешься, блядина.
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Рсский мир, во всём своём омерзительном виде...
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У кого повернется язык сказать, что не нужна смертная казнь в таких случаях? Палачей нет? Да валом будет. Я могу первый, причем этого убийцу и насильника задавлю без оружия.
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у меня повернётся. потому что немного в теме. а повышать собственную самооценку, надувая щёки и изрыгая грозные речи... ну Вы поняли...
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Я сам тебе могу рассказать на эту тему такого, что спать будешь плохо. То, что ты делаешь выводы обо мне, не зная ничего, многое говорит о тебе.
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Пустое позёрство продолжается. Но флажок другой. Ну и серьёзный разведпризнак хама и невежды: тыканье после подчёркнутого обращения на "Вы". Вали, мальчик. Ты уже обосрался. Если ты даже этого не заметил, тем хуже для тебя.
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Тут дело не только а самом убийце,чудовищен факт равнодушия людей к себе подобным,к детям.Даже мента за живое задело .То ,что сейчас происходит на Донбассе это жуткие плоды совка,чистейшего,ничем не разбавленного,экстрагированного и настоявшегося.Бацилла,готовая поразить не имеющих иммунитета. Донбассу нужна изоляция,а кроме дезинфекции,еще и реанимация.Для тех,в ком есть что-то живое.Остальных должны просто засохнуть.Ну не может быть по-другому.
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Донбассу прежде всего нужна не изоляция, а жесткая дератизация.
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Ту гниду что это сделал - расчленить живым !!! Насрать на законы которых нет .
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Да... Трудно Вам расчленять гнид, сря на законы, не вставая с дивана...
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Надеюсь, что Вы уже насрали на законы. Конечно, не вставая с дивана. И, разумеется, не снимая штанов. Жду с нетерпением, пока Вы соберетесь меня препарировать.
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Горе должно сплотить людей. если они люди. А нелюди из местных, которые не помогали искать, так Бог им судья. Это же донецкие.
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Верно, если они - люди. А откуда там (в дамбасе) возьмутся люди? Неподалеку от нас живут семьи беженцев, там тоже 50/50 : некоторые приехали в 2014, уже работают, дети учатся, и не мечтают возвращаться. Другие: с утра до вечера ошиваются по волонтерам, по пунктам выдачи бесплатных продуктов, здоровенные мужики с утра до вечера не работают, к вечеру - в стельку.
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AndyMariman - "...Другие: с утра до вечера ошиваются по волонтерам, по пунктам выдачи бесплатных продуктов..." - им не стыдно ?
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и чем эта область отличается от Раздельнянского р-на Одесской обл ? Ничем, такое же быдло, сцущее своей тени и ждущее асвабадителей с пенсиями
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не нужно срать на весь Раздельнянский район, ты там не был не жил поэтому не гавкай.
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четвертование-это уже заключительная часть,когда тело разрывают на 4 части(чаще всего лошадями),для начала нужна ординарная и экстраординарная пытки,на колесе перед ломанием конечностей прутом выкусываются куски мышц из бедёр,рук,груди,в раны заливается расплавленная сера или свинец. Опытный палач мог полностью снять с пытаемого кожу так,чтобы тот не потерял сознания и не умер от болевого шока
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Дочь чиновника собирала металические банки?
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некоси дурочку.....Он имел в виду что куча ментов искали а местные сделали вывод раз докуя ментов значит ищит золотого ребенка
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"Также начальник областной полиции пожаловался на равнодушие местных жителей" ---- Это не жители, это ПОМОЙНЫЕ ЧЕРВИ !!!! ТВАРИ и ГНИЛЬ !!!
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Хочу задать вопрос. А должны ли украинцы или государство Украина пытаться изменить менталитет кацапского меньшинства, проживающего на территории Украины? Имхо, достаточно просто фиксировать эти различия и не создавать условия для их негативной реализации. В конкретном случае нужно давно было девочку забрать в государственные органы опеки.
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Кто то из соседей заяву должен был написать, хотя бы...
