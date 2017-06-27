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 На месте взрыва автомобиля в Соломенском районе работает полиция. ФОТОрепортаж

По предварительной информации погиб один человек, еще двое - ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, на месте взрыва автомобиля в Соломенском районе столицы работает полиция. Следственные действия продолжаются.

"В 8:16 правоохранители получили сообщение о том, что на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес". На месте работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи "скорой" и спасатели. Устанавливаются причины и обстоятельства взрыва", - сказано в сообщении.

Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос о ее правовой квалификации.

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На месте взрыва автомобиля в Соломенском районе работает полиция 01

На месте взрыва автомобиля в Соломенском районе работает полиция 02

На месте взрыва автомобиля в Соломенском районе работает полиция 03
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Пора вже Геращенко розповісти про агентів кремля, які полюють за патріотами на Мерседесах.
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За попередньою інформацією, від вибуху "Мерседеса" у Солом'янському районі Києва загинув військовослужбовець Міністерства оборони України.
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Особа загиблого встановлена, це - діючий військовослужбовець. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Підслідність у цьому кримінальному провадженні визначать органи прокуратури.
Внаслідок вибуху постраждала киянка, 1990 р.н. Жінку доставили у лікарню, де їй надають необхідну медичну допомогу. За попередніми даними медиків, у неї - осколкові поранення ніг, її життю нічого не загрожує.
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Пострадавшая наверное пешеход. Потому как если была бы пасажиром то, врядли так легко отделалася, а если из другого авто то, пострадала бы верхняя часть.
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убрал предведущий пост поскольку, это явно кацапский террор
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- безопасность граждан при Авакове. Крышевание онлайн казино не оставляет времени на основные обязанности.
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хуйло будит убивать украинцев пока мировое сообщество не остановит маньяка.
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МВД сейчас обеспокоено охраной власти от соперников, ей некогда по пустякам отвлекатся.
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27.06.17 09:59На месте взрыва автомобиля в Соломенском районе работает полиция....

Брехня... Поліція почне работать коли авакова змінять на когось вменяемого...
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а что они начнут делать? Точнее, что они умеют делать?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа месте взрыва автомобиля в Соломенском районе работает полиция. ФОТОрепортаж
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