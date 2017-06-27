 Коммунистическая символика, "антифашистская" литература от "регионалов" и работа по 2 часа в неделю: активисты проверили ветеранские организации Дарницкого района Киева. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал активист и военнослужащий Виталий Кузьменко, передает Цензор.НЕТ.
"В Дарницком районе уже 2 года пытаются навести порядок с ветеранскими организациями. С 2014 года со скандалами заставляют убирать коммунистическую символику (ведь раньше первичные ячейки Организации ветеранов Украины (ОВУ) тесно переплетались с компартией Украины). Между прочим только в Дарницком районе 8 ячеек ОВУ. Компартию запретили, а в ветеранских организациях попытались навести порядок. Не очень то получилось. Все организации были предупреждены о проверке. Поэтому могли подготовиться. Были проверены 17 организаций. Однако в 6 организациях никого не было (3 потом появились и нам пришлось повторно к ним ехать чтобы все-таки попасть внутрь). Организации в которые попасть так и не смогли будут повторно проверены через 10 дней. Если история повторится, договор аренды будет разорван", - рассказал он.
"У 8 организаций отсутствуют договоры аренды. Все они занимают офисы на основании распоряжения председателя РГА за 2003 год. Теперь начат процесс перевода их на стандартный порядок аренды. И что интересно это все ячейки ОО "Организации ветеранов Украины". Выборочный был подход. Все эти 8 ячеек занимаются "учетом" ветеранов по своим микрорайонам. Большинство организаций занимают небольшие помещения. (Часто при ЖЭКах или других учреждениях). Это все же не всеукраинские организации где офисы занимают по несколько этажей. Большинство районных организаций работают по 4-8 часов в неделю, есть даже по 2. Еще из парадоксов: организации, действующие на уровне микрорайонов, заявляют, что у них 1-3 тысячи членов (я так понимаю они себе в члены вписывают всех ветеранов из базы данных местного ЖЭКа)))), а потом на выборах получают средства от кандидатов на их агитацию (стоит вспомнить разветвленную структуру "бабушек Черновецкого"). Кроме того, при общении с представителем ОО "Общество инвалидов Миротворец", оказалось что одно из мероприятий, которое приписывала себе всеукраинская ветеранская организация, было на самом деле организовано и проведеон маленькой местной организацией. (Зато всеукраинская ОО требовала на это мероприятие средства из Госбюджета, позиционируя себя единственным организатором)", - отметил Кузьменко.
"Ну и о позитиве. Атошна ветеранская организация "Братство участников боевых действий Украины", получив офис в запущенном состоянии, за свой счет его ремонтируют, чтобы проводить реабилитационные и социальные мероприятия для ветеранов АТО. Пока же проводят это в помещении РГА. В организации афганских ветеранов организован музей. И вложены значительные собственные средства в ремонт помещения. Фонд инвалидов Чернобыля-2 постоянно собирает и передает волонтерскую помощь на фронт, детям-сиротам и инвалидам (их небольшой офис наполовину заполнен ящиками для отправки)", - констатировал он.
Список ветеранских организаций Дарницкого района Киева.
Большинство организаций работают по 4-8 часов в неделю.
Или даже 2 часа в неделю.
Обнаруженная в некоторых организациях литература, выданная в свое время некоторыми "регионалами", на тему "фашизма" в Украине.
Письма на фронт.
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..по заявлению директора украинского института национальной памяти, который курирует этот вопрос, сроки демонтажа даже не обговариваются на сегодняшний день.
"Символика будет снята. Вполне возможно, что она будет разобрана на части. Когда это будет сделано, я пока не готов сказать", - директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. (подробнее: Советский герб будет снят? )
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