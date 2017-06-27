 Ураган с градом на Хмельнитчине обесточил поселки, срывал крыши и валил деревья. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
"Вечером 26 июня на территории Каменец-Подольского, Новоушицкого районов и г. Каменец-Подольский прошел сильный ураган, который сопровождался сильным ветром, ливнем и местами градом", - сказано в сообщении.
В результате неблагоприятных метеоусловий на территории Хмельницкой области были обесточены 35 населенных пунктов, повреждены 18 линий электропередач 10 кВ, повалены 70 деревьев на территории Каменец-Подольского района и г. Каменец-Подольский.
В частности в Каменец-Подольском районе ветер сорвал 35 листов шифера кровли общеобразовательной школы в с. Княжполь, 10 листов шифера школы в с. Каменка и повредил 200 кв. м покрытия кровли здания сельского совета в с. Каменка.
"Для распиливания поваленных деревьев, обустройства временного брезентового покрытия учебных заведений от ГосЧС привлечены 25 спасателей на 5 единицах спецтехники, а также 5 аварийных бригад коммунальных служб. Для восстановления электроснабжения в населенных пунктах области всего задействованы 13 аварийно-восстановительных бригад энергетиков", - подчеркивается в сообщении.
Сейчас ситуация находится под контролем спасателей и местной власти. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.
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