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Это в нормальном социуме. А для кацапов даунбаса нужно все сделать иначе.
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Там через двор такая ситуация, они другой жизни не знают...
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Конечно равнодушие. Если бы там жили адекватные люди, то не позволили б содержать ребенка в нечеловеческих условиях. Местная власть должна была озаботиться и сдать ее в интернат или приемную семью. А так у всех "моя хата с краю".
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А чем местная власть отличается от местных жителей они из другого "теста" сделаны ?
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Обидно что должен разжевывать прописные истины: чиновники по законам Украины имеют обязанности, а местные жители только по моральным.....
Разницу понимаете.
За бездеятельность чиновника можно посадить, а соседа - нет.
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это сучий быдловатый донбасский менталитет, который Кремль выращивал последние последние 70 лет... донбасянин убил ребенка, донбасяне соседи тупо игнорировали просьбы о помощи в поиске ребенка, зато виноваты Украина и биндеровцы...
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Не ну зачем вы так? Надо вернуть! Они очень важные члены нашего общества, они и дегенераты с Крыма. Ка еж без них?
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Хардина опять обоссали. Обитатели "Цензора" поняли, что это за консерва такая.
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Страшное горе... Ну,куда ты мент смотрел? То есть твои подчиненные,новая полиция,отдел по делам несовершеннолетних. Менты (новая полиция) через нее спотыкались,ведь раз собирала банки крутилась возле пивбаров и мусорок. И ни один патруль ее не привел в отдел по делам несовершеннолетних. Могли бы просто накормить в тот момент и спасти ей жизнь. И безразличие граждан...,учителей ,педагогов сообщить в полицию что ребенок бомжует.
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Совершенно верно ... Смерть ребёнка - это ужасно!!! Однако - намного ужаснее поведение её соседей, односельчан и месной власти!!! Ведь ЗНАЛИ!!! что девочка практически бомжует на помойках, недоедает !!! Что её ждало в будущем??? Кем она могла вырости?? Нормальным членом общества??? И напоследок - немного бессердечия и жестокости -- ПОВТОРЮСЬ - ЭТО УЖАСНО!!!- НО-- выростает индивидуум с изломанной психикой,, А ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ он будет наравне с психически здоровыми людьми !!! И его голос будет иметь точно такое значение как у нормального !!! Это недопустимо !!! А теперь давайте -- бросайте в меня камни...
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Край моральных калек. Равнодушных, зашоренных, злобных мракобесов.
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неужели , он , этот ублюдок, трогая девочку ангелочка, не вспомнил Господа Бога???спи спокойно ангелочек, земля тебе пухом , душе твоей покоя, помолись за нас грешных!
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У кацапопитеков нет Бога!!!Они служат исключительно сатане.Посмотрите на то,что делают все кацапоподобные и Вам станет все ясно.
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сатане? да он отдыхает по сравнению с тем, что творят эти кацапёздолы
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"руский мир" в головах недоразвитых - это смертельно.А сколько же таких еще бродит с промытыми мозгами.
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осталось болото, тупое, равнодушное, которое затягивает в свою мерзкую глубину любые инициативы, луч надежды там с хлюпаньем тонет...самые активные, кто хочет "русский мир" (как он его понимает), или, кто его категорически не хочет, либо уехали, либо воюют... а осталось это чмокающее болото, которому все пофиг и из которого вылазят самые ужасные ублюдки...
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Як не крути , Ніщук правий , миколаївці всю країну перегорнули коли горе трапилось а ці покидьки навіть не пішли шукати дитину .
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Можно подумать, аброськины чем-то лучше. А Николаеве кто участнику АТО на лицо ногой наступил? Такой же аброськин. Напомню, что было - во время визита в Николаев Гади Савченки, которую закидал и яйцами местные активисты, включая АТОшников. Одиного из них задержали. И далее:

он лежит на земле. Возле него находится ШЕСТЬ полицейских. АТОшник в наручниках, не сопротивляется.
И тут одному из аброськиных приходит мысль: наступить/пнуть ногой по лицу лежащего человека.
