 На месте взрыва автомобиля в Соломенском районе работает полиция. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, на месте взрыва автомобиля в Соломенском районе столицы работает полиция. Следственные действия продолжаются.
"В 8:16 правоохранители получили сообщение о том, что на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес". На месте работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи "скорой" и спасатели. Устанавливаются причины и обстоятельства взрыва", - сказано в сообщении.
Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос о ее правовой квалификации.
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