 Трагедия в Херсоне: КамАЗ наехал на двух велосипедистов-спортсменов - девушка погибла, мужчина в реанимации. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Facebook общественная организация "Велохерсон"
"Сегодня (26 июня. - Ред.) на Бериславском шоссе в районе Данона (завода ООО "Данон Днепр". - Ред.) произошло ДТП. КамАЗ-зерновоз, выехавший с обочины, сбил двух велосипедистов. Молодая девушка, спортсменка с инвалидностью, Алена Савченко, погибла на месте. Спортсмен Кутасов Андрей, регулярно представляющий Херсон на велосипедных соревнованиях по всей Украине, обладатель кубка председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева и победитель многих других соревнований, инструктор бесплатной велошколы, глава семейства, отец двух детей, в реанимации в тяжелом состоянии с сотрясением и двумя переломами.
Водитель КамАЗа скрылся с места ДТП, но вскоре был пойман благодаря действиям небезразличных автомобилистов и патрульной полиции Херсона. Находился в неадекватном состоянии, похожим на наркотическое опьянение", - сообщила ОО "Велохерсон".
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