Вопрос - как назвать это существо в полицейской форме?
Твари, среди своих наведите порядок.
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Украина потеряла Донбасс не в прошлом году, а в 30-е годы прошлого столетия, когда там заморили голодом практически всех украинцев и заселили эти земли откровенным криминальным сбродом.
Там где нет украинцев - Украины быть не может. Смешно рассчитывать на то, что ватники будут строить для нас Украину.
Если посмотреть на карту боевых действий, то именно там, где преобладает завезенное население и удалась оккупация. Подобное притягивает себе подобное. Моторолла не случайно стал героев ДЛНР. Собственно, это собирательный образ донецкого гопника.(с)
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Общество тяжело больно, тем более в этом депрессивном регионе! Смертная казнь не решит проблемы.
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Самые большие отбросы - это нетолько убийцы, а перешукивающиеся соседи...
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Это типичный Донбасс, что и кого горе до жопы, каждый выживает, всегда "хата с краю" и не лезут ни куда.
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Донецко-русские скрепы... что взять с этого исторического края ранее судимых, их родственников и потомков
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Столетний отрицательный отбор сформировал менталитет жителей донбасса. У меня три близких предка попадали на Донбасс, но через два-три года переезжали в нормальные регионы. Оставались худшие, те кто наплевательски относился к своей жизни (шахты) а значит и жизни других. И теперь этих этических и моральных калек, изнасилованных войной и пропагандой Кремял Путин всеми фибрами хочет впарить нам назад.
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Сырысыры более 70лет взращивал ТРУСЛИВОЕ, БЕЗРОПОТНОЕ, НЕВОЧТОНЕВМЕШУЕЩЕЕСЯ СТАДО-ЧЕЛОВЕКОВ!!! А вы хотите за короткий срок вернуть им обратно человеческий облик???!!!
Мразь казнить это легко... оно должно жить и страдать от понимания что никогда не выйдет из клетки... а после 20 лет тюрьмы , когда оно привыкнет к такой жизни, сказать что будет казнен и казнить только через год, полтора, чтоб помучилось еще. А лучше в общую камеру его закиньте, чтоб жило возле параши и под нарой и ело с пола!!!
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этого маньяка убившего девочку нужно самого поджарить на медленном огне, чтобы долго подыхал.
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Какая "интеграция" ДаМбАсА в Украину? Резервация там должна быть с запретом на выезд в другие регионы Украины и запрет на выдачу паспортов только справка !
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Ее жизнь была адом. И там через двор похожая ситуация.
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Зато местные жители сидели дома и вспоминали как хорошо было при советском союзе что люди были добрее и отзывчивее, но сами сука ничего не делали. Хотите что бы жизнь изменилась начните делать хоть что то.
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пан амброськин, а куда глядел ВАШ участковый, что ребенок собирает втор сырье чтоб поесть? а не должны ли были органы внутренних дел прореагировать, забрать ребенка из такой семьи и отдать в дет дом, за которыми кстати тоже нужен надзор но сейчас речь не об том, еслибы ваши копыментыдружинникиопричники работали как надо то ребенок был бы жив, вот и все, жители искать ему не помогали, а если там весь регион такой то и хрен с ним, лучше печатайте как как в прибалтике живут, народ ему виде ли на помощь не пришел, тебе первому пинком под зад надо дать что бспризорники есть, клоун он вопросы задает почему ребенок жил в нечеловеческих условиях, это у тебя надо спросить куда смотрел ты и твой участковый, ей богу клоун
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Заметил ещё со времён совка, что территория донбасса (российского и украинского) занимала первое место по числу маньяков.
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Повторю для тех кто не читал
В АВСТРИИ ЗАПРЕЩЕНО ДЕТЯМ ДО 10 лет находиться на улице и дома без взрослых.
Простой и ясный закон. Так оберегают детей.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Почти никто из местных не помогал искать 6-летнюю Алину, убитую в Горняке. Смерть девочки была страшной", - Аброськин. ФОТО 18+
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