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 Ураган с градом на Хмельнитчине обесточил поселки, срывал крыши и валил деревья. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области прошел мощный ураган, сопровождавшийся сильным ветром, ливнем и курпным градом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"Вечером 26 июня на территории Каменец-Подольского, Новоушицкого районов и г. Каменец-Подольский прошел сильный ураган, который сопровождался сильным ветром, ливнем и местами градом", - сказано в сообщении.

В результате неблагоприятных метеоусловий на территории Хмельницкой области были обесточены 35 населенных пунктов, повреждены 18 линий электропередач 10 кВ, повалены 70 деревьев на территории Каменец-Подольского района и г. Каменец-Подольский.

В частности в Каменец-Подольском районе ветер сорвал 35 листов шифера кровли общеобразовательной школы в с. Княжполь, 10 листов шифера школы в с. Каменка и повредил 200 кв. м покрытия кровли здания сельского совета в с. Каменка.

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"Для распиливания поваленных деревьев, обустройства временного брезентового покрытия учебных заведений от ГосЧС привлечены 25 спасателей на 5 единицах спецтехники, а также 5 аварийных бригад коммунальных служб. Для восстановления электроснабжения в населенных пунктах области всего задействованы 13 аварийно-восстановительных бригад энергетиков", - подчеркивается в сообщении.

Сейчас ситуация находится под контролем спасателей и местной власти. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.

Ураган с градом на Хмельнитчине обесточил поселки, срывал крыши и валил деревья 01

Ураган с градом на Хмельнитчине обесточил поселки, срывал крыши и валил деревья 02

Ураган с градом на Хмельнитчине обесточил поселки, срывал крыши и валил деревья 03

Ураган с градом на Хмельнитчине обесточил поселки, срывал крыши и валил деревья 04

Ураган с градом на Хмельнитчине обесточил поселки, срывал крыши и валил деревья 05

Ураган с градом на Хмельнитчине обесточил поселки, срывал крыши и валил деревья 06

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУраган с градом на Хмельнитчине обесточил поселки, срывал крыши и валил деревья. ФОТОрепортаж